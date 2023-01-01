Порядок сортировки результатов MySQL по положению строки

Быстрый ответ

Если вам требуется сортировать результаты запроса в MySQL с учётом степени их соответствия критериям поиска, используйте функцию MATCH() ... AGAINST() с индексом FULLTEXT. Этот индекс позволяет возвращать записи, принимая во внимание их релевантность. Пример применения этой функции в запросе:

SQL Скопировать код SELECT *, MATCH(content) AGAINST('поисковый запрос') AS relevance FROM my_table ORDER BY relevance DESC;

В результате выполнения этого запроса записи таблицы my_table будут отсортированы по убыванию степени соответствия содержимого поля content фразе 'поисковый запрос'.

Если же ваша таблица не поддерживает индекс FULLTEXT, вы можете использовать функции LIKE , LOCATE и INSTR , чтобы отсортировать записи альтернативным способом.

Альтернативные стратегии сортировки без использования FULLTEXT

Приоритеты функций LIKE и LOCATE

Если использование FULLTEXT невозможно, воспользуйтесь функциями LIKE и LOCATE , которые позволят установить приоритеты совпадений. Структуру CASE можно применить для задания порядка:

SQL Скопировать код -- Представим, мы выстраиваем армию саламандр по росту: SELECT word FROM words WHERE word LIKE '%поисковый запрос%' ORDER BY CASE WHEN word LIKE 'поисковый запрос%' THEN 1 WHEN word LIKE '%поисковый запрос%' THEN 2 WHEN word LIKE '%поисковый запрос' THEN 3 ELSE 4 END, LOCATE('поисковый запрос', word), word;

В этом запросе слова, начинающиеся с фразы 'поисковый запрос', приоритетнее остальных; затем следуют слова, содержащие данную фразу в середине, а потом — в конце. Завершается запрос сортировкой по алфавиту.

Упорядочивание результатов с помощью INSTR

Уточнить результаты поиска, указав точное место начала совпадения, поможет функция INSTR :

SQL Скопировать код -- Как искать изюм в печеньках: SELECT word FROM words WHERE word LIKE '%поисковый запрос%' ORDER BY INSTR(word, 'поисковый запрос'), word;

При таком условии слова, в которых искомая фраза встречается раньше, будут располагаться выше в списке.

Упорядочивание совпадений по алфавиту

Если релевантность совпадений одинакова, окончательную сортировку можно произвести по алфавиту:

SQL Скопировать код ORDER BY INSTR(word, 'поисковый запрос'), word ASC;

Особые условия и потенциальные подводные камни

Особенности разных языков

Для адекватного поиска на разных языках требуется корректировка условий CASE и логики ORDER BY . Обязательно учтите этот момент.

Использование шаблонов с LIKE

Если в функции LIKE слишком много шаблона %, влияние на производительность **может быть негативным. В данном случае методы LOCATE или INSTR` являются более эффективными решениями.

Направление сортировки

Добавив в ORDER BY DESC или ASC , вы определите направление сортировки: от лучших результатов к худшим или в обратном порядке.

Соответствие между WHERE и ORDER BY

Убедитесь, что выраженное в WHERE условие соответствует вашему намерению по сортировке, чтобы избежать перспективы столкнуться с ошибками.

Рациональное использование SELECT и ORDER BY

При построении запросов выбирайте данные, которые вам действительно нужны. Так вы не перегрузите базу данных. Также проявляйте ум при подготовке упорядочивающих операторов: уделите основное внимание релевантности, а не только количеству.

Визуализация

Рассмотрите сортировку по наилучшему совпадению в контексте организации вашей библиотеки:

Markdown Скопировать код На полке (🧑‍🔬): [🥇, 📚, 📚, 📚, 📚, 📚, 📚]

Использование сортировки в MySQL:

SQL Скопировать код SELECT * FROM books ORDER BY similarity_score DESC;

Приведёт к следующему расположению книг:

Markdown Скопировать код 🥇 – Любимая книга 📚 – Сильно приближенная к теме 📚 – Весьма релевантная 📚 – Умеренно связанная с темой 📚 – Едва связанная с темой 📚 – Мало релевантная 📚 – Прочитать в последнюю очередь

MySQL поможет вам найти наиболее релевантную информацию.

Комплексные решения: подзапросы и несколько критериев

Улучшение точности результатов

Подзапросы могут улучшить точность результатов, учитывая связанные данные:

SQL Скопировать код SELECT *, ( SELECT COUNT(*) FROM related_table WHERE main_table.foreign_key = related_table.id AND related_table.content LIKE '%поисковый запрос%' ) AS related_count FROM main_table ORDER BY related_count DESC, relevance DESC;

Учет нескольких критериев

Вы можете учитывать несколько параметров, аналогично выбору мороженого разных вкусов, используя динамические запросы или комбинации LIKE :

SQL Скопировать код -- В мире, где запрос — это мороженое: SELECT * FROM my_table WHERE (content LIKE '%термин1%' OR content LIKE '%термин2%') ORDER BY (content LIKE '%термин1%' AND content LIKE '%термин2%') DESC, relevance DESC;

