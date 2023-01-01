Правильное использование Right Outer Join в SQL: примеры

Быстрый ответ

Правое внешнее соединение используется, когда необходимо выбрать все строки из правой таблицы, соединяя их с соответствующими записями из левой таблицы. Если совпадения отсутствуют, вместо значений левой таблицы будет возвращаться NULL. Этот тип соединения противоположен левому внешнему соединению и может быть полезен, когда правая таблица играет ключевую роль, за счет этого повышается читаемость запроса.

Пример:

SQL Скопировать код SELECT r.*, l.* FROM right_table r RIGHT OUTER JOIN left_table l ON r.id = l.right_table_id;

Здесь мы получаем все строки из right_table и данные из left_table , где id совпадают, если совпадений нет, появляется NULL.

Почему следует использовать правое внешнее соединение?

Аргументы в пользу правого внешнего соединения

Правые внешние соединения оправдывают себя, когда последовательность таблиц отражает этапы бизнес-процесса или логические операции. Грамотное использование правых соединений делает запросы понятнее для понимания логики и рабочего процесса для разработчиков.

Обеспечение качества запросов при помощи правых соединений

При усложнении SQL-запросов из-за множества соединений и пересечений таблиц, правое соединение помогает сохранить полноту данных и их целостность. Это полезно, если переписывание запроса с использованием левых соединений затрудняет его восприятие и заставляет вникать в его суть.

Использование правых внешних соединений для выявления связей между таблицами

В сложных один-ко-многим отношениях правое внешнее соединение может помочь подчеркнуть значимость независимой таблицы, представляя все ее строки, даже когда в связанной таблице отсутствуют соответствующие записи.

Визуализация

Давайте представим танцевальное соревнование двух клубов: Клуба А и Клуба Б.

Markdown Скопировать код Танцоры Клуба А: [Алекс, Брук, Чарли] Танцоры Клуба Б: [Брук, Чарли, Дакота]

RIGHT OUTER JOIN можно представить, как если бы все члены Клуба Б были в центре сцены под светом прожекторов, а те из Клуба А, кто нашел партнера в Клубе Б, оказались под светом прожекторов вместе с ними.

Markdown Скопировать код 🔦: [Брук, Чарли, Дакота, (Алекс танцует с Брук)] # RIGHT OUTER JOIN приглашает всех танцоров Клуба Б на паркет вместе с их партнерами из Клуба А.

Все участники встречи Клуба Б остаются в центре внимания, и никто не покидает сцену без заполученного внимания.

Практическое использование и производительность запросов

Подзапросы против правых внешних соединений: отразим конкуренцию

Подзапросы и общие табличные выражения (CTE) могут быть заменены на правые внешние соединения, обеспечивая бесперебойное соединение таблиц. Такой подход делает SQL-код более четким и лаконичным.

Сглаживаем синтаксические переходы с помощью правых внешних соединений

Правое внешнее соединение может способствовать более плавным переходам синтаксиса и помочь согласовать старые стандарты с новыми, в частности, если разработчикам привычнее видеть некоторые таблицы справа от оператора соединения.

Улучшение работы полных внешних соединений

Правое внешнее соединение можно использовать для повышения качества результатов, получаемых с помощью полных соединений, обеспечивая включение всех записей из правой таблицы, и избегая ненужных дубликатов и пропусков.

