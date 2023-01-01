Postgres: уникальные теги в json_agg и использование DISTINCT ON

Быстрый ответ

Для применения DISTINCT ON вместе с агрегатной функцией использование подзапроса или Общего Табличного Выражения (CTE) будет наиболее подходящим решением:

SQL Скопировать код WITH DistinctRows AS ( SELECT DISTINCT ON (column_A) * FROM your_table ORDER BY column_A, column_B ) SELECT SUM(column_C) FROM DistinctRows;

В этом примере применён запрос WITH , выбирающий уникальные значения столбца "column_A" из таблицы "yourtable", после чего происходит сложение значений столбца `columnC` по всем уникальным записям.

Работа с множественными строками

Управление несколькими строками в запросе может быть также сложным, как попытка сделать селфи со стаей кошек. При такой работе требуется обеспечить уникальность каждой строки и сгруппировать их в один запрос. Для этого весьма полезными будут подзапросы LATERAL. Их использование может выглядеть так:

SQL Скопировать код SELECT p.photo_id, COALESCE(tag_agg.tags, '[]') as tags, COALESCE(comment_agg.comments, '[]') as comments FROM photos p LEFT JOIN LATERAL ( SELECT JSON_AGG(DISTINCT t.name) as tags FROM tags t WHERE p.photo_id = t.photo_id ) tag_agg ON TRUE LEFT JOIN LATERAL ( SELECT JSON_AGG(DISTINCT c.text) as comments FROM comments c WHERE p.photo_id = c.photo_id ) comment_agg ON TRUE;

Ключевое слово LATERAL позволяет подзапросам ссылаться на столбцы присутствующие в основном запросе, что делает их невероятно гибким и мощным инструментом.

Один шар на ведро (Визуализация)

Представьте себе столбцы как ведра, а строки как цветные шарики:

Ведра (⚙️): [Марка, Год, Модель] Шарики (🔵): [Экземпляры автомобилей]

Вы хотите выбрать только ОДНОГО шарика (самую новую модель) для каждой марки автомобиля, используя при этом DISTINCT ON и MAX(Model) :

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT ON (Brand) Brand, Year, MAX(Model) FROM Cars GROUP BY Brand, Year;

В итоге для каждой марки будет отобрана только самая новая модель.

Рафинированные JSON-ответы

Если вам нравится, когда ваш обед подается особым способом (как Гарфилду), json_build_object создаст объект JSON с изысканным блюдом:

SQL Скопировать код SELECT photo_id, COALESCE(json_agg(DISTINCT tag.tag_name), '[]') AS tags, COALESCE( (SELECT json_agg(DISTINCT comment) FROM ( SELECT comment_id, text FROM comments WHERE photo_id = p.photo_id ) comment ), '[]' ) AS comments FROM photos p LEFT JOIN tags t USING (photo_id) GROUP BY photo_id;

Этот запрос создаст очаровательный объект JSON, который придется по вкусу даже самой разборчивой кошке. Использование COALESCE помогает избежать появления null-значений в массиве JSON.

Управление неполадками как босс-кошка: избегайте распространённых ошибок

Чтобы избежать появления дубликатов, убедитесь, что все уникальные поля присутствуют в GROUP BY .

присутствуют в . Для улучшения читаемости кода активно применяйте CTE .

. Обеспечьте оптимальную сложность запросов, используя индексацию и стратегии улучшения производительности.

и стратегии улучшения производительности. Обрабатывайте null значения с помощью COALESCE , чтобы обеспечить корректное представление JSON-массивов.

