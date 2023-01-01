PostgreSQL: массовое добавление с обновлением при конфликте id

#PostgreSQL  #INSERT / UPDATE / DELETE  #MERGE / UPSERT  
Быстрый ответ

Массовый upsert в Postgres реализуется с помощью команды INSERT ... ON CONFLICT ... DO UPDATE. Она позволяет добавлять записи, а при обнаружении конфликта по уникальному ключу переходить к их обновлению.

Рассмотрим пример для таблицы my_table с уникальным ограничением на id:

SQL
Скопировать код
INSERT INTO my_table (id, column_a, column_b)
VALUES 
    (1, 'A', 'B'),
    (2, 'C', 'D')
ON CONFLICT (id)
DO UPDATE SET
    column_a = EXCLUDED.column_a,
    column_b = EXCLUDED.column_b;

Тут EXCLUDED содержит строку, которую мы попытались вставить. Это позволяет выполнить обновление с учетом новых данных.

Использование UPSERT для массовых операций

Postgres предоставляет удобные механизмы для работы с массовыми записями, включая условие ON CONFLICT, способствующее разрешению проблемы конфликтующих ключей.

Управление несколькими значениями в столбце

Для управления несколькими значениями каждого столбца используйте функцию unnest, которая преобразует массивы в строки для последующей массовой вставки.

SQL
Скопировать код
INSERT INTO my_table (id, column_a, column_b)
SELECT * FROM unnest(
    ARRAY[1, 2],
    ARRAY['Value1', 'Value2'],
    ARRAY['Value3', 'Value4']
) 
ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET
    column_a = EXCLUDED.column_a, 
    column_b = EXCLUDED.column_b;

Разрешение конфликтов при наличии нескольких уникальных ограничений

Если существует несколько уникальных ограничений, можно выбрать поле для конфликтного разрешения, определив соответствующую стратегию.

SQL
Скопировать код
INSERT INTO my_table (id, column_a, column_b)
VALUES 
    ...
ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET
    ...
WHERE my_table.column_a IS DISTINCT FROM EXCLUDED.column_a;

Частичные обновления

В ON CONFLICT можно использовать условные выражения для выполнения частичных обновлений, при которых остаются неизменными некоторые столбцы.

SQL
Скопировать код
ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET
    column_a = EXCLUDED.column_a
WHERE my_table.column_a IS DISTINCT FROM EXCLUDED.column_a;

Эти методы позволяют детально и быстро управлять массовыми операциями upsert.

Визуализация

Представим, что у нас есть склад (🏭), на который приходят разные товары (📦). Каждый товар имеет уникальный номер, и некоторые из них приходят с обновленным содержимым.

Markdown
Скопировать код
UPSERT в Postgres работает так:
- Новый товар (📦): помещаем на новое место (🆕).
- Существующий товар (📦🔍): обновляем его содержимое (🔄).

На практике это выглядит так:

SQL
Скопировать код
- INSERT INTO warehouse (id, contents) VALUES (several packages)
🏭📦 ➡️ 🆕 | 📦🔍 ➡️ 🔄
- ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET contents = EXCLUDED.contents

Иначе говоря:

Markdown
Скопировать код
🏭: Новая посылка 📦 – место 🆕, обновленная – обновление 🔄! Эффективность склада обеспечивается!

Справляемся со сложностями: продвинутые советы и распространенные ловушки

Значимость индексации

Эффективность массовых upsert зависит от качественной индексации. Правильно подобранные ключи помогают уменьшить лишние затраты при разрешении конфликтов.

Производительность операций

Операции upsert имеют тенденцию к ресурсоемкости, особенно при больших объемах данных. Для предотвращения "зависания" системы рекомендуется разбивать операцию upsert на части.

Осторожно с конкурентными транзакциями

Блокировка строк – потенциальная угроза при upsert, особенно когда транзакции выполняются параллельно. PostgreSQL хорошо справляется с этим, но возможность взаимных блокировок требует внимания.

Ловушки и выход из них

Одной из распространенных проблем является невключение некоторых столбцов в EXCLUDED. Убедитесь, что обновления корректно отражают изменения, используя значения EXCLUDED.

Следуя этим советам и избегая распространенных ошибок, вы сможете оптимизировать ваши операции upsert для обеспечения их быстродействия и надежности.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: INSERT — официальная документация по команде INSERT и ON CONFLICT.
  2. Insert into a MySQL table or update if exists – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow о операциях UPSERT в контексте PostgreSQL.
  3. UPSERT – вики PostgreSQL — статья из вики, посвященная методам UPSERT в PostgreSQL.
  4. Самый быстрый способ загрузки данных в PostgreSQL с помощью Python | Haki Benita — статья о том, как оптимизировать массовую вставку данных в PostgreSQL.
Какой SQL-запрос используется для массового добавления с обновлением при конфликте в PostgreSQL?
1 / 5

Алина Карпова

инженер по данным

