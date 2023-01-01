PostgreSQL: считаем количество `true` без условий и null

PostgreSQL: считаем количество#PostgreSQL #NULL и обработка пропусков #Агрегатные функции
Быстрый ответ
Чтобы подсчитать количество значений
true в колонке PostgreSQL, воспользуйтесь этим запросом:
SELECT COUNT(*) AS true_count FROM your_table WHERE your_column;
Такой запрос позволяет эффективно подсчитать строки, для которых значение
your_column истинно, без необходимости преобразования типов или использования конструкции
CASE.
Умные решения для нюансов
PostgreSQL предлагает гибкий инструментарий для работы со всеми типами значений:
true,
false и
null.
Считаем null как false
Чтобы учесть в подсчёте записи со значением
null, используйте функцию
COALESCE:
SELECT COUNT(*) AS total_rows, SUM(COALESCE(your_column, false)::int) AS true_count FROM your_table;
Отделяем true от false
Можно подсчитать количество значений
true и
false отдельно в одном запросе, используя фильтр
FILTER:
SELECT
COUNT(*) AS total_rows,
COUNT(*) FILTER (WHERE your_column) AS true_count,
COUNT(*) FILTER (WHERE NOT your_column) AS false_count,
COUNT(*) FILTER (WHERE your_column IS NULL) AS nulls
FROM your_table;
Применяем
CASE для точности
Оператор
CASE позволяет осуществить точный подсчёт:
SELECT
COUNT(CASE WHEN your_column THEN 1 END) AS true_count,
COUNT(CASE WHEN NOT your_column THEN 1 END) AS false_count
FROM your_table;
Визуализация
Представим, что у нас есть сад, и нам нужно подсчитать количество деревьев, урожаи которых представлены (обозначены как true), и деревьев, не дающих урожай (обозначенных как false):
🌳= Плодоносное дерево (true) 🌲= Безплодное дерево (false)
Визуализация сада: 🌳 🌲 🌳 🌳 🌲 🌳 🌲 🌲 🌳 🌲
Подсчитываем плодоносные деревья (подсчёт
true):
SELECT COUNT(*) FROM Orchard WHERE Tree = '🌳';
Количество плодоносных деревьев: 🌳🌳🌳🌳🌳 (5). Это аналогично подсчёту true для данных!
Продвинутые тактики: Сложные подсчеты
Механизмы PostgreSQL позволяют создавать гибкие и сложные SQL-запросы для подсчёта значений.
Сложные выражения и обработка значений null
Составляйте сложные условные выражения для колонок, корректно обрабатывая значения
null:
SELECT COUNT(your_column OR NULL) AS true_including_nulls FROM your_table;
Заворотливое использование агрегатных функций
Подзапросы не нужны для агрегации разнородных условий:
SELECT
COUNT(*) AS total_rows,
SUM((your_column AND another_condition)::int) AS conditional_true_count
FROM your_table;
Условные функции для точного подсчета
Документация PostgreSQL будет полезна, если вы планируете достичь точности в агрегатах:
SELECT
SUM(COALESCE(nullif(your_column, false), false)::int) AS true_count_also_counting_nulls_as_false
FROM your_table;
Используйте
nullif для подсчёта значений
true или
false:
SELECT
COUNT(nullif(your_column, false)) AS true_count,
COUNT(nullif(your_column, true)) AS false_count
FROM your_table;
Точность подсчета при сложных условиях
Условные выражения позволяют сохранять точность при подсчёте:
SELECT
SUM(CASE WHEN your_column AND complex_condition THEN 1 ELSE 0 END) AS complex_true_count
FROM your_table;
Искусство тонкостей подсчёта в Postgres
Овладеете техниками подсчёта PostgreSQL для более качественного составления запросов.
Применение преобразования типов для точности
Преобразование типов (
::int) упрощает подсчёт значений
true:
SELECT COUNT(your_column::int) AS true_count FROM your_table;
Проверка точности агрегатных подсчетов
Методы, такие как
COALESCE и
CASE, прошли проверку временем и обеспечивают точные результаты:
SELECT
COUNT(CASE WHEN your_column IS NOT NULL AND your_column THEN 1 END) AS validated_true_count
FROM your_table;
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация: Агрегатные функции — основной ресурс для изучения агрегатных функций в PostgreSQL.
- Руководство по стилю SQL от Simon Holywell — помощник в написании чистого и удобного для поддержки SQL.
- SQL Indexing and Tuning e-Book — детальное руководство по индексации и оптимизации запросов для SQL-баз данных.
- Оптимизация производительности – вики PostgreSQL — стратегии и лучшие практики для оптимизации производительности в PostgreSQL.
- Списки рассылки PostgreSQL: pgsql-general — обсуждения и размышления сообщества по теме PostgreSQL.
Денис Сурков
архитектор данных