PostgreSQL: Исполнение запроса из Bash-скрипта как 'postgres'

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для выполнения запроса в PostgreSQL от имени пользователя 'postgres' используйте команду:

Bash Скопировать код sudo -u postgres psql -d dbname -c "SELECT * FROM table;"

Убедитесь, что заменили директиву dbname на название вашей базы данных, table – на имя таблицы, и вместо "SELECT * FROM table;" вставили нужный вам SQL-запрос. Ключевое в этой команде то, что sudo используется для переключения пользователя на 'postgres', psql является инструментом командной строки PostgreSQL, а ключ -c нужен для выполнения конкретного запроса.

Если вы работаете с конфиденциальными данными, избегайте указания учётных данных непосредственно в скриптах. Вместо этого используйте переменные окружения или конфигурационные файлы с нужными правами доступа.

Для более аккуратного форматирования вывода используйте также ключ -t , который выводит данные построчно, и -X для того, чтобы .psqlrc не обрабатывался командой psql .

Проверьте, что пользователь системы, от имени которого выполняется команда sudo , имеет необходимые разрешения для действий от имени 'postgres'.

Пошаговое руководство

Выполнение динамических запросов

Можно выполнить динамические SQL-запросы следующим образом:

Bash Скопировать код table="employees" column="salary" value="10000" echo "Загружаем деньги! 🍞" sql_query="UPDATE \${table} SET \${column} = '\${value}' WHERE id = 1;" sudo -u postgres psql -d dbname -c "\$sql_query"

Захват результатов запроса

Если нужно записать результат выполнения запроса в переменную и использовать его позже в bash-скрипте:

Bash Скопировать код output=$(sudo -u postgres psql -d dbname -t -c "SELECT column FROM table;") echo "Результат запроса: $output"

Обработка ошибок

Для надёжной обработки ошибок используйте конструкции set -e и set -u :

Bash Скопировать код set -eu sudo -u postgres psql -d dbname -c "SELECT * FROM non_existent_table;"

Опция set -e обеспечивает немедленное прекращение работы скрипта при ошибке, а set -u распознает неинициализированные переменные как ошибки, что позволяет предотвратить неожиданные ситуации.

Выполнение сложных запросов

Bash Скопировать код #!/bin/bash export PGPASSWORD='your_password' output=$(psql -U postgres -h localhost -d dbname -t -c "SELECT column FROM table;") unset PGPASSWORD echo "Результат запроса: $output"

Обеспечение безопасного доступа

Если ваши действия включают в себя работу с конфиденциальными данными:

Не раскрывайте подобные данные в логах или скриптах.

Для автоматизации скриптов используйте методы аутентификации, которые не требуют использования пароля.

Многострочные и сложные запросы

Для повышения читаемости многострочных или сложных SQL-запросов используйте данный синтаксис:

Bash Скопировать код sudo -u postgres psql -d dbname <<EOF SELECT * FROM information_schema.tables EOF # 🚀 Успешно выполнено! Вы запросили информацию о всех таблицах в схеме! 🚀

Сохранение целостности транзакции

Чтобы обеспечить целостность транзакции, воспользуйтесь следующим примером:

Bash Скопировать код sudo -u postgres psql -d dbname <<EOF BEGIN; INSERT INTO table (column) VALUES ('data'); UPDATE other_table SET column = 'value' WHERE condition; ROLLBACK; EOF # 👀 Ничего не происходит. Просто песчинка в пустыне! 💥

Полезные материалы