PostgreSQL: возврат 0, если avg(price) пусто (NULL)#PostgreSQL #NULL и обработка пропусков #Агрегатные функции
Быстрый ответ
Заменить NULL на 0 в PostgreSQL поможет функция
COALESCE(ваша_колонка, 0):
SELECT COALESCE(ваша_колонка, 0) FROM ваша_таблица;
Следовательно, если значение в
ваша_колонка равно NULL, будет возвращён 0.
Тонкости обращения с null-значениями
Давайте рассмотрим некоторые интересные особенности обработки
NULL в SQL, приводя в примеры вычисление средних значений и суммы.
COALESCE и AVG: злоупотребление дружественными отношениями?
Когда вы рассчитываете среднее значение, может появиться следующая проблема:
SELECT AVG(COALESCE(цена, 0)) FROM продукты;
В данном примере продукты с ценой NULL будут учтены как 0, что снизит среднее значение. Это ведь неправильно по отношению к дорогим продуктам Apple, не так ли? 🍎💰
Безоблачно: история о SUM и COALESCE
Функция SUM сходится с COALESCE, заменяя NULL на 0:
SELECT COALESCE(SUM(цена), 0) FROM продукты;
Продукты ещё не продавались? Без переживаний, сумма продаж будет нулевой! Как и затраты на невидимые продукты! 💸👻
WHERE и NULL: справедливый бой
Если вы предпочли игнорировать NULL:
SELECT AVG(цена) FROM продукты WHERE цена IS NOT NULL;
Такой запрос включает только те продукты, у которых цена указана. Таким образом, ваши дорогие Mac-устройства будут защищены от NULL-значений. 🛡️💻
Визуализация
Понятие значений по умолчанию в SQL можно сравнить с ситуацией, связанной с фруктами 🧺🍇🍈🍉:
Представим, что в корзине нет яблока 🍎:
SELECT COALESCE(недостающий_фрукт, '🍎') FROM корзина;
Функция COALESCE заменяет пустое место (🚫) яблоком (🍎), благодаря чему корзина всегда выглядит полной:
До: [🍇, 🍈, 🚫, 🍉] После: [🍇, 🍈, 🍎, 🍉]
// COALESCE: Наполняет пустые места с 1974 года 🍏🍎
Если вместо яблока ожидается ноль:
До: [🍇, 🍈, 🚫, 🍉] После: [🍇, 🍈, 0️⃣, 🍉]
// Нет яблок? Значит, яблок нет. Такова судьба. 🍅
Разбор функции COALESCE
Любому SQL-специалисту полезно будет уметь использовать COALESCE для обеспечения достоверности получаемых результатов при наборе неполных данных.
COALESCE совместно с объединенными таблицами
Если после выполнения LEFT JOIN появляются значения NULL, функция COALESCE поможет заменить их на 'значениепоумолчанию':
SELECT a.id, COALESCE(b.атрибут, 'значение_по_умолчанию') FROM таблица_a a
LEFT JOIN таблица_b b ON a.id = b.внешний_ключ;
Опасаетесь пустых результатов после объединения? COALESCE справится с этим! 🍻🥳
COALESCE основательно взаимодействует с CASE
Объединяя функции COALESCE и CASE, можно достичь высокой точности в назначении значений по умолчанию:
SELECT id, COALESCE(
CASE WHEN условие THEN расчет ELSE NULL END,
значение_по_умолчанию
) FROM таблица;
Сработавшись с COALESCE, вы получите результат мечты! 🧳🤝
COALESCE управляет нечисловыми данными
COALESCE идеально подходит для работы с различными типами данных, будь то строки или даты:
SELECT COALESCE(колонка_строка, 'стандартная_строка') FROM таблица;
SELECT COALESCE(колонка_дата, CURRENT_DATE) FROM таблица;
Строки, даты, числа... Все они встретились в баре. Кого повстречают первым? COALESCE! 🥂🍺
Распространенные ловушки: исчезающий ноль в среднем
Помните, что включение 0 в вычисление AVG вместо NULL, которое обозначает отсутствие данных, может серьёзно исказить искомое среднее значение.
SELECT AVG(цена) FROM продукты WHERE цена IS NOT NULL;
Исчезающие нули в средних значениях могут исказить картину: 🕵️🎱
Денис Сурков
архитектор данных