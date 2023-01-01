Получение значений по умолчанию колонок SQL Server: метод

Быстрый ответ
Для определения значения по умолчанию столбца в SQL Server можно воспользоваться средствами INFORMATION_SCHEMA:
SELECT COLUMN_DEFAULT
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'YourTablename' AND COLUMN_NAME = 'YourColumnName';
Результатом будет значение, заданное для ограничения по умолчанию, или
NULL, если нет такого ограничения.
Дополнительные подробности поиска значений по умолчанию
Базовый запрос в большинстве случаев справляется со своей задачей. Однако, иногда возникают ситуации, когда требуется более сложный анализ значений по умолчанию.
Учёт схем таблиц
Если таблицы ваших данных разнесены по разным схемам, вы можете уточнить запрос, добавив в него
TABLE_SCHEMA:
SELECT COLUMN_DEFAULT
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'YourSchemaName' AND TABLE_NAME = 'YourTableName' AND COLUMN_NAME = 'YourColumnName';
Использование функции object_definition
Функция
object_definition() дает информацию об ограничениях по умолчанию, включая в себя сложные выражения и преобразования:
SELECT object_definition(default_object_id) as DefaultValueContext
FROM sys.columns
WHERE name = 'YourColumnName' AND object_id = object_id('YourSchemaName.YourTableName');
Анализ значений по умолчанию в динамике
При необходимости глобального поиска значений по умолчанию можно воспользоваться системными таблицами sys:
SELECT
col.name as ColumnName,
object_definition(def.default_object_id) as DefaultValue
FROM
sys.columns col
LEFT JOIN sys.default_constraints def ON col.default_object_id = def.object_id
WHERE
col.object_id = object_id('YourSchemaName.YourTableName');
Данный подход позволяет точным образом определить значения по умолчанию для всего набора столбцов в указанной таблице.
Значимость и значение данных по умолчанию
Понимая ценность и функции значений по умолчанию, вы повышаете свою квалификацию в SQL и в управлении базами данных.
Значения по умолчанию как необходимый компонент
Значения по умолчанию выполняют роль невидимых хранителей, предохраняющих от создания пустых записей в столбцах при добавлении новых данных, обеспечивая целостность базы данных.
Значение для качества данных
Правильное оформление значений по умолчанию способствует улучшению качества данных, предотвращает ошибки, связанные с NULL, и обеспечивает предсказуемость операций.
Визуализация
Воспринимайте значение по умолчанию как сеть безопасности для каждого отдельного столбца:
Сеть безопасности (⛑️): Значение по умолчанию
Следующий запрос позволит увидеть эту сеть в действии, спасающую столбцы при вставке новых данных:
SELECT COLUMN_NAME, COLUMN_DEFAULT
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'YourTable';
Значение по умолчанию выполняет функции защиты (🤗) столбцов при добавлении новых строк данных.
Алина Карпова
инженер по данным