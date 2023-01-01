Получение значений по умолчанию колонок SQL Server: метод

Быстрый ответ

Для определения значения по умолчанию столбца в SQL Server можно воспользоваться средствами INFORMATION_SCHEMA:

SQL Скопировать код SELECT COLUMN_DEFAULT FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'YourTablename' AND COLUMN_NAME = 'YourColumnName';

Результатом будет значение, заданное для ограничения по умолчанию, или NULL , если нет такого ограничения.

Дополнительные подробности поиска значений по умолчанию

Базовый запрос в большинстве случаев справляется со своей задачей. Однако, иногда возникают ситуации, когда требуется более сложный анализ значений по умолчанию.

Учёт схем таблиц

Если таблицы ваших данных разнесены по разным схемам, вы можете уточнить запрос, добавив в него TABLE_SCHEMA :

SQL Скопировать код SELECT COLUMN_DEFAULT FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_SCHEMA = 'YourSchemaName' AND TABLE_NAME = 'YourTableName' AND COLUMN_NAME = 'YourColumnName';

Использование функции object_definition

Функция object_definition() дает информацию об ограничениях по умолчанию, включая в себя сложные выражения и преобразования:

SQL Скопировать код SELECT object_definition(default_object_id) as DefaultValueContext FROM sys.columns WHERE name = 'YourColumnName' AND object_id = object_id('YourSchemaName.YourTableName');

Анализ значений по умолчанию в динамике

При необходимости глобального поиска значений по умолчанию можно воспользоваться системными таблицами sys:

SQL Скопировать код SELECT col.name as ColumnName, object_definition(def.default_object_id) as DefaultValue FROM sys.columns col LEFT JOIN sys.default_constraints def ON col.default_object_id = def.object_id WHERE col.object_id = object_id('YourSchemaName.YourTableName');

Данный подход позволяет точным образом определить значения по умолчанию для всего набора столбцов в указанной таблице.

Значимость и значение данных по умолчанию

Понимая ценность и функции значений по умолчанию, вы повышаете свою квалификацию в SQL и в управлении базами данных.

Значения по умолчанию как необходимый компонент

Значения по умолчанию выполняют роль невидимых хранителей, предохраняющих от создания пустых записей в столбцах при добавлении новых данных, обеспечивая целостность базы данных.

Значение для качества данных

Правильное оформление значений по умолчанию способствует улучшению качества данных, предотвращает ошибки, связанные с NULL, и обеспечивает предсказуемость операций.

Визуализация

Воспринимайте значение по умолчанию как сеть безопасности для каждого отдельного столбца:

Следующий запрос позволит увидеть эту сеть в действии, спасающую столбцы при вставке новых данных:

SQL Скопировать код SELECT COLUMN_NAME, COLUMN_DEFAULT FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'YourTable';

Значение по умолчанию выполняет функции защиты столбцов при добавлении новых строк данных.

