logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Правила именования колонок SQLite: UTF-8 и спецсимволы
Перейти

Правила именования колонок SQLite: UTF-8 и спецсимволы

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Перечислим ограничения и правила, которым подчиняются имена столбцов в SQLite для обеспечения максимальной совместимости:

  • Начинаются они могут с латинской буквы (от a до z или от A до Z) или символа подчёркивания (_).
  • Могут содержать только латинские буквы, цифры (0-9) и символы подчёркивания.
  • Если имена совпадают с зарезервированными словами, их следует окружать двойными кавычками (" ").

Пример структурированной таблицы:

SQL
Скопировать код
CREATE TABLE example (
    "Id" INTEGER,
    "Name" TEXT,
    "Age" INTEGER
);

Заметка: Нет необходимости окружать имя кавычками, если оно попадает под стандартные правила и не содержит специальных символов или не является зарезервированным словом.

Правильное использование специальных символов

В определенных случаях разрешено применение специальных символов в именовании столбцов. SQLite позволяет вставлять практически любой символ UTF-8 в имени, если оно окружено кавычками:

SQL
Скопировать код
/* "Суп или салат?" спрашивает официант. Программист отвечает: "Да." */
CREATE TABLE quirky_names (
    "Employee#Id" INTEGER,
    "First Name" TEXT,
    "E-mail Address" TEXT
);

Однако стоит быть осмотрительными: несмотря на гибкость SQLite, такие имена могут усложнить SQL-запросы и негативно сказаться на поддержке и рефакторинге кода.

Практика использования символов UTF-8

SQLite поддерживает кодировку UTF-8, что дает возможность использовать символы многих языков. Не бойтесь применять символы вашего языка, но учитывайте возможную несовместимость с некоторыми системами:

SQL
Скопировать код
/* Да, SQLite тоже говорит на вашем языке! */
CREATE TABLE internacional (
    "Número" INTEGER,
    "名" TEXT,
    "Возраст" INTEGER
);

Использование символа '$' в идентификаторах

SQLite позволяет использовать символ '$' в качестве части идентификатора. Несмотря на трудности с поиском документации по этому вопросу, идентификаторы типа $columnName могут применяться, однако их использование не рекомендуется из-за вероятных проблем с совместимостью.

Визуализация

Представьте правила именования столбцов SQLite как список принципов для организации вашей библиотеки:

Markdown
Скопировать код
Правила для библиотеки:
1. Каждой книге положено ИМЕТЬ ИМЯ: 📗 = 'column1', 📘 = '_column', 📙 = '2column'
2. Нельзя дублировать ОСОБЕННЫЕ КНИГИ: 📕 (например, 'PRIMARY KEY', 'SELECT')
3. Обязательное ограничение по ДЛИНЕ имени: 📏 (не более 64 символов)
4. Каждая книга на полке ДОЛЖНА быть УНИКАЛЬНОЙ: 📗 ≠ 📗 в одной таблице

Соблюдая эти рекомендации, вы создадите удобную и функциональную базу данных!

Markdown
Скопировать код
Таблица 'Сотрудники':

|       📗 ('id')       |       📘 ('name')     |       📙 ('role')       |
| --------------------- | --------------------- | ----------------------- |
|           1           |       'Алиса'         |       'Инженер'         |
|           2           |       'Боб'           |       'Дизайнер'        |

Важно помнить:
- Имя каждого столбца уникально в рамках таблицы!
- Избегайте использования ключевых слов при именовании столбцов!
- Соблюдайте ограничение на длину имён столбцов!

Особенности совместимости и ограничений

Учитывайте кросс-платформенность

Имена столбцов могут восприниматься по-разному в различных операционных системах. Обеспечьте тестирование схемы базы данных на всех целевых платформах.

Следуйте общепринятым нормам именования

Соблюдение стандартных правил именования упрощает восприятие кода и упрощает его поддержку. Предпочтительно использовать простые и понятные имена, избегая сложных и необычных символов.

Опасность использования зарезервированных слов

В SQLite имеется внушительный список зарезервированных слов. Использование этих слов может привести к ошибкам. Важно знать и уметь избегать этих слов, чтобы не создать проблем в коде.

Знание документации помогает избежать ошибок

В документации SQLite содержится всё, что вам может потребоваться для обоснованного выбора имен столбцов. Регулярное обращение к документации поможет вам предотвратить ошибки и позволит лучше ориентироваться в нормах именования.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как начинается имя столбца в SQLite?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

