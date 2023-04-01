Получение текущей даты и времени в SQL: функция в MySQL

#Основы SQL  #MySQL / MariaDB  #Работа с датами и временем  
Быстрый ответ

Если вам требуются текущие дата и время, используйте в SQL Server конструкцию SELECT GETDATE();, в MySQL или PostgreSQLSELECT NOW();, а в OracleSELECT SYSDATE FROM DUAL;. Для обеспечения совместимости и интероперабельности в SQL применяется SELECT CURRENT_TIMESTAMP;, который поддерживает все указанные СУБД.

SQL

-- SQL Server
SELECT GETDATE();

-- MySQL/PostgreSQL
SELECT NOW();

-- Oracle
SELECT SYSDATE FROM DUAL;

-- Стандарт SQL
SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
Дата и время в различных версиях SQL

В зависимости от версии SQL используются различные функции для работы с датой и временем. Например, в MySQL популярными функциями являются NOW(), CURDATE() и CURTIME().

SQL Server предоставляет SYSDATETIME(), SYSDATETIMEOFFSET() и SYSUTCDATE() для получения точных значений времени и учёта смещений по временным зонам.

В SQL Server широко используется GETDATE(), но для задач, требующих учёта UTC, рекомендуется использование GETUTCDATE().

Применение в системах контроля версий

В причисленные функции отлично зарекомендовали себя для автоматического сохранения времени последнего изменения в столбце lastModifiedTime при вставке или обновлении записей. Это обеспечивает надёжное отслеживание истории изменений.

При переносе кода между различными СУБД предпочитайте использование универсальных конструкций SQL.

Визуализация

Получение текущей даты и времени в SQL можно ассоциировать с процессом фотографирования момента 📸:

Markdown

🕑 В мире SQL-баз данных
   📸 Щёлк! "Текущие дата и время" заморожены:
SQL

SELECT CURRENT_TIMESTAMP; -- 📸 SQL — ваш личный фотограф времени!

Функция SQL фиксирует дату и время точно так же, как камера фиксирует сцену.

Markdown

🖼️ Полученное изображение:
[ "2023-04-01 12:34:56.789" ]

Каждый запрос создаёт новый снимок, зафиксировав точные дата и время.

Точность и учёт временных зон

Функции для работы с датой и временем различаются по своей точности и способу обработки временных зон. SYSDATETIME() в SQL Server обеспечивает большую точность, включая доли секунд.

Если разработка ведётся в условиях работы с различными временными зонами, рекомендуется использование функций вроде SYSDATETIMEOFFSET(), обеспечивающие учёт UTC-смещения. Для стандартизации работы в распределённых системах подойдёт SYSUTCDATETIME().

Инструменты SQL для работы с датой и временем

Основные функции для работы с датой и временем в разных СУБД выглядят следующим образом:

База данных Дата и время Дата Время
MySQL NOW() CURDATE() CURTIME()
SQL Server GETDATE() CAST(GETDATE() AS DATE) CAST(GETDATE() AS TIME)
PostgreSQL NOW() CURRENT_DATE CURRENT_TIME
Oracle SYSDATE TRUNC(SYSDATE) TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24:MI:SS')

Чтобы информация была всегда актуальной, обращайтесь к официальной документации того или иного СУБД, например, к документации MySQL.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

