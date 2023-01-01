Порядковые номера строк в запросах PostgreSQL 8.4

Быстрый ответ

Чтобы прикрепить порядковые номера к результатам запроса в PostgreSQL, можно использовать функцию ROW_NUMBER() , применяв ее вместе с предложением OVER() . Если требуется упорядочить результаты в конкретном порядке, добавьте ORDER BY в OVER() .

В качестве образца запроса рассмотрим:

SQL Скопировать код SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY column_to_sort) AS row_number, other_columns FROM table_name;

Вам следует заменить column_to_sort , other_columns и table_name на соответствующие названия столбцов и таблицы. В результате вы получите дополнительный столбец row_number , пронумерованный в заданном порядке.

Если не обязательно поддерживать порядок, и требуется только присвоить номера строк без сортировки, просто пропустите ORDER BY :

SQL Скопировать код SELECT ROW_NUMBER() OVER () AS row_number, * FROM table_name;

Такой запрос добавит столбец с номером строки row_number к неупорядоченному результату.

Работа с особыми сценариями

Справляемся с NULL значением

Если требуется расположить строки с NULL в столбце для сортировки в конце списка, примените NULLS LAST :

SQL Скопировать код SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY column_to_sort NULLS LAST) AS row_number, * FROM table_name;

Это поместит строки с NULL в конец результатов.

Увеличиваем производительность при работе с большим объёмом данных

Функция ROW_NUMBER() может уменьшать производительность, особенно при работе с большими наборами данных, так что не забудьте об корректной индексации столбца сортировки. Иногда может быть более продуктивным назначать номера строк на уровне приложения.

Сохраняем совместимость со старыми версиями PostgreSQL

В PostgreSQL до версии 8.4 функция ROW_NUMBER() отсутствовала, но можно эмулировать ее действие с использованием самосоединения (self-join):

SQL Скопировать код SELECT COUNT(t1.id) AS row_number, t2.* FROM table_name t1 JOIN table_name t2 ON t1.id <= t2.id GROUP BY t2.id ORDER BY row_number;

Здесь вместо id подставьте имя столбца, который представляет собой первичный ключ.

Визуализация

В задаче найти определенное место на концерте представление выглядит следующим образом:

Номер места Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3 1 🤩 2 🤩 🎶 3 🤩 🎶 🎸

Каждому месту соответствует номер строки в результате запроса:

SQL Скопировать код SELECT ROW_NUMBER() OVER (), * FROM concerts;

Таким образом, ROW_NUMBER() сохраняет порядок строк, аналогично порядку мест на концерте.

Обработка ситуаций, когда отсутствуют первичные ключи

Если в таблице отсутствуют первичные ключи, вы можете применить array_agg , однако стоит быть готовым к возможному снижению производительности.

SQL Скопировать код WITH numbered_rows AS ( SELECT array_agg(t.*) AS rows FROM your_table t ) SELECT row_number() OVER (), r.* FROM numbered_rows, LATERAL unnest(rows) as r;

Решаем особо сложные запросы

При составлении запросов с использованием сложных оконных функций оказывается полезным применение подзапросов или CTE:

SQL Скопировать код WITH numbered AS ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY your_sort_column) AS row_number FROM your_table ) SELECT * FROM numbered;

Обмен информацией через SQL Fiddle

Платформа SQL Fiddle будет полезна для отладки и обмена запросами. Создавайте схемы и проверяйте SQL-код в интерактивном режиме.

Полезные материалы