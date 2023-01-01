Позиция элементов после функции unnest() в PostgreSQL

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #PostgreSQL  
Быстрый ответ

Чтобы каждому элементу массива в PostgreSQL сопоставить его порядковый номер, примените конструкцию WITH ORDINALITY:

SELECT elem, idx FROM unnest(ARRAY['яблоко', 'апельсин', 'банан']) WITH ORDINALITY AS t(elem, idx);

В результате вы получите таблицу, где elem обозначает элементы массива, а idx — их порядковые номера; при этом сохраняется исходный порядок элементов.

Генерирование подсписков: ваш путеводитель

Функция generate_subscripts() в PostgreSQL выполняет функцию порядкового указателя для элементов массива:

SELECT array_elements, subscript
FROM
  (SELECT unnest(array_elements) as array_elements FROM some_table) AS sub,
  generate_subscripts((SELECT array_agg(array_elements) FROM some_table), 1) AS subscript;

Это всё равно что карта к сокровищу: generate_subscripts() поможет определить индексы и положение каждого элемента в массиве.

JOIN с латеральными функциями и оконными функциями: техническая вечеринка

Когда обычный unnest() не решает поставленную задачу, на помощь приходят продвинутые SQL-техники.

Прокачиваем UNNEST с ошибочным JOIN и оконными функциями

Сочетание LATERAL JOIN и WITH ORDINALITY превращает процесс в настоящее решение задачи для PostgreSQL:

SELECT items.id, a.elem, a.nr
FROM items
LEFT JOIN LATERAL unnest(items.array_column) WITH ORDINALITY AS a(elem, nr) ON true;

Здесь LATERAL помогает не только извлечь данные, но также сохранить порядок и индексы элементов массива.

Советы по производительности: управление оконными функциями

Оконные функции, такие как ROW_NUMBER(), могут быть полезны, но требуют аккуратного применения. Если вам не требуется разделение на группы (PARTITION BY), упростите запрос:

SELECT id, array_elements, ROW_NUMBER() OVER ()
FROM some_table, unnest(array_column) as array_elements;

Такой подход обеспечит уникальность идентификаторов для каждой строки без создания неуместных сегментов.

Обработка CSV и продвинутых сценариев: уровень PhD

Сначала может быть необходимо преобразовать значения CSV в массивы.

CSV -> Массив: необыкновенное преображение

Чтобы работать со столбцами CSV, используйте функцию string_to_array(), чтобы преобразовать их в массивы:

SELECT string_to_array(csv_column, ',')
FROM csv_data;

После проведения трансформации вы сможете применять различные методы, включая unnest.

Вложенные запросы и коррелированные подзапросы: мод на "Изначальность"

Сложные операции по извлечению могут потребовать использования вложенных или коррелированных подзапросов, особенно если текущая версия PostgreSQL не поддерживает WITH ORDINALITY.

Визуализация

Представьте себе библиотеку с книгами, где каждая книга имеет свою маркировку, указывающую на её местоположение на полке.

Применение unnest() с порядковыми номерами поможет вам создать отсортированный каталог, где каждая книга будет соответствовать своему месту на полке.

Продвинутые сценарии: область применения выходит за рамки книг

Транспонирование наборов данных: welcome to the Cirque du SQL

Для перевода широких наборов данных в длинный формат используйте несколько операций UNNEST() с WITH ORDINALITY.

Повышение читаемости с помощью CTE: прозрачность и структура

Сложные запросы станут более понятными и структурированными благодаря Общим Табличным Выражениям (CTE).

Определение четких функций: упрощаем сложное

Определите логику unnest в четко формулированных функциях PostgreSQL, используя явные псевдонимы и квалифицированные ссылки на столбцы.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 9.19. Функции и операторы массивов — официальная документация PostgreSQL с подробным описанием работы с unnest() и другими функциями массивов.
  2. Массивы – PostgreSQL Wiki — детальное руководство по работе с массивами в PostgreSQL.
  3. PostgreSQL: Документация: CREATE EXTENSION — руководство по добавлению новых функций в PostgreSQL с помощью расширений.
  4. Предложение FILTER — подробная инструкция по использованию предложения FILTER в SQL, которое применяется к агрегатным функциям.
  5. PostgreSQL: Документация: 9.25. Функции, возвращающие наборы — обзор функций, возвращающих наборы, включая generate_series, пригодных для использования с unnest().
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

