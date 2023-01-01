logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Порядковые номера строк в запросах PostgreSQL 8.4
Перейти

Порядковые номера строк в запросах PostgreSQL 8.4

#SQL для аналитиков  #PostgreSQL  #Оконные функции (Window Functions)  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы прикрепить порядковые номера к результатам запроса в PostgreSQL, можно использовать функцию ROW_NUMBER(), применяв ее вместе с предложением OVER(). Если требуется упорядочить результаты в конкретном порядке, добавьте ORDER BY в OVER().

В качестве образца запроса рассмотрим:

SQL

SELECT 
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY column_to_sort) AS row_number,
    other_columns
FROM 
    table_name;

Вам следует заменить column_to_sort, other_columns и table_name на соответствующие названия столбцов и таблицы. В результате вы получите дополнительный столбец row_number, пронумерованный в заданном порядке.

Если не обязательно поддерживать порядок, и требуется только присвоить номера строк без сортировки, просто пропустите ORDER BY:

SQL

SELECT 
    ROW_NUMBER() OVER () AS row_number,
    *
FROM 
    table_name;

Такой запрос добавит столбец с номером строки row_number к неупорядоченному результату.

Работа с особыми сценариями

Справляемся с NULL значением

Если требуется расположить строки с NULL в столбце для сортировки в конце списка, примените NULLS LAST:

SQL

SELECT 
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY column_to_sort NULLS LAST) AS row_number,
    *
FROM 
    table_name;

Это поместит строки с NULL в конец результатов.

Увеличиваем производительность при работе с большим объёмом данных

Функция ROW_NUMBER()может уменьшать производительность, особенно при работе с большими наборами данных, так что не забудьте об корректной индексации столбца сортировки. Иногда может быть более продуктивным назначать номера строк на уровне приложения.

Сохраняем совместимость со старыми версиями PostgreSQL

В PostgreSQL до версии 8.4 функция ROW_NUMBER() отсутствовала, но можно эмулировать ее действие с использованием самосоединения (self-join):

SQL

SELECT 
    COUNT(t1.id) AS row_number,
    t2.*
FROM 
    table_name t1
JOIN 
    table_name t2 ON t1.id <= t2.id
GROUP BY 
    t2.id
ORDER BY 
    row_number;

Здесь вместо id подставьте имя столбца, который представляет собой первичный ключ.

Визуализация

В задаче найти определенное место на концерте представление выглядит следующим образом:

Номер места Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3
1 🤩
2 🤩 🎶
3 🤩 🎶 🎸

Каждому месту соответствует номер строки в результате запроса:

SQL

SELECT ROW_NUMBER() OVER (), * FROM concerts;

Таким образом, ROW_NUMBER() сохраняет порядок строк, аналогично порядку мест на концерте.

Обработка ситуаций, когда отсутствуют первичные ключи

Если в таблице отсутствуют первичные ключи, вы можете применить array_agg, однако стоит быть готовым к возможному снижению производительности.

SQL

WITH numbered_rows AS (
    SELECT array_agg(t.*) AS rows
    FROM your_table t
)

SELECT 
    row_number() OVER (),
    r.*
FROM 
    numbered_rows,
    LATERAL unnest(rows) as r;

Решаем особо сложные запросы

При составлении запросов с использованием сложных оконных функций оказывается полезным применение подзапросов или CTE:

SQL

WITH numbered AS (
    SELECT 
        *,
        ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY your_sort_column) AS row_number
    FROM 
        your_table
)

SELECT * FROM numbered;

Обмен информацией через SQL Fiddle

Платформа SQL Fiddle будет полезна для отладки и обмена запросами. Создавайте схемы и проверяйте SQL-код в интерактивном режиме.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую функцию следует использовать для присвоения порядковых номеров строк в запросах PostgreSQL?
1 / 5

Денис Сурков

архитектор данных

