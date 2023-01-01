Получение типов данных SQL-запроса без его выполнения

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Типы данных SQL  
Быстрый ответ

В SQL Server вы можете узнать типы данных столбцов для запроса используя sys.dm_exec_describe_first_result_set:

SELECT name, system_type_name 
FROM sys.dm_exec_describe_first_result_set('ВАШ ЗАПРОС', NULL, 0);

А для определения типов данных таблицы используйте запрос к INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS:

SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE 
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
WHERE TABLE_NAME = 'Имя вашей таблицы';

Не забывайте подставить вместо ВАШ ЗАПРОС ваш запрос, а вместо Имя вашей таблицы — наименование нужной вам таблицы.

Работа с динамическим SQL

В случае работы с динамическими запросами или временными таблицами могут оказаться полезным подход с использованием динамического SQL:

DECLARE @Query nvarchar(max) = 'SELECT * FROM Ваша динамическая таблица';
CREATE TABLE #TempResults (column_name nvarchar(128), data_type nvarchar(128));
INSERT INTO #TempResults
EXEC tempdb..sp_describe_first_result_set @Query;
SELECT * FROM #TempResults;
DROP TABLE #TempResults; -- Помните о приличиях! Убирайте за собой.

И, конечно, никогда не пренебрегайте защитой от SQL-инъекций — они знают, как подправить вам жизнь!

Для SQL Server старой версии

Если вы используете SQL Server версии 2008, то sp_describe_first_result_set вам не доступен. Но есть решение и для этой версии, воспользуйтесь методом ниже:

SELECT TOP 0 * INTO #TempTable FROM Ваша таблица;
EXEC tempdb.dbo.sp_help N'#TempTable';
DROP TABLE #TempTable; -- Чистота — залог здравого смысла!

Обзор представлений системного каталога

Для детального анализа стоит рассмотреть представления системного каталога SQL Server, например, sys.columns. Все как в детективе, вы сопоставьте их с ID:

SELECT c.name, t.name AS type
FROM sys.columns c
JOIN sys.types t ON c.system_type_id = t.system_type_id
WHERE c.object_id = OBJECT_ID('Имя вашей таблицы');

Визуализация

Представьте SQL-запрос в виде карты к сокровищам (🗺️), где типы данных — это сами сокровища:

Карта сокровищ (🗺️): [X отмечает место!]
Копать здесь (⛏️): SELECT COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'Имя вашей таблицы';

Каждое сокровище (💎, 🏺, 🗡️) символизирует различные типы данных SQL:

💎: VARCHAR (Приятное название для 'строки')
🏺: INT (Яркое воплощение простоты и надежности)
🗡️: DATE (Срезаем время за данными!)

Откройте для себя каждый уникальный тип, каждую драгоценную деталь вашей базы данных.

Пользовательская хранимая процедура для старых версий SQL

На SQL Server версии до 2012 года вы не сможете использовать sp_describe_first_result_set. Однако, ничто не мешает вам создать пользовательскую хранимую процедуру, например fn.GetQueryResultMetadata, которая выполнит эту роль:

CREATE PROCEDURE fn.GetQueryResultMetadata(@Query nvarchar(max))
AS
BEGIN
    -- Динамический SQL запрос для получения метаданных
    DECLARE @MetadataTable TABLE (ColumnName nvarchar(128), DataType nvarchar(128)) 
    -- Ваша творческая воля начинается здесь!

    SELECT * FROM @MetadataTable
END

Не забудьте тестировать созданные процедуры на надёжность и работы исключении уязвимостей.

Применение функции SQL

Если вы любите работать с деталями, функция SQL_VARIANT_PROPERTY() позволит вам углубиться в типы данных:

SELECT ColumnName, SQL_VARIANT_PROPERTY(YourColumn, 'BaseType') AS DataType
FROM Имя вашей таблицы; -- Приятнее, чем кружка кофе утром.

Однако, следует учитывать, что SQL_VARIANT_PROPERTY() не всегда рассказывает о всех нюансах типов данных.

Учет особенностей разных баз данных

При работе с разными базами данных помните, что некоторые функции могут работать не во всех системах. Обратите внимание на слои совместимости и изучите возможность использования связанных серверов или SELECT INTO в связке с временными таблицами. Также помните о синтаксических отличиях в разных системах.

Полезные материалы

  1. Parameter Sniffing (или Spoofing) в SQL Server – Stack Overflow — Нырните во внутренний мир SQL Server.
  2. Пример работы с JOIN в SQL Server – MSSQLTips — Подробное руководство по использованию JOIN.
  3. PostgreSQL: Документация: Глава 8. Типы данных — Разбор типов данных в PostgreSQL.
  4. MySQL :: MySQL 8.0 Руководство по справочнику :: 11 Типы данных — Глубокое изучение типов данных в MySQL.
  5. Типы данных SQL для MySQL, SQL Server и MS Access – W3Schools — Ваш путеводитель по миру типов данных SQL.
Екатерина Громова

аналитик данных

Свежие материалы
Вставка и редактирование изображений в Google Презентациях
6 сентября 2024
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024

Загрузка...