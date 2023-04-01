Получение текущей даты и времени в SQL: функция в MySQL#Основы SQL #MySQL / MariaDB #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Если вам требуются текущие дата и время, используйте в SQL Server конструкцию
SELECT GETDATE();, в MySQL или PostgreSQL –
SELECT NOW();, а в Oracle –
SELECT SYSDATE FROM DUAL;. Для обеспечения совместимости и интероперабельности в SQL применяется
SELECT CURRENT_TIMESTAMP;, который поддерживает все указанные СУБД.
-- SQL Server
SELECT GETDATE();
-- MySQL/PostgreSQL
SELECT NOW();
-- Oracle
SELECT SYSDATE FROM DUAL;
-- Стандарт SQL
SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
Дата и время в различных версиях SQL
В зависимости от версии SQL используются различные функции для работы с датой и временем. Например, в MySQL популярными функциями являются
NOW(),
CURDATE() и
CURTIME().
SQL Server предоставляет
SYSDATETIME(),
SYSDATETIMEOFFSET() и
SYSUTCDATE() для получения точных значений времени и учёта смещений по временным зонам.
В SQL Server широко используется
GETDATE(), но для задач, требующих учёта UTC, рекомендуется использование
GETUTCDATE().
Применение в системах контроля версий
В причисленные функции отлично зарекомендовали себя для автоматического сохранения времени последнего изменения в столбце
lastModifiedTime при вставке или обновлении записей. Это обеспечивает надёжное отслеживание истории изменений.
При переносе кода между различными СУБД предпочитайте использование универсальных конструкций SQL.
Визуализация
Получение текущей даты и времени в SQL можно ассоциировать с процессом фотографирования момента 📸:
🕑 В мире SQL-баз данных
📸 Щёлк! "Текущие дата и время" заморожены:
SELECT CURRENT_TIMESTAMP; -- 📸 SQL — ваш личный фотограф времени!
Функция SQL фиксирует дату и время точно так же, как камера фиксирует сцену.
🖼️ Полученное изображение:
[ "2023-04-01 12:34:56.789" ]
Каждый запрос создаёт новый снимок, зафиксировав точные дата и время.
Точность и учёт временных зон
Функции для работы с датой и временем различаются по своей точности и способу обработки временных зон.
SYSDATETIME() в SQL Server обеспечивает большую точность, включая доли секунд.
Если разработка ведётся в условиях работы с различными временными зонами, рекомендуется использование функций вроде
SYSDATETIMEOFFSET(), обеспечивающие учёт UTC-смещения. Для стандартизации работы в распределённых системах подойдёт
SYSUTCDATETIME().
Инструменты SQL для работы с датой и временем
Основные функции для работы с датой и временем в разных СУБД выглядят следующим образом:
|База данных
|Дата и время
|Дата
|Время
|MySQL
|
NOW()
|
CURDATE()
|
CURTIME()
|SQL Server
|
GETDATE()
|
CAST(GETDATE() AS DATE)
|
CAST(GETDATE() AS TIME)
|PostgreSQL
|
NOW()
|
CURRENT_DATE
|
CURRENT_TIME
|Oracle
|
SYSDATE
|
TRUNC(SYSDATE)
|
TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24:MI:SS')
Чтобы информация была всегда актуальной, обращайтесь к официальной документации того или иного СУБД, например, к документации MySQL.
Полезные материалы
Завершение
Помните, что совершенство приходит только с практикой. Если данная статья была полезна, отдайте свой голос за неё. Успехов в программировании!👩💻
Виктор Ермаков
SQL-разработчик