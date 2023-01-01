Порядок сортировки результатов MySQL по положению строки
Быстрый ответ
Если вам требуется сортировать результаты запроса в MySQL с учётом степени их соответствия критериям поиска, используйте функцию
MATCH() ... AGAINST() с индексом FULLTEXT. Этот индекс позволяет возвращать записи, принимая во внимание их релевантность. Пример применения этой функции в запросе:
SELECT *, MATCH(content) AGAINST('поисковый запрос') AS relevance
FROM my_table
ORDER BY relevance DESC;
В результате выполнения этого запроса записи таблицы
my_table будут отсортированы по убыванию степени соответствия содержимого поля
content фразе 'поисковый запрос'.
Если же ваша таблица не поддерживает индекс FULLTEXT, вы можете использовать функции
LIKE,
LOCATE и
INSTR, чтобы отсортировать записи альтернативным способом.
Альтернативные стратегии сортировки без использования FULLTEXT
Приоритеты функций
LIKE и
LOCATE
Если использование FULLTEXT невозможно, воспользуйтесь функциями
LIKE и
LOCATE, которые позволят установить приоритеты совпадений. Структуру
CASE можно применить для задания порядка:
-- Представим, мы выстраиваем армию саламандр по росту:
SELECT word
FROM words
WHERE word LIKE '%поисковый запрос%'
ORDER BY CASE
WHEN word LIKE 'поисковый запрос%' THEN 1
WHEN word LIKE '%поисковый запрос%' THEN 2
WHEN word LIKE '%поисковый запрос' THEN 3
ELSE 4
END, LOCATE('поисковый запрос', word), word;
В этом запросе слова, начинающиеся с фразы 'поисковый запрос', приоритетнее остальных; затем следуют слова, содержащие данную фразу в середине, а потом — в конце. Завершается запрос сортировкой по алфавиту.
Упорядочивание результатов с помощью
INSTR
Уточнить результаты поиска, указав точное место начала совпадения, поможет функция
INSTR:
-- Как искать изюм в печеньках:
SELECT word
FROM words
WHERE word LIKE '%поисковый запрос%'
ORDER BY INSTR(word, 'поисковый запрос'), word;
При таком условии слова, в которых искомая фраза встречается раньше, будут располагаться выше в списке.
Упорядочивание совпадений по алфавиту
Если релевантность совпадений одинакова, окончательную сортировку можно произвести по алфавиту:
ORDER BY INSTR(word, 'поисковый запрос'), word ASC;
Особые условия и потенциальные подводные камни
Особенности разных языков
Для адекватного поиска на разных языках требуется корректировка условий
CASE и логики
ORDER BY. Обязательно учтите этот момент.
Использование шаблонов с
LIKE
Если в функции
LIKE слишком много шаблона
%, влияние на производительность **может быть негативным. В данном случае методы LOCATE
или INSTR` являются более эффективными решениями.
Направление сортировки
Добавив в
ORDER BY
DESC или
ASC, вы определите направление сортировки: от лучших результатов к худшим или в обратном порядке.
Соответствие между
WHERE и
ORDER BY
Убедитесь, что выраженное в
WHERE условие соответствует вашему намерению по сортировке, чтобы избежать перспективы столкнуться с ошибками.
Рациональное использование
SELECT и
ORDER BY
При построении запросов выбирайте данные, которые вам действительно нужны. Так вы не перегрузите базу данных. Также проявляйте ум при подготовке упорядочивающих операторов: уделите основное внимание релевантности, а не только количеству.
Визуализация
Рассмотрите сортировку по наилучшему совпадению в контексте организации вашей библиотеки:
На полке (🧑🔬):
[🥇, 📚, 📚, 📚, 📚, 📚, 📚]
Использование сортировки в MySQL:
SELECT * FROM books
ORDER BY similarity_score DESC;
Приведёт к следующему расположению книг:
🥇 – Любимая книга
📚 – Сильно приближенная к теме
📚 – Весьма релевантная
📚 – Умеренно связанная с темой
📚 – Едва связанная с темой
📚 – Мало релевантная
📚 – Прочитать в последнюю очередь
MySQL поможет вам найти наиболее релевантную информацию.
Комплексные решения: подзапросы и несколько критериев
Улучшение точности результатов
Подзапросы могут улучшить точность результатов, учитывая связанные данные:
SELECT *, (
SELECT COUNT(*)
FROM related_table
WHERE main_table.foreign_key = related_table.id
AND related_table.content LIKE '%поисковый запрос%'
) AS related_count
FROM main_table
ORDER BY related_count DESC, relevance DESC;
Учет нескольких критериев
Вы можете учитывать несколько параметров, аналогично выбору мороженого разных вкусов, используя динамические запросы или комбинации
LIKE:
-- В мире, где запрос — это мороженое:
SELECT *
FROM my_table
WHERE (content LIKE '%термин1%' OR content LIKE '%термин2%')
ORDER BY (content LIKE '%термин1%' AND content LIKE '%термин2%') DESC, relevance DESC;
Полезные материалы
- MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 14.9 Full-Text Search Functions – Официальная документация, с детальной информацией о функциях полнотекстового поиска.
- MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 14.9.1 Natural Language Full-Text Searches – Сегмент документации, посвящённый полнотекстовому поиску.
- StackOverflow topics – место, где разработчики обсуждают разнообразные варианты решения проблем.
- DZone – подробные статьи о том, как работает полнотекстовый поиск в MySQL.
- StackOverflow thread – на этой странице представлены полезные примеры работы с
ORDER BYи
UNION.
- .NET SQLCLR assembly: хоть эта ссылка и не связана напрямую с полнотекстовым поиском, она может помочь в понимании архитектуры и структуры сложных запросов.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик