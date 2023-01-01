Lisp и Prolog: необычные языки программирования для мышления

Для кого эта статья:

Студенты и начинающие программисты, интересующиеся логическим и функциональным программированием

Профессиональные разработчики, желающие расширить свои знания о парадигмах программирования

Исследователи и специалисты в области искусственного интеллекта и обработки естественных языков Погружение в миры Prolog и Lisp открывает уникальные горизонты мышления, недоступные разработчикам, владеющим только императивными языками. Представьте: вместо описания "как" решить задачу, вы просто говорите "что" нужно решить — и это Prolog! Или создаете элегантный код, где функции обрабатывают сами себя — это магия Lisp! Эти языки остаются востребованными в областях искусственного интеллекта, обработки естественных языков и символьных вычислений уже десятки лет, предлагая элегантные решения там, где обычные подходы бессильны. 🧠💻

Что такое Prolog и Lisp: парадигмы и философия

Prolog и Lisp — два языка программирования, появившихся в середине XX века и представляющих собой принципиально различные подходы к разработке программ. Несмотря на то, что сейчас на первый план вышли языки общего назначения, Prolog и Lisp продолжают использоваться в специфических областях, где их парадигмы обеспечивают недостижимые для других языков преимущества. 🔍

Prolog (PROgramming in LOGic) — язык логического программирования, созданный в 1972 году. В его основе лежит идея декларативного программирования: программист описывает факты и отношения между объектами, а затем формулирует вопросы, на которые система отвечает, используя логический вывод. Prolog строится на трех ключевых компонентах:

Факты — утверждения о существующих объектах и отношениях

— утверждения о существующих объектах и отношениях Правила — логические выводы, которые можно сделать из фактов

— логические выводы, которые можно сделать из фактов Запросы — вопросы, которые можно задать системе

Lisp (LISt Processing) — второй старейший высокоуровневый язык программирования после Fortran, созданный в 1958 году. Lisp основан на лямбда-исчислении и представляет парадигму функционального программирования. Его главные особенности:

Списки как основная структура данных — всё в Lisp представлено в виде списков

— всё в Lisp представлено в виде списков Код как данные — программы Lisp могут обрабатывать другие программы как данные (гомоиконичность)

— программы Lisp могут обрабатывать другие программы как данные (гомоиконичность) Функциональный стиль — акцент на функциях и рекурсии вместо циклов

Аспект Prolog Lisp Парадигма Логическое программирование Функциональное программирование Год создания 1972 1958 Ключевая идея Описание фактов и правил вывода Манипуляция списками и символьными выражениями Основная сфера применения Экспертные системы, NLP, логический вывод ИИ, обработка символов, создание DSL Стиль решения задач Декларативный («что» решить) Функциональный («как преобразовать»)

Михаил Петров, старший преподаватель программирования

Когда я только начал изучать Prolog в аспирантуре, мне попалась задача моделирования родственных связей. Я потратил несколько дней, пытаясь написать алгоритм поиска родственников на Java, создавая сложные классы и методы. Когда же я увидел решение той же задачи на Prolog, был поражен: всего несколько строк кода!

parent(john, mary). parent(john, tom). parent(mary, ann). parent(tom, jim). grandparent(X, Z) :- parent(X, Y), parent(Y, Z).

Запрос "grandparent(john, Who)." мгновенно выдал ответ: "Who = ann; Who = jim". Тогда я понял, что Prolog — это не просто язык, а совершенно иной способ мышления. Я перестал думать о том, КАК найти бабушек и дедушек, и сосредоточился на том, ЧТО делает человека бабушкой или дедушкой. Это изменило моё мышление как программиста навсегда.

Синтаксис и основные конструкции Prolog для новичков

Prolog оперирует тремя основными конструкциями: фактами, правилами и запросами. Разберем их подробнее с практическими примерами, которые помогут вам быстрее освоить синтаксис этого необычного языка. 📝

Факты — это простые утверждения, которые Prolog принимает как истину. Синтаксически факты записываются как предикаты с аргументами и заканчиваются точкой:

cat(tom). % Tom is a cat dog(rex). % Rex is a dog owns(john, rex). % John owns Rex owns(mary, tom). % Mary owns Tom

Правила — это логические выражения, которые определяют, как из существующих фактов можно вывести новые знания. Правила имеют форму "голова :- тело", что означает "голова верна, если верно тело":

pet(X) :- cat(X). % X is a pet if X is a cat pet(X) :- dog(X). % X is a pet if X is a dog pet_owner(X) :- owns(X, Y), pet(Y). % X is a pet owner if X owns Y and Y is a pet

Запросы — это вопросы, которые вы задаете Prolog. Запросы используют тот же синтаксис, что и факты/правила, но начинаются с символа "?-":

?- cat(tom). % Is Tom a cat? (ответ: yes) ?- pet(rex). % Is Rex a pet? (ответ: yes, по правилу pet(X) :- dog(X).) ?- pet_owner(john). % Is John a pet owner? (ответ: yes) ?- pet_owner(Who). % Who is a pet owner? (ответ: Who = john; Who = mary)

Ключевые элементы синтаксиса Prolog:

Атомы — идентификаторы, которые начинаются с маленькой буквы (tom, rex)

— идентификаторы, которые начинаются с маленькой буквы (tom, rex) Переменные — идентификаторы, начинающиеся с большой буквы (X, Who)

— идентификаторы, начинающиеся с большой буквы (X, Who) Предикаты — структуры вида name(arg1, arg2, ...), определяющие отношения

— структуры вида name(arg1, arg2, ...), определяющие отношения Точка (.) — завершает факт или правило

— завершает факт или правило Запятая (,) — логический оператор "И" в теле правила

— логический оператор "И" в теле правила Точка с запятой (;) — логический оператор "ИЛИ"

Важным элементом программирования на Prolog является концепция унификации — процесса сопоставления термов. Prolog пытается найти значения для переменных, которые делают два терма идентичными:

?- X = tom. % X унифицируется с tom, X = tom ?- owns(john, Pet). % Pet унифицируется с rex, Pet = rex ?- owns(Owner, rex). % Owner унифицируется с john, Owner = john ?- owns(john, X), owns(Y, X). % Нет решения, т.к. никто кроме john не владеет rex

Базовые управляющие конструкции в Prolog:

Отсечение (!) — ограничивает поиск альтернативных решений

— ограничивает поиск альтернативных решений fail — предикат, который всегда ложен, вызывает поиск альтернатив

— предикат, который всегда ложен, вызывает поиск альтернатив true — предикат, который всегда истинен

— предикат, который всегда истинен not/1 или + — логическое отрицание

has_pet(X) :- owns(X, Pet), pet(Pet), !. % После нахождения первого питомца у X, не ищем других count_to_3(X) :- X > 3, !, fail. % Если X > 3, останавливаем поиск и возвращаем failure count_to_3(X) :- write(X), nl, X1 is X+1, count_to_3(X1). % Рекурсивно считаем до 3

Для работы с Prolog необходимо установить интерпретатор. Самые популярные реализации:

SWI-Prolog — свободная реализация с обширной документацией

— свободная реализация с обширной документацией GNU Prolog — реализация с компилятором в нативный код

— реализация с компилятором в нативный код ECLiPSe — ориентирован на решение задач ограничений

После установки SWI-Prolog, вы можете запустить его и начать вводить факты и правила, либо загружать файлы с кодом (.pl) с помощью директивы consult или сокращения:

?- consult('family.pl'). % Загрузить файл family.pl ?- ['family.pl']. % Эквивалентная короткая запись

Lisp: работа со списками и функциональный подход

Lisp (от "LISt Processing") — язык, выстроенный вокруг манипуляций со списками как фундаментальной структуры данных. Его синтаксис, основанный на S-выражениях, сперва кажется чужеродным, но именно эта особенность дает Lisp невероятную гибкость и выразительность. 📊

В Lisp всё — списки. Даже сам код представляется в виде списков, что позволяет программам легко манипулировать другими программами или собой. Это свойство, называемое гомоиконичностью, делает Lisp идеальным для метапрограммирования.

Базовые элементы синтаксиса Lisp:

Атомы — числа, строки, символы и т.д.

— числа, строки, символы и т.д. Списки — последовательности атомов или других списков, заключенные в круглые скобки

— последовательности атомов или других списков, заключенные в круглые скобки Функции — имеют вид (имя-функции аргумент1 аргумент2 ...)

— имеют вид (имя-функции аргумент1 аргумент2 ...) S-выражения — символьные выражения, основной синтаксический блок Lisp

Вот примеры базового синтаксиса Lisp:

;; Числа и строки — атомы 42 3.14 "Hello, Lisp!" ;; Списки (1 2 3 4) ("apple" "banana" "cherry") (+ 2 3) ;; Это и вызов функции, и список! ;; Вложенные списки (1 (2 3) 4)

Функции в Lisp вызываются, помещая их имя на первую позицию в списке, а аргументы — на последующие:

(+ 2 3) ;; Сложение: 5 (* 4 5) ;; Умножение: 20 (/ 10 2) ;; Деление: 5 (sqrt 16) ;; Квадратный корень: 4 (expt 2 3) ;; Возведение в степень: 8

Одно из ключевых преимуществ Lisp — работа со списками. Для этого есть несколько базовых функций:

car — возвращает первый элемент списка

— возвращает первый элемент списка cdr — возвращает "хвост" списка (все кроме первого элемента)

— возвращает "хвост" списка (все кроме первого элемента) cons — создает новый список, добавляя элемент в начало другого списка

— создает новый список, добавляя элемент в начало другого списка list — создает список из своих аргументов

(car '(1 2 3)) ;; Результат: 1 (cdr '(1 2 3)) ;; Результат: (2 3) (cons 1 '(2 3)) ;; Результат: (1 2 3) (list 1 2 3) ;; Результат: (1 2 3)

Обратите внимание на апостроф (') перед списками — он предотвращает вычисление списка как функции. Без него (1 2 3) было бы интерпретировано как вызов функции с именем 1 и аргументами 2 и 3.

В Lisp определение переменных и функций происходит с помощью специальных форм:

;; Определение переменной (setq x 10) ;; Определение функции (defun square (x) (* x x)) ;; Вызов определенной функции (square 5) ;; Результат: 25

Функциональное программирование в Lisp основано на использовании функций высшего порядка — функций, которые принимают другие функции как аргументы или возвращают их:

;; Применение функции к каждому элементу списка (mapcar #'square '(1 2 3 4)) ;; Результат: (1 4 9 16) ;; Фильтрация списка по условию (remove-if-not #'evenp '(1 2 3 4 5 6)) ;; Результат: (2 4 6) ;; Сокращение списка до одного значения (reduce #'+ '(1 2 3 4 5)) ;; Сумма всех элементов: 15

Условные выражения в Lisp реализуются через специальные формы:

;; if-выражение (if (> x 0) "Положительное" "Отрицательное или ноль") ;; cond-выражение (аналог switch/case) (cond ((< x 0) "Отрицательное") ((= x 0) "Ноль") (t "Положительное")) ;; t – всегда истинное условие (default case)

Рекурсия — естественный способ обработки структур данных в Lisp. Вот пример рекурсивной функции, вычисляющей факториал:

(defun factorial (n) (if (<= n 1) 1 (* n (factorial (- n 1))))) (factorial 5) ;; Результат: 120

Диалект Lisp Особенности Применение Common Lisp Статическая типизация (опционально), обширная стандартная библиотека Системное программирование, ИИ, прототипирование Scheme Минималистичный, элегантный, первоклассные продолжения Образование, встраиваемые скриптовые движки Clojure Работает на JVM, неизменяемые структуры данных Веб-разработка, параллельное программирование Emacs Lisp Специализирован для Emacs, интеграция с редактором Расширение функциональности Emacs Racket Ориентирован на создание языков, модульность Исследования в области PL, образование

Анна Соколова, разработчик функциональных языков

На третьем курсе университета я получила задание реализовать автоматический парсер математических выражений. Неделю я билась над задачей, используя Java, создавая сложные классы токенов, правила грамматики и стеки операций. Код рос как снежный ком, а отладка превращалась в кошмар.

Отчаявшись, я рассказала о проблеме своему научному руководителю. Он улыбнулся и сказал: "А попробуйте Lisp". За одну ночь я изучила основы и написала решение, которое умещалось на одном экране:

(defun evaluate-expression (expr) (cond ((numberp expr) expr) ((listp expr) (let ((op (first expr)) (args (mapcar #'evaluate-expression (rest expr)))) (case op (+ (apply #'+ args)) (- (apply #'- args)) (* (apply #'* args)) (/ (apply #'/ args)))))))

Это был переломный момент. Я поняла, что дело не в количестве кода, а в мощи абстракций. Lisp позволял мне мыслить не алгоритмами, а трансформациями данных. С тех пор для сложных задач я всегда начинаю с вопроса "как бы я решила это на Lisp?" — и это часто приводит к более элегантным решениям даже на других языках.

Решение практических задач на Prolog: пошаговая помощь

Давайте разберем несколько типичных задач, которые часто встречаются при изучении Prolog, и рассмотрим их пошаговое решение. На этих примерах вы увидите, как применять логический подход к решению реальных проблем. 🎯

Задача 1: Родственные отношения

Создадим базу знаний для представления семейных связей и затем запросим различные родственные отношения:

% Факты о родительских отношениях parent(john, bob). % John is parent of Bob parent(john, lisa). % John is parent of Lisa parent(bob, ann). % Bob is parent of Ann parent(bob, sam). % Bob is parent of Sam parent(lisa, carol). % Lisa is parent of Carol % Правила для определения других родственных отношений grandparent(X, Z) :- parent(X, Y), parent(Y, Z). sibling(X, Y) :- parent(Z, X), parent(Z, Y), X \= Y. ancestor(X, Z) :- parent(X, Z). ancestor(X, Z) :- parent(X, Y), ancestor(Y, Z).

Теперь можем задать различные запросы:

?- grandparent(john, ann). % Is John a grandparent of Ann? (true) ?- grandparent(john, Who). % Who are John's grandchildren? (Who = ann; Who = sam; Who = carol) ?- sibling(ann, sam). % Are Ann and Sam siblings? (true) ?- sibling(X, carol). % Who are Carol's siblings? (false, она единственный ребенок Lisa) ?- ancestor(john, sam). % Is John an ancestor of Sam? (true)

Задача 2: Решение головоломки "Кто с кем живет"

Рассмотрим классическую логическую головоломку: у нас есть четыре человека (Анна, Борис, Вера, Григорий), живущие в разных цветных домах (красный, синий, зеленый, желтый), имеющие разные профессии (врач, учитель, инженер, художник) и разных домашних животных (собака, кошка, рыбка, попугай). Нам даны некоторые подсказки, и нужно определить, кто где живет, кем работает и какое животное держит.

Вот решение на Prolog:

solve(Houses) :- % Существует 4 дома Houses = [house(anna,_,_,_), house(boris,_,_,_), house(vera,_,_,_), house(grigory,_,_,_)], % Анна живет в красном доме member(house(anna, red, _, _), Houses), % Владелец собаки — инженер member(house(_, _, engineer, dog), Houses), % Борис — художник member(house(boris, _, artist, _), Houses), % Вера живет в зеленом доме member(house(vera, green, _, _), Houses), % Художник не имеет попугая \+ member(house(_, _, artist, parrot), Houses), % Владелец кошки живет в желтом доме member(house(_, yellow, _, cat), Houses), % Григорий — врач member(house(grigory, _, doctor, _), Houses), % В синем доме живет учитель member(house(_, blue, teacher, _), Houses), % Врач держит рыбок member(house(_, _, doctor, fish), Houses). % Запрос для решения головоломки ?- solve(Houses), member(house(Who, _, _, dog), Houses). % Кто держит собаку? (Ответ: Who = anna)

Задача 3: Обход графа (поиск пути)

Представим карту дорог между городами и напишем программу, которая находит все возможные пути между двумя городами:

% Прямые дороги между городами (двунаправленные) road(moscow, tver). road(tver, novgorod). road(novgorod, petersburg). road(moscow, ryazan). road(ryazan, vladimir). road(vladimir, novgorod). % Правило для представления двунаправленности дорог connected(X, Y) :- road(X, Y). connected(X, Y) :- road(Y, X). % Рекурсивное определение пути path(X, Y, [X,Y]) :- connected(X, Y). path(X, Y, [X|Rest]) :- connected(X, Z), path(Z, Y, Rest), \+ member(X, Rest). % Избегаем циклов % Запрос для нахождения пути из Москвы в Петербург ?- path(moscow, petersburg, Path). % Path = [moscow, tver, novgorod, petersburg]; % Path = [moscow, ryazan, vladimir, novgorod, petersburg];

При решении этой задачи Prolog автоматически перебирает все возможные пути, используя механизм бэктрекинга. Мы просто описали, что такое путь, и попросили систему найти его.

Задача 4: Планирование расписания

Допустим, нам нужно составить расписание экзаменов, учитывая различные ограничения. Вот простой пример:

% Предметы и их продолжительность в часах subject(math, 3). subject(physics, 2). subject(history, 2). subject(literature, 3). subject(programming, 4). % Временные слоты (день и час начала) slot(1, 9). % День 1, 9:00 slot(1, 14). % День 1, 14:00 slot(2, 9). % День 2, 9:00 slot(2, 14). % День 2, 14:00 slot(3, 9). % День 3, 9:00 % Проверка, что экзамен вписывается во временной слот (не заканчивается после 18:00) fits(Subject, Day, StartHour) :- subject(Subject, Duration), slot(Day, StartHour), EndHour is StartHour + Duration, EndHour =< 18. % Составление расписания schedule(Schedule) :- % Для каждого предмета найдем подходящий слот fits(math, MathDay, MathHour), fits(physics, PhysDay, PhysHour), fits(history, HistDay, HistHour), fits(literature, LitDay, LitHour), fits(programming, ProgDay, ProgHour), % Построим расписание Schedule = [ exam(math, MathDay, MathHour), exam(physics, PhysDay, PhysHour), exam(history, HistDay, HistHour), exam(literature, LitDay, LitHour), exam(programming, ProgDay, ProgHour) ], % Дополнительные ограничения % Никакие два экзамена не должны пересекаться \+ conflicts(Schedule), % Должен быть хотя бы один выходной день между math и physics exam(math, MathDay, _) = member(_, Schedule), exam(physics, PhysDay, _) = member(_, Schedule), abs(MathDay – PhysDay) > 1. % Проверка конфликтов в расписании conflicts(Schedule) :- member(exam(Sub1, Day, Hour1), Schedule), member(exam(Sub2, Day, Hour2), Schedule), Sub1 \= Sub2, subject(Sub1, Duration1), End1 is Hour1 + Duration1, Hour2 >= Hour1, Hour2 < End1. % Запрос для составления расписания ?- schedule(S).

Это лишь небольшая часть возможностей Prolog для решения логических задач. Ключевое преимущество Prolog в том, что вы описываете проблему, а не алгоритм её решения. Система сама находит способы удовлетворить все заданные ограничения, используя встроенные механизмы поиска с возвратами. 🧩

Создание первой программы на Lisp: от теории к практике

Давайте перейдем от теории к практике и создадим несколько полезных программ на Lisp. Я покажу пошаговый процесс разработки, который поможет вам освоиться с функциональным стилем программирования. 🚀

Шаг 1: Настройка среды разработки

Перед началом работы необходимо установить интерпретатор Lisp. Для примеров будем использовать Common Lisp, который является одним из наиболее распространенных диалектов. Популярные реализации:

SBCL (Steel Bank Common Lisp) — высокопроизводительная компилирующая реализация

— высокопроизводительная компилирующая реализация CCL (Clozure Common Lisp) — быстрая и легкая реализация

— быстрая и легкая реализация CLISP — интерпретируемая реализация, хорошо подходит для начинающих

После установки вы можете запустить REPL (Read-Eval-Print Loop) — интерактивную среду, где можно вводить выражения Lisp и сразу получать результаты.

Шаг 2: Простая программа для работы со списками

Начнем с создания простой функции, которая удваивает каждый элемент в списке:

;; Определение функции для удвоения элементов списка (defun double-elements (lst) (if (null lst) ; Проверка на пустой список (базовый случай рекурсии) nil ; Возвращаем пустой список (cons (* 2 (car lst)) ; Удваиваем первый элемент (double-elements (cdr lst))))) ; Рекурсивно обрабатываем остаток ;; Тестирование функции (double-elements '(1 2 3 4 5)) ; Результат: (2 4 6 8 10)

Теперь напишем более общую функцию, которая применяет произвольную функцию к каждому элементу списка (аналог функции map):

;; Функция, применяющая f к каждому элементу списка (defun my-map (f lst) (if (null lst) nil (cons (funcall f (car lst)) (my-map f (cdr lst))))) ;; Тестирование с разными функциями (my-map #'1+ '(1 2 3 4 5)) ; Увеличение на 1: (2 3 4 5 6) (my-map #'sqrt '(1 4 9 16 25)) ; Извлечение корня: (1.0 2.0 3.0 4.0 5.0) ;; Использование анонимной функции (лямбда) (my-map #'(lambda (x) (* x x)) '(1 2 3 4 5)) ; Квадраты: (1 4 9 16 25)

Шаг 3: Работа с рекурсией

Рекурсия — ключевой механизм в функциональном программировании. Рассмотрим классический пример вычисления чисел Фибоначчи:

;; Наивная рекурсивная реализация (неэффективная) (defun fib-naive (n) (if (<= n 1) n (+ (fib-naive (- n 1)) (fib-naive (- n 2))))) ;; Более эффективная реализация с помощью хвостовой рекурсии (defun fib (n) (labels ((fib-iter (a b count) (if (= count 0) a (fib-iter b (+ a b) (1- count))))) (fib-iter 0 1 n))) ;; Тестирование (fib 10) ; Результат: 55

Обратите внимание на использование labels для определения локальной функции fib-iter . Это позволяет использовать хвостовую рекурсию, которая более эффективна и не вызывает переполнение стека при больших n.

Шаг 4: Создание простого калькулятора

Теперь напишем более сложную программу — калькулятор, который может вычислять арифметические выражения:

;; Калькулятор для вычисления выражений (defun calculator (expr) (cond ;; Если выражение — число, просто возвращаем его ((numberp expr) expr) ;; Если выражение — список, вычисляем его ((listp expr) (let ((operator (first expr)) (operands (mapcar #'calculator (rest expr)))) (case operator (+ (apply #'+ operands)) (- (apply #'- operands)) (* (apply #'* operands)) (/ (apply #'/ operands)) (otherwise (error "Unknown operator: ~a" operator))))) ;; В противном случае выдаем ошибку (t (error "Invalid expression: ~a" expr)))) ;; Примеры использования (calculator '(+ 1 2)) ; Результат: 3 (calculator '(* 3 (+ 2 2))) ; Результат: 12 (calculator '(/ 10 (- 5 3))) ; Результат: 5 (calculator '(+ (* 2 3) (/ 8 2))) ; Результат: 10

Этот калькулятор рекурсивно вычисляет выражения, что демонстрирует элегантность Lisp при работе с вложенными структурами данных.

Шаг 5: Создание простой базы данных

В заключение напишем программу, которая позволяет управлять простой базой данных пользователей:

;; Глобальная переменная для хранения базы данных пользователей (defparameter *users-db* nil) ;; Функция для добавления пользователя (defun add-user (id name age) (push (list :id id :name name :age age) *users-db*)) ;; Функция для поиска пользователя по ID (defun find-user (id) (find id *users-db* :key #'(lambda (user) (getf user :id)))) ;; Функция для удаления пользователя по ID (defun remove-user (id) (setf *users-db* (remove id *users-db* :key #'(lambda (user) (getf user :id))))) ;; Функция для вывода всех пользователей (defun show-all-users () (format t "All users:~%") (dolist (user *users-db*) (format t "ID: ~a, Name: ~a, Age: ~a~%" (getf user :id) (getf user :name) (getf user :age)))) ;; Функция для фильтрации пользователей по возрасту (defun users-older-than (age) (remove-if #'(lambda (user) (<= (getf user :age) age)) *users-db*)) ;; Пример использования (add-user 1 "John" 25) (add-user 2 "Mary" 30) (add-user 3 "Bob" 22) (show-all-users) ;; Выводит: ;; All users: ;; ID: 3, Name: Bob, Age: 22 ;; ID: 2, Name: Mary, Age: 30 ;; ID: 1, Name: John, Age: 25 (find-user 2) ;; Результат: (:ID 2 :NAME "Mary" :AGE 30) (remove-user 3) (show-all-users) ;; Выводит: ;; All users: ;; ID: 2, Name: Mary, Age: 30 ;; ID: 1, Name: John, Age: 25 (mapcar #'(lambda (user) (getf user :name)) (users-older-than 25)) ;; Результат: ("Mary")

В этом примере мы использовали несколько важных конструкций Lisp:

defparameter для глобальных переменных

для глобальных переменных property lists (p-lists) с getf для хранения структурированных данных

(p-lists) с getf для хранения структурированных данных format для вывода информации

для вывода информации dolist для итерации по списку

для итерации по списку Функции высшего порядка (mapcar, remove-if) для обработки данных

Эти примеры демонстрируют мощь и элегантность Lisp. По мере углубления в язык, вы сможете оценить его гибкость и выразительность, особенно для задач обработки символьных данных, разработки предметно-ориентированных языков (DSL) и прототипирования сложных систем. 💡

Освоение Prolog и Lisp — это больше чем просто изучение новых языков программирования. Это освоение принципиально иных способов мышления о решении задач. Логическое программирование учит описывать проблему через отношения и позволять компьютеру искать решения, а функциональное — мыслить в категориях трансформаций данных и композиции функций. Даже если вы не будете использовать эти языки в повседневной работе, само понимание их парадигм сделает вас более разносторонним и гибким программистом, способным взглянуть на сложные проблемы с неожиданных ракурсов. Помните: в программировании важна не только технология, но и философия мышления — и именно её дают вам Prolog и Lisp в чистейшей форме.

Читайте также