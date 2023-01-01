Порядковые номера строк в запросах PostgreSQL 8.4#SQL для аналитиков #PostgreSQL #Оконные функции (Window Functions)
Быстрый ответ
Чтобы прикрепить порядковые номера к результатам запроса в PostgreSQL, можно использовать функцию
ROW_NUMBER(), применяв ее вместе с предложением
OVER(). Если требуется упорядочить результаты в конкретном порядке, добавьте
ORDER BY в
OVER().
В качестве образца запроса рассмотрим:
SELECT
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY column_to_sort) AS row_number,
other_columns
FROM
table_name;
Вам следует заменить
column_to_sort,
other_columns и
table_name на соответствующие названия столбцов и таблицы. В результате вы получите дополнительный столбец
row_number, пронумерованный в заданном порядке.
Если не обязательно поддерживать порядок, и требуется только присвоить номера строк без сортировки, просто пропустите
ORDER BY:
SELECT
ROW_NUMBER() OVER () AS row_number,
*
FROM
table_name;
Такой запрос добавит столбец с номером строки
row_number к неупорядоченному результату.
Работа с особыми сценариями
Справляемся с NULL значением
Если требуется расположить строки с NULL в столбце для сортировки в конце списка, примените
NULLS LAST:
SELECT
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY column_to_sort NULLS LAST) AS row_number,
*
FROM
table_name;
Это поместит строки с NULL в конец результатов.
Увеличиваем производительность при работе с большим объёмом данных
Функция
ROW_NUMBER()может уменьшать производительность, особенно при работе с большими наборами данных, так что не забудьте об корректной индексации столбца сортировки. Иногда может быть более продуктивным назначать номера строк на уровне приложения.
Сохраняем совместимость со старыми версиями PostgreSQL
В PostgreSQL до версии 8.4 функция
ROW_NUMBER() отсутствовала, но можно эмулировать ее действие с использованием самосоединения (self-join):
SELECT
COUNT(t1.id) AS row_number,
t2.*
FROM
table_name t1
JOIN
table_name t2 ON t1.id <= t2.id
GROUP BY
t2.id
ORDER BY
row_number;
Здесь вместо
id подставьте имя столбца, который представляет собой первичный ключ.
Визуализация
В задаче найти определенное место на концерте представление выглядит следующим образом:
|Номер места
|Ряд 1
|Ряд 2
|Ряд 3
|1
|🤩
|2
|🤩
|🎶
|3
|🤩
|🎶
|🎸
Каждому месту соответствует номер строки в результате запроса:
SELECT ROW_NUMBER() OVER (), * FROM concerts;
Таким образом,
ROW_NUMBER() сохраняет порядок строк, аналогично порядку мест на концерте.
Обработка ситуаций, когда отсутствуют первичные ключи
Если в таблице отсутствуют первичные ключи, вы можете применить
array_agg, однако стоит быть готовым к возможному снижению производительности.
WITH numbered_rows AS (
SELECT array_agg(t.*) AS rows
FROM your_table t
)
SELECT
row_number() OVER (),
r.*
FROM
numbered_rows,
LATERAL unnest(rows) as r;
Решаем особо сложные запросы
При составлении запросов с использованием сложных оконных функций оказывается полезным применение подзапросов или CTE:
WITH numbered AS (
SELECT
*,
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY your_sort_column) AS row_number
FROM
your_table
)
SELECT * FROM numbered;
Обмен информацией через SQL Fiddle
Платформа SQL Fiddle будет полезна для отладки и обмена запросами. Создавайте схемы и проверяйте SQL-код в интерактивном режиме.
Денис Сурков
архитектор данных