Позиция элементов после функции unnest() в PostgreSQL

Быстрый ответ

Чтобы каждому элементу массива в PostgreSQL сопоставить его порядковый номер, примените конструкцию WITH ORDINALITY:

SELECT elem, idx FROM unnest(ARRAY['яблоко', 'апельсин', 'банан']) WITH ORDINALITY AS t(elem, idx);

В результате вы получите таблицу, где elem обозначает элементы массива, а idx — их порядковые номера; при этом сохраняется исходный порядок элементов.

Генерирование подсписков: ваш путеводитель

Функция generate_subscripts() в PostgreSQL выполняет функцию порядкового указателя для элементов массива:

SELECT array_elements, subscript FROM (SELECT unnest(array_elements) as array_elements FROM some_table) AS sub, generate_subscripts((SELECT array_agg(array_elements) FROM some_table), 1) AS subscript;

Это всё равно что карта к сокровищу: generate_subscripts() поможет определить индексы и положение каждого элемента в массиве.

JOIN с латеральными функциями и оконными функциями: техническая вечеринка

Когда обычный unnest() не решает поставленную задачу, на помощь приходят продвинутые SQL-техники.

Прокачиваем UNNEST с ошибочным JOIN и оконными функциями

Сочетание LATERAL JOIN и WITH ORDINALITY превращает процесс в настоящее решение задачи для PostgreSQL:

SELECT items.id, a.elem, a.nr FROM items LEFT JOIN LATERAL unnest(items.array_column) WITH ORDINALITY AS a(elem, nr) ON true;

Здесь LATERAL помогает не только извлечь данные, но также сохранить порядок и индексы элементов массива.

Советы по производительности: управление оконными функциями

Оконные функции, такие как ROW_NUMBER() , могут быть полезны, но требуют аккуратного применения. Если вам не требуется разделение на группы ( PARTITION BY ), упростите запрос:

SELECT id, array_elements, ROW_NUMBER() OVER () FROM some_table, unnest(array_column) as array_elements;

Такой подход обеспечит уникальность идентификаторов для каждой строки без создания неуместных сегментов.

Обработка CSV и продвинутых сценариев: уровень PhD

Сначала может быть необходимо преобразовать значения CSV в массивы.

CSV -> Массив: необыкновенное преображение

Чтобы работать со столбцами CSV, используйте функцию string_to_array() , чтобы преобразовать их в массивы:

SELECT string_to_array(csv_column, ',') FROM csv_data;

После проведения трансформации вы сможете применять различные методы, включая unnest.

Вложенные запросы и коррелированные подзапросы: мод на "Изначальность"

Сложные операции по извлечению могут потребовать использования вложенных или коррелированных подзапросов, особенно если текущая версия PostgreSQL не поддерживает WITH ORDINALITY .

Визуализация

Представьте себе библиотеку с книгами, где каждая книга имеет свою маркировку, указывающую на её местоположение на полке.

Применение unnest() с порядковыми номерами поможет вам создать отсортированный каталог, где каждая книга будет соответствовать своему месту на полке.

Продвинутые сценарии: область применения выходит за рамки книг

Транспонирование наборов данных: welcome to the Cirque du SQL

Для перевода широких наборов данных в длинный формат используйте несколько операций UNNEST() с WITH ORDINALITY .

Повышение читаемости с помощью CTE: прозрачность и структура

Сложные запросы станут более понятными и структурированными благодаря Общим Табличным Выражениям (CTE).

Определение четких функций: упрощаем сложное

Определите логику unnest в четко формулированных функциях PostgreSQL, используя явные псевдонимы и квалифицированные ссылки на столбцы.

