PostgreSQL: массовое добавление с обновлением при конфликте id#PostgreSQL #INSERT / UPDATE / DELETE #MERGE / UPSERT
Быстрый ответ
Массовый upsert в Postgres реализуется с помощью команды
INSERT ... ON CONFLICT ... DO UPDATE. Она позволяет добавлять записи, а при обнаружении конфликта по уникальному ключу переходить к их обновлению.
Рассмотрим пример для таблицы
my_table с уникальным ограничением на
id:
INSERT INTO my_table (id, column_a, column_b)
VALUES
(1, 'A', 'B'),
(2, 'C', 'D')
ON CONFLICT (id)
DO UPDATE SET
column_a = EXCLUDED.column_a,
column_b = EXCLUDED.column_b;
Тут
EXCLUDED содержит строку, которую мы попытались вставить. Это позволяет выполнить обновление с учетом новых данных.
Использование UPSERT для массовых операций
Postgres предоставляет удобные механизмы для работы с массовыми записями, включая условие
ON CONFLICT, способствующее разрешению проблемы конфликтующих ключей.
Управление несколькими значениями в столбце
Для управления несколькими значениями каждого столбца используйте функцию
unnest, которая преобразует массивы в строки для последующей массовой вставки.
INSERT INTO my_table (id, column_a, column_b)
SELECT * FROM unnest(
ARRAY[1, 2],
ARRAY['Value1', 'Value2'],
ARRAY['Value3', 'Value4']
)
ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET
column_a = EXCLUDED.column_a,
column_b = EXCLUDED.column_b;
Разрешение конфликтов при наличии нескольких уникальных ограничений
Если существует несколько уникальных ограничений, можно выбрать поле для конфликтного разрешения, определив соответствующую стратегию.
INSERT INTO my_table (id, column_a, column_b)
VALUES
...
ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET
...
WHERE my_table.column_a IS DISTINCT FROM EXCLUDED.column_a;
Частичные обновления
В
ON CONFLICT можно использовать условные выражения для выполнения частичных обновлений, при которых остаются неизменными некоторые столбцы.
ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET
column_a = EXCLUDED.column_a
WHERE my_table.column_a IS DISTINCT FROM EXCLUDED.column_a;
Эти методы позволяют детально и быстро управлять массовыми операциями upsert.
Визуализация
Представим, что у нас есть склад (🏭), на который приходят разные товары (📦). Каждый товар имеет уникальный номер, и некоторые из них приходят с обновленным содержимым.
UPSERT в Postgres работает так:
- Новый товар (📦): помещаем на новое место (🆕).
- Существующий товар (📦🔍): обновляем его содержимое (🔄).
На практике это выглядит так:
- INSERT INTO warehouse (id, contents) VALUES (several packages)
🏭📦 ➡️ 🆕 | 📦🔍 ➡️ 🔄
- ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET contents = EXCLUDED.contents
Иначе говоря:
🏭: Новая посылка 📦 – место 🆕, обновленная – обновление 🔄! Эффективность склада обеспечивается!
Справляемся со сложностями: продвинутые советы и распространенные ловушки
Значимость индексации
Эффективность массовых upsert зависит от качественной индексации. Правильно подобранные ключи помогают уменьшить лишние затраты при разрешении конфликтов.
Производительность операций
Операции upsert имеют тенденцию к ресурсоемкости, особенно при больших объемах данных. Для предотвращения "зависания" системы рекомендуется разбивать операцию upsert на части.
Осторожно с конкурентными транзакциями
Блокировка строк – потенциальная угроза при upsert, особенно когда транзакции выполняются параллельно. PostgreSQL хорошо справляется с этим, но возможность взаимных блокировок требует внимания.
Ловушки и выход из них
Одной из распространенных проблем является невключение некоторых столбцов в
EXCLUDED. Убедитесь, что обновления корректно отражают изменения, используя значения
EXCLUDED.
Следуя этим советам и избегая распространенных ошибок, вы сможете оптимизировать ваши операции upsert для обеспечения их быстродействия и надежности.
Алина Карпова
инженер по данным