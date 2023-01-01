Позиция элементов после функции unnest() в PostgreSQL
Быстрый ответ
Чтобы каждому элементу массива в PostgreSQL сопоставить его порядковый номер, примените конструкцию WITH ORDINALITY:
SELECT elem, idx FROM unnest(ARRAY['яблоко', 'апельсин', 'банан']) WITH ORDINALITY AS t(elem, idx);
В результате вы получите таблицу, где elem обозначает элементы массива, а idx — их порядковые номера; при этом сохраняется исходный порядок элементов.
Генерирование подсписков: ваш путеводитель
Функция
generate_subscripts() в PostgreSQL выполняет функцию порядкового указателя для элементов массива:
SELECT array_elements, subscript
FROM
(SELECT unnest(array_elements) as array_elements FROM some_table) AS sub,
generate_subscripts((SELECT array_agg(array_elements) FROM some_table), 1) AS subscript;
Это всё равно что карта к сокровищу:
generate_subscripts() поможет определить индексы и положение каждого элемента в массиве.
JOIN с латеральными функциями и оконными функциями: техническая вечеринка
Когда обычный unnest() не решает поставленную задачу, на помощь приходят продвинутые SQL-техники.
Прокачиваем UNNEST с ошибочным JOIN и оконными функциями
Сочетание LATERAL JOIN и WITH ORDINALITY превращает процесс в настоящее решение задачи для PostgreSQL:
SELECT items.id, a.elem, a.nr
FROM items
LEFT JOIN LATERAL unnest(items.array_column) WITH ORDINALITY AS a(elem, nr) ON true;
Здесь
LATERAL помогает не только извлечь данные, но также сохранить порядок и индексы элементов массива.
Советы по производительности: управление оконными функциями
Оконные функции, такие как
ROW_NUMBER(), могут быть полезны, но требуют аккуратного применения. Если вам не требуется разделение на группы (
PARTITION BY), упростите запрос:
SELECT id, array_elements, ROW_NUMBER() OVER ()
FROM some_table, unnest(array_column) as array_elements;
Такой подход обеспечит уникальность идентификаторов для каждой строки без создания неуместных сегментов.
Обработка CSV и продвинутых сценариев: уровень PhD
Сначала может быть необходимо преобразовать значения CSV в массивы.
CSV -> Массив: необыкновенное преображение
Чтобы работать со столбцами CSV, используйте функцию
string_to_array(), чтобы преобразовать их в массивы:
SELECT string_to_array(csv_column, ',')
FROM csv_data;
После проведения трансформации вы сможете применять различные методы, включая unnest.
Вложенные запросы и коррелированные подзапросы: мод на "Изначальность"
Сложные операции по извлечению могут потребовать использования вложенных или коррелированных подзапросов, особенно если текущая версия PostgreSQL не поддерживает
WITH ORDINALITY.
Визуализация
Представьте себе библиотеку с книгами, где каждая книга имеет свою маркировку, указывающую на её местоположение на полке.
Применение
unnest() с порядковыми номерами поможет вам создать отсортированный каталог, где каждая книга будет соответствовать своему месту на полке.
Продвинутые сценарии: область применения выходит за рамки книг
Транспонирование наборов данных: welcome to the Cirque du SQL
Для перевода широких наборов данных в длинный формат используйте несколько операций
UNNEST() с
WITH ORDINALITY.
Повышение читаемости с помощью CTE: прозрачность и структура
Сложные запросы станут более понятными и структурированными благодаря Общим Табличным Выражениям (CTE).
Определение четких функций: упрощаем сложное
Определите логику unnest в четко формулированных функциях PostgreSQL, используя явные псевдонимы и квалифицированные ссылки на столбцы.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация: 9.19. Функции и операторы массивов — официальная документация PostgreSQL с подробным описанием работы с
unnest()и другими функциями массивов.
- Массивы – PostgreSQL Wiki — детальное руководство по работе с массивами в PostgreSQL.
- PostgreSQL: Документация: CREATE EXTENSION — руководство по добавлению новых функций в PostgreSQL с помощью расширений.
- Предложение FILTER — подробная инструкция по использованию предложения FILTER в SQL, которое применяется к агрегатным функциям.
- PostgreSQL: Документация: 9.25. Функции, возвращающие наборы — обзор функций, возвращающих наборы, включая
generate_series, пригодных для использования с unnest().
Виктор Ермаков
SQL-разработчик