PostgreSQL: массовое добавление с обновлением при конфликте id

Быстрый ответ

Массовый upsert в Postgres реализуется с помощью команды INSERT ... ON CONFLICT ... DO UPDATE . Она позволяет добавлять записи, а при обнаружении конфликта по уникальному ключу переходить к их обновлению.

Рассмотрим пример для таблицы my_table с уникальным ограничением на id :

SQL Скопировать код INSERT INTO my_table (id, column_a, column_b) VALUES (1, 'A', 'B'), (2, 'C', 'D') ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET column_a = EXCLUDED.column_a, column_b = EXCLUDED.column_b;

Тут EXCLUDED содержит строку, которую мы попытались вставить. Это позволяет выполнить обновление с учетом новых данных.

Использование UPSERT для массовых операций

Postgres предоставляет удобные механизмы для работы с массовыми записями, включая условие ON CONFLICT , способствующее разрешению проблемы конфликтующих ключей.

Управление несколькими значениями в столбце

Для управления несколькими значениями каждого столбца используйте функцию unnest , которая преобразует массивы в строки для последующей массовой вставки.

SQL Скопировать код INSERT INTO my_table (id, column_a, column_b) SELECT * FROM unnest( ARRAY[1, 2], ARRAY['Value1', 'Value2'], ARRAY['Value3', 'Value4'] ) ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET column_a = EXCLUDED.column_a, column_b = EXCLUDED.column_b;

Разрешение конфликтов при наличии нескольких уникальных ограничений

Если существует несколько уникальных ограничений, можно выбрать поле для конфликтного разрешения, определив соответствующую стратегию.

SQL Скопировать код INSERT INTO my_table (id, column_a, column_b) VALUES ... ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET ... WHERE my_table.column_a IS DISTINCT FROM EXCLUDED.column_a;

Частичные обновления

В ON CONFLICT можно использовать условные выражения для выполнения частичных обновлений, при которых остаются неизменными некоторые столбцы.

SQL Скопировать код ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET column_a = EXCLUDED.column_a WHERE my_table.column_a IS DISTINCT FROM EXCLUDED.column_a;

Эти методы позволяют детально и быстро управлять массовыми операциями upsert.

Визуализация

Представим, что у нас есть склад (🏭), на который приходят разные товары (📦). Каждый товар имеет уникальный номер, и некоторые из них приходят с обновленным содержимым.

Markdown Скопировать код UPSERT в Postgres работает так: - Новый товар (📦): помещаем на новое место (🆕). - Существующий товар (📦🔍): обновляем его содержимое (🔄).

На практике это выглядит так:

SQL Скопировать код - INSERT INTO warehouse (id, contents) VALUES (several packages) 🏭📦 ➡️ 🆕 | 📦🔍 ➡️ 🔄 - ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET contents = EXCLUDED.contents

Иначе говоря:

Markdown Скопировать код 🏭: Новая посылка 📦 – место 🆕, обновленная – обновление 🔄! Эффективность склада обеспечивается!

Справляемся со сложностями: продвинутые советы и распространенные ловушки

Значимость индексации

Эффективность массовых upsert зависит от качественной индексации. Правильно подобранные ключи помогают уменьшить лишние затраты при разрешении конфликтов.

Производительность операций

Операции upsert имеют тенденцию к ресурсоемкости, особенно при больших объемах данных. Для предотвращения "зависания" системы рекомендуется разбивать операцию upsert на части.

Осторожно с конкурентными транзакциями

Блокировка строк – потенциальная угроза при upsert, особенно когда транзакции выполняются параллельно. PostgreSQL хорошо справляется с этим, но возможность взаимных блокировок требует внимания.

Ловушки и выход из них

Одной из распространенных проблем является невключение некоторых столбцов в EXCLUDED . Убедитесь, что обновления корректно отражают изменения, используя значения EXCLUDED .

Следуя этим советам и избегая распространенных ошибок, вы сможете оптимизировать ваши операции upsert для обеспечения их быстродействия и надежности.

Полезные материалы