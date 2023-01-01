Postgres: уникальные теги в json_agg и использование DISTINCT ON#SQL для аналитиков #PostgreSQL #JSON в SQL
Быстрый ответ
Для применения
DISTINCT ON вместе с агрегатной функцией использование подзапроса или Общего Табличного Выражения (CTE) будет наиболее подходящим решением:
WITH DistinctRows AS (
SELECT DISTINCT ON (column_A) *
FROM your_table
ORDER BY column_A, column_B
)
SELECT SUM(column_C) FROM DistinctRows;
В этом примере применён запрос
WITH, выбирающий уникальные значения столбца "column_A" из таблицы "yourtable", после чего происходит сложение значений столбца `columnC` по всем уникальным записям.
Работа с множественными строками
Управление несколькими строками в запросе может быть также сложным, как попытка сделать селфи со стаей кошек. При такой работе требуется обеспечить уникальность каждой строки и сгруппировать их в один запрос. Для этого весьма полезными будут подзапросы LATERAL. Их использование может выглядеть так:
SELECT p.photo_id, COALESCE(tag_agg.tags, '[]') as tags, COALESCE(comment_agg.comments, '[]') as comments
FROM photos p
LEFT JOIN LATERAL (
SELECT JSON_AGG(DISTINCT t.name) as tags
FROM tags t
WHERE p.photo_id = t.photo_id
) tag_agg ON TRUE
LEFT JOIN LATERAL (
SELECT JSON_AGG(DISTINCT c.text) as comments
FROM comments c
WHERE p.photo_id = c.photo_id
) comment_agg ON TRUE;
Ключевое слово LATERAL позволяет подзапросам ссылаться на столбцы присутствующие в основном запросе, что делает их невероятно гибким и мощным инструментом.
Один шар на ведро (Визуализация)
Представьте себе столбцы как ведра, а строки как цветные шарики:
Ведра (⚙️): [Марка, Год, Модель] Шарики (🔵): [Экземпляры автомобилей]
Вы хотите выбрать только ОДНОГО шарика (самую новую модель) для каждой марки автомобиля, используя при этом
DISTINCT ON и
MAX(Model):
SELECT DISTINCT ON (Brand) Brand, Year, MAX(Model)
FROM Cars
GROUP BY Brand, Year;
В итоге для каждой марки будет отобрана только самая новая модель.
Рафинированные JSON-ответы
Если вам нравится, когда ваш обед подается особым способом (как Гарфилду),
json_build_object создаст объект JSON с изысканным блюдом:
SELECT photo_id,
COALESCE(json_agg(DISTINCT tag.tag_name), '[]') AS tags,
COALESCE(
(SELECT json_agg(DISTINCT comment)
FROM (
SELECT comment_id, text
FROM comments WHERE photo_id = p.photo_id
) comment
), '[]'
) AS comments
FROM photos p
LEFT JOIN tags t USING (photo_id)
GROUP BY photo_id;
Этот запрос создаст очаровательный объект JSON, который придется по вкусу даже самой разборчивой кошке. Использование
COALESCE помогает избежать появления null-значений в массиве JSON.
Управление неполадками как босс-кошка: избегайте распространённых ошибок
- Чтобы избежать появления дубликатов, убедитесь, что все уникальные поля присутствуют в
GROUP BY.
- Для улучшения читаемости кода активно применяйте CTE.
- Обеспечьте оптимальную сложность запросов, используя индексацию и стратегии улучшения производительности.
- Обрабатывайте
nullзначения с помощью
COALESCE, чтобы обеспечить корректное представление JSON-массивов.
Екатерина Громова
аналитик данных