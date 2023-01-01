logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Понимаем OID в PostgreSQL: смысл и польза при создании таблиц
Перейти

Понимаем OID в PostgreSQL: смысл и польза при создании таблиц

#PostgreSQL  #Типы данных SQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

OID представляют собой уникальные внутренние идентификаторы объектов базы данных PostgreSQL. Преимущественно их применение ограничено системными каталогами, а в пользовательских таблицах их роль незначительна.

Запрос для получения OID выглядит так:

SQL
Скопировать код
SELECT oid FROM pg_class WHERE relname = 'your_table_here';

Важно помнить следующее:

  • Альтернативы: В пользовательских таблицах использование OID в качестве primary key не приемлемо. В качестве альтернативы рекомендуется использовать SERIAL или UUID.
  • Надежность: OID идеально подходят для работы с большими объектами и применяются в системных таблицах.
  • Уникальность: OID обеспечивают уникальность идентификаторов внутри системы.

Со времени выхода PostgreSQL 8.1 по умолчанию OID не создаются в таблицах, но возможность их использования остаётся, при явном указании. Команда CREATE TABLE ... WITH OIDS считается устаревшей, поэтому целесообразность использования OID,особенно с учетом версии базы данных и специфики работы, стоит обсудить отдельно.

Стоит ли использовать OID

Решение о применении OID требует обоснованного подхода:

  • OID могут быть полезны в случае: – Использования ссылок на системные каталоги. – Работы на системном уровне, особенно при обработке больших объектов.

  • От использования OID следует отказаться, если: – Рассматривается работа с пользовательскими таблицами, поскольку OID не являются заменой первичных ключей. – Предполагается управление большими объемами данных, поскольку 4-байтовый размер OID может привести к конфликтам уникальности. – Необходима совместимость с инструментами, не поддерживающими OID.

Жизненный цикл OID

OID проходят определенные стадии жизненного цикла в PostgreSQL:

  • Создание: В прошлом, OID автоматически добавлялись в пользовательские таблицы, но теперь эту практику отменили в соответствии со стандартами SQL.
  • Использование: OID могут обеспечивать контроль и балансировку, поэтому потребуется особое внимание при работе с большими базами данных, чтобы избежать возникающих проблем с циклическими OID.
  • Обновление: При переходе на PostgreSQL версии 12 и выше может возникнуть неожиданное добавление колонок OID в таблицы.

Устраняем проблему с OID

Столкнулись с неожиданной появлением OID после обновления? Вот как можно справиться с этой ситуацией:

  • Удаление: С помощью команды ALTER TABLE возможно удалить ненужные колонки OID.
  • Неожиданные результаты: При формировании SQL-запросов следует учитывать, что OID могут стать частью вывода SELECT *.
  • Пересмотр принципов: После того как роль OID изменилась, возможно, стоит пересмотреть подход к их использованию и выбрать другие решения.

Визуализация

Можно представить OID как уникальные идентификаторы каждой книги в библиотеке:

Markdown
Скопировать код
Книга (📚): Имеет Уникальный Идентификатор (🎗️)

OID в PostgreSQL являются уникальными идентификаторами для каждой записи:

Markdown
Скопировать код
Строка в Таблице (📘): Имеет Уникальный OID (🎗️)

Они выполняют следующие функции:

Markdown
Скопировать код
| Характеристика         | Роль OID     |
| ---------------------- | ------------ |
| Идентификация          | 🆔 Уникальность Записи|
| Связывание             | 🔗 Соединение Данных |
| Индексирование         | 🧩 Структурирование |

OID служат для эффективного управления данными, гарантируют их связность внутри сервера базы данных. Тем не менее, необходимо учитывать ограниченность их использования и возможные сложности.

Удаление OID после обновления

Готовитесь к обновлению до свежей версии PostgreSQL? Учтите следующие моменты:

  • Пересмотр кода: Пройдитесь по коду, где используются OID, и оцените его совместимость с новой версией.
  • Обработка данных: Перепроверьте таблицы, где используются OID, чтобы избежать непредвиденного влияния на порядок данных.
  • Автоматизация применения изменений: Используйте скрипты на Linux и возможности DDL PostgreSQL для эффективного удаления OID.

Перспективы использования OID

Обоснование использования OID в будущем зависит от некоторых факторов:

  • Миграция на другие идентификаторы: Готовы ли вы перейти на SERIAL или UUID?
  • Системные операции: Планируете ли вы продолжать использовать OID для системных задач?
  • Внезапное появление OID: Насколько вы готовы к появлению OID в результатах своих запросов?

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Documentation: 16: Chapter 53. System Catalogs — документация по системным каталогам PostgreSQL, с упоминанием OID.
  2. Object Identifier Types – PostgreSQL wiki — подробное описание OID в контексте PostgreSQL.
  3. Can the android NDK compile kernel module source? – Stack Overflow — обсуждение практического применения OID.
  4. Seite wurde nicht gefunden. – CYBERTEC — разъяснение принципов хранения данных в PostgreSQL, включая важность понимания OID.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что такое OID в PostgreSQL?
1 / 5

Алина Карпова

инженер по данным

