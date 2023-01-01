Понимаем OID в PostgreSQL: смысл и польза при создании таблиц#PostgreSQL #Типы данных SQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
OID представляют собой уникальные внутренние идентификаторы объектов базы данных PostgreSQL. Преимущественно их применение ограничено системными каталогами, а в пользовательских таблицах их роль незначительна.
Запрос для получения OID выглядит так:
SELECT oid FROM pg_class WHERE relname = 'your_table_here';
Важно помнить следующее:
- Альтернативы: В пользовательских таблицах использование OID в качестве primary key не приемлемо. В качестве альтернативы рекомендуется использовать SERIAL или UUID.
- Надежность: OID идеально подходят для работы с большими объектами и применяются в системных таблицах.
- Уникальность: OID обеспечивают уникальность идентификаторов внутри системы.
Со времени выхода PostgreSQL 8.1 по умолчанию OID не создаются в таблицах, но возможность их использования остаётся, при явном указании. Команда
CREATE TABLE ... WITH OIDS считается устаревшей, поэтому целесообразность использования OID,особенно с учетом версии базы данных и специфики работы, стоит обсудить отдельно.
Стоит ли использовать OID
Решение о применении OID требует обоснованного подхода:
OID могут быть полезны в случае: – Использования ссылок на системные каталоги. – Работы на системном уровне, особенно при обработке больших объектов.
От использования OID следует отказаться, если: – Рассматривается работа с пользовательскими таблицами, поскольку OID не являются заменой первичных ключей. – Предполагается управление большими объемами данных, поскольку 4-байтовый размер OID может привести к конфликтам уникальности. – Необходима совместимость с инструментами, не поддерживающими OID.
Жизненный цикл OID
OID проходят определенные стадии жизненного цикла в PostgreSQL:
- Создание: В прошлом, OID автоматически добавлялись в пользовательские таблицы, но теперь эту практику отменили в соответствии со стандартами SQL.
- Использование: OID могут обеспечивать контроль и балансировку, поэтому потребуется особое внимание при работе с большими базами данных, чтобы избежать возникающих проблем с циклическими OID.
- Обновление: При переходе на PostgreSQL версии 12 и выше может возникнуть неожиданное добавление колонок OID в таблицы.
Устраняем проблему с OID
Столкнулись с неожиданной появлением OID после обновления? Вот как можно справиться с этой ситуацией:
- Удаление: С помощью команды
ALTER TABLEвозможно удалить ненужные колонки OID.
- Неожиданные результаты: При формировании SQL-запросов следует учитывать, что OID могут стать частью вывода
SELECT *.
- Пересмотр принципов: После того как роль OID изменилась, возможно, стоит пересмотреть подход к их использованию и выбрать другие решения.
Визуализация
Можно представить OID как уникальные идентификаторы каждой книги в библиотеке:
Книга (📚): Имеет Уникальный Идентификатор (🎗️)
OID в PostgreSQL являются уникальными идентификаторами для каждой записи:
Строка в Таблице (📘): Имеет Уникальный OID (🎗️)
Они выполняют следующие функции:
| Характеристика | Роль OID |
| ---------------------- | ------------ |
| Идентификация | 🆔 Уникальность Записи|
| Связывание | 🔗 Соединение Данных |
| Индексирование | 🧩 Структурирование |
OID служат для эффективного управления данными, гарантируют их связность внутри сервера базы данных. Тем не менее, необходимо учитывать ограниченность их использования и возможные сложности.
Удаление OID после обновления
Готовитесь к обновлению до свежей версии PostgreSQL? Учтите следующие моменты:
- Пересмотр кода: Пройдитесь по коду, где используются OID, и оцените его совместимость с новой версией.
- Обработка данных: Перепроверьте таблицы, где используются OID, чтобы избежать непредвиденного влияния на порядок данных.
- Автоматизация применения изменений: Используйте скрипты на Linux и возможности DDL PostgreSQL для эффективного удаления OID.
Перспективы использования OID
Обоснование использования OID в будущем зависит от некоторых факторов:
- Миграция на другие идентификаторы: Готовы ли вы перейти на SERIAL или UUID?
- Системные операции: Планируете ли вы продолжать использовать OID для системных задач?
- Внезапное появление OID: Насколько вы готовы к появлению OID в результатах своих запросов?
Полезные материалы
- PostgreSQL: Documentation: 16: Chapter 53. System Catalogs — документация по системным каталогам PostgreSQL, с упоминанием OID.
- Object Identifier Types – PostgreSQL wiki — подробное описание OID в контексте PostgreSQL.
- Can the android NDK compile kernel module source? – Stack Overflow — обсуждение практического применения OID.
- Seite wurde nicht gefunden. – CYBERTEC — разъяснение принципов хранения данных в PostgreSQL, включая важность понимания OID.
Алина Карпова
инженер по данным