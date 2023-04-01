Получение текущей даты и времени в SQL: функция в MySQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам требуются текущие дата и время, используйте в SQL Server конструкцию SELECT GETDATE(); , в MySQL или PostgreSQL – SELECT NOW(); , а в Oracle – SELECT SYSDATE FROM DUAL; . Для обеспечения совместимости и интероперабельности в SQL применяется SELECT CURRENT_TIMESTAMP; , который поддерживает все указанные СУБД.

SQL Скопировать код -- SQL Server SELECT GETDATE(); -- MySQL/PostgreSQL SELECT NOW(); -- Oracle SELECT SYSDATE FROM DUAL; -- Стандарт SQL SELECT CURRENT_TIMESTAMP;

Дата и время в различных версиях SQL

В зависимости от версии SQL используются различные функции для работы с датой и временем. Например, в MySQL популярными функциями являются NOW() , CURDATE() и CURTIME() .

SQL Server предоставляет SYSDATETIME() , SYSDATETIMEOFFSET() и SYSUTCDATE() для получения точных значений времени и учёта смещений по временным зонам.

В SQL Server широко используется GETDATE() , но для задач, требующих учёта UTC, рекомендуется использование GETUTCDATE() .

Применение в системах контроля версий

В причисленные функции отлично зарекомендовали себя для автоматического сохранения времени последнего изменения в столбце lastModifiedTime при вставке или обновлении записей. Это обеспечивает надёжное отслеживание истории изменений.

При переносе кода между различными СУБД предпочитайте использование универсальных конструкций SQL.

Визуализация

Получение текущей даты и времени в SQL можно ассоциировать с процессом фотографирования момента 📸:

Markdown Скопировать код 🕑 В мире SQL-баз данных 📸 Щёлк! "Текущие дата и время" заморожены:

SQL Скопировать код SELECT CURRENT_TIMESTAMP; -- 📸 SQL — ваш личный фотограф времени!

Функция SQL фиксирует дату и время точно так же, как камера фиксирует сцену.

Markdown Скопировать код 🖼️ Полученное изображение: [ "2023-04-01 12:34:56.789" ]

Каждый запрос создаёт новый снимок, зафиксировав точные дата и время.

Точность и учёт временных зон

Функции для работы с датой и временем различаются по своей точности и способу обработки временных зон. SYSDATETIME() в SQL Server обеспечивает большую точность, включая доли секунд.

Если разработка ведётся в условиях работы с различными временными зонами, рекомендуется использование функций вроде SYSDATETIMEOFFSET() , обеспечивающие учёт UTC-смещения. Для стандартизации работы в распределённых системах подойдёт SYSUTCDATETIME() .

Инструменты SQL для работы с датой и временем

Основные функции для работы с датой и временем в разных СУБД выглядят следующим образом:

База данных Дата и время Дата Время MySQL NOW() CURDATE() CURTIME() SQL Server GETDATE() CAST(GETDATE() AS DATE) CAST(GETDATE() AS TIME) PostgreSQL NOW() CURRENT_DATE CURRENT_TIME Oracle SYSDATE TRUNC(SYSDATE) TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24:MI:SS')

Чтобы информация была всегда актуальной, обращайтесь к официальной документации того или иного СУБД, например, к документации MySQL.

Полезные материалы

Завершение

Помните, что совершенство приходит только с практикой. Если данная статья была полезна, отдайте свой голос за неё. Успехов в программировании!👩‍💻