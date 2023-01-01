Правила именования колонок SQLite: UTF-8 и спецсимволы

Быстрый ответ

Перечислим ограничения и правила, которым подчиняются имена столбцов в SQLite для обеспечения максимальной совместимости:

Начинаются они могут с латинской буквы (от a до z или от A до Z ) или символа подчёркивания ( _ ).

до или от до ) или символа подчёркивания ( ). Могут содержать только латинские буквы, цифры ( 0-9 ) и символы подчёркивания.

) и символы подчёркивания. Если имена совпадают с зарезервированными словами, их следует окружать двойными кавычками (" ").

Пример структурированной таблицы:

SQL Скопировать код CREATE TABLE example ( "Id" INTEGER, "Name" TEXT, "Age" INTEGER );

Заметка: Нет необходимости окружать имя кавычками, если оно попадает под стандартные правила и не содержит специальных символов или не является зарезервированным словом.

Правильное использование специальных символов

В определенных случаях разрешено применение специальных символов в именовании столбцов. SQLite позволяет вставлять практически любой символ UTF-8 в имени, если оно окружено кавычками:

SQL Скопировать код /* "Суп или салат?" спрашивает официант. Программист отвечает: "Да." */ CREATE TABLE quirky_names ( "Employee#Id" INTEGER, "First Name" TEXT, "E-mail Address" TEXT );

Однако стоит быть осмотрительными: несмотря на гибкость SQLite, такие имена могут усложнить SQL-запросы и негативно сказаться на поддержке и рефакторинге кода.

Практика использования символов UTF-8

SQLite поддерживает кодировку UTF-8, что дает возможность использовать символы многих языков. Не бойтесь применять символы вашего языка, но учитывайте возможную несовместимость с некоторыми системами:

SQL Скопировать код /* Да, SQLite тоже говорит на вашем языке! */ CREATE TABLE internacional ( "Número" INTEGER, "名" TEXT, "Возраст" INTEGER );

Использование символа '$' в идентификаторах

SQLite позволяет использовать символ '$' в качестве части идентификатора. Несмотря на трудности с поиском документации по этому вопросу, идентификаторы типа $columnName могут применяться, однако их использование не рекомендуется из-за вероятных проблем с совместимостью.

Визуализация

Представьте правила именования столбцов SQLite как список принципов для организации вашей библиотеки:

Markdown Скопировать код Правила для библиотеки: 1. Каждой книге положено ИМЕТЬ ИМЯ: 📗 = 'column1', 📘 = '_column', 📙 = '2column' 2. Нельзя дублировать ОСОБЕННЫЕ КНИГИ: 📕 (например, 'PRIMARY KEY', 'SELECT') 3. Обязательное ограничение по ДЛИНЕ имени: 📏 (не более 64 символов) 4. Каждая книга на полке ДОЛЖНА быть УНИКАЛЬНОЙ: 📗 ≠ 📗 в одной таблице

Соблюдая эти рекомендации, вы создадите удобную и функциональную базу данных!

Markdown Скопировать код Таблица 'Сотрудники': | 📗 ('id') | 📘 ('name') | 📙 ('role') | | --------------------- | --------------------- | ----------------------- | | 1 | 'Алиса' | 'Инженер' | | 2 | 'Боб' | 'Дизайнер' | Важно помнить: - Имя каждого столбца уникально в рамках таблицы! - Избегайте использования ключевых слов при именовании столбцов! - Соблюдайте ограничение на длину имён столбцов!

Особенности совместимости и ограничений

Учитывайте кросс-платформенность

Имена столбцов могут восприниматься по-разному в различных операционных системах. Обеспечьте тестирование схемы базы данных на всех целевых платформах.

Следуйте общепринятым нормам именования

Соблюдение стандартных правил именования упрощает восприятие кода и упрощает его поддержку. Предпочтительно использовать простые и понятные имена, избегая сложных и необычных символов.

Опасность использования зарезервированных слов

В SQLite имеется внушительный список зарезервированных слов. Использование этих слов может привести к ошибкам. Важно знать и уметь избегать этих слов, чтобы не создать проблем в коде.

Знание документации помогает избежать ошибок

В документации SQLite содержится всё, что вам может потребоваться для обоснованного выбора имен столбцов. Регулярное обращение к документации поможет вам предотвратить ошибки и позволит лучше ориентироваться в нормах именования.

