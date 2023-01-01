Получение типов данных SQL-запроса без его выполнения

Быстрый ответ

В SQL Server вы можете узнать типы данных столбцов для запроса используя sys.dm_exec_describe_first_result_set :

SQL Скопировать код SELECT name, system_type_name FROM sys.dm_exec_describe_first_result_set('ВАШ ЗАПРОС', NULL, 0);

А для определения типов данных таблицы используйте запрос к INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS :

SQL Скопировать код SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'Имя вашей таблицы';

Не забывайте подставить вместо ВАШ ЗАПРОС ваш запрос, а вместо Имя вашей таблицы — наименование нужной вам таблицы.

Работа с динамическим SQL

В случае работы с динамическими запросами или временными таблицами могут оказаться полезным подход с использованием динамического SQL:

SQL Скопировать код DECLARE @Query nvarchar(max) = 'SELECT * FROM Ваша динамическая таблица'; CREATE TABLE #TempResults (column_name nvarchar(128), data_type nvarchar(128)); INSERT INTO #TempResults EXEC tempdb..sp_describe_first_result_set @Query; SELECT * FROM #TempResults; DROP TABLE #TempResults; -- Помните о приличиях! Убирайте за собой.

И, конечно, никогда не пренебрегайте защитой от SQL-инъекций — они знают, как подправить вам жизнь!

Для SQL Server старой версии

Если вы используете SQL Server версии 2008, то sp_describe_first_result_set вам не доступен. Но есть решение и для этой версии, воспользуйтесь методом ниже:

SQL Скопировать код SELECT TOP 0 * INTO #TempTable FROM Ваша таблица; EXEC tempdb.dbo.sp_help N'#TempTable'; DROP TABLE #TempTable; -- Чистота — залог здравого смысла!

Обзор представлений системного каталога

Для детального анализа стоит рассмотреть представления системного каталога SQL Server, например, sys.columns . Все как в детективе, вы сопоставьте их с ID:

SQL Скопировать код SELECT c.name, t.name AS type FROM sys.columns c JOIN sys.types t ON c.system_type_id = t.system_type_id WHERE c.object_id = OBJECT_ID('Имя вашей таблицы');

Визуализация

Представьте SQL-запрос в виде карты к сокровищам (🗺️), где типы данных — это сами сокровища:

Markdown Скопировать код Карта сокровищ (🗺️): [X отмечает место!] Копать здесь (⛏️): SELECT COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'Имя вашей таблицы';

Каждое сокровище (💎, 🏺, 🗡️) символизирует различные типы данных SQL:

Markdown Скопировать код 💎: VARCHAR (Приятное название для 'строки') 🏺: INT (Яркое воплощение простоты и надежности) 🗡️: DATE (Срезаем время за данными!)

Откройте для себя каждый уникальный тип, каждую драгоценную деталь вашей базы данных.

Пользовательская хранимая процедура для старых версий SQL

На SQL Server версии до 2012 года вы не сможете использовать sp_describe_first_result_set . Однако, ничто не мешает вам создать пользовательскую хранимую процедуру, например fn.GetQueryResultMetadata , которая выполнит эту роль:

SQL Скопировать код CREATE PROCEDURE fn.GetQueryResultMetadata(@Query nvarchar(max)) AS BEGIN -- Динамический SQL запрос для получения метаданных DECLARE @MetadataTable TABLE (ColumnName nvarchar(128), DataType nvarchar(128)) -- Ваша творческая воля начинается здесь! SELECT * FROM @MetadataTable END

Не забудьте тестировать созданные процедуры на надёжность и работы исключении уязвимостей.

Применение функции SQL

Если вы любите работать с деталями, функция SQL_VARIANT_PROPERTY() позволит вам углубиться в типы данных:

SQL Скопировать код SELECT ColumnName, SQL_VARIANT_PROPERTY(YourColumn, 'BaseType') AS DataType FROM Имя вашей таблицы; -- Приятнее, чем кружка кофе утром.

Однако, следует учитывать, что SQL_VARIANT_PROPERTY() не всегда рассказывает о всех нюансах типов данных.

Учет особенностей разных баз данных

При работе с разными базами данных помните, что некоторые функции могут работать не во всех системах. Обратите внимание на слои совместимости и изучите возможность использования связанных серверов или SELECT INTO в связке с временными таблицами. Также помните о синтаксических отличиях в разных системах.

