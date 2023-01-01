Получение текущей даты без времени в SQL Server 2008 R2

Быстрый ответ

Если вам необходимо получить текущую дату в SQL Server, вы можете использовать функцию GETDATE() , результат которой затем можно преобразовать с помощью CONVERT() :

SQL Скопировать код -- Выводим сегодняшнюю дату в SQL Server. SELECT CONVERT(date, GETDATE()) AS Today;

Таким образом, вы получите сегодняшнюю дату, без указания времени.

Отметим, что задачи разделены: ваша база данных хранит и извлекает данные непрерывно, а форматирование данных уже относится к области прикладного слоя.

Получаем дату с указанием времени

Если вам нужна дата с показателем времени, равным полуночи, вы можете использовать следующее выражение:

SQL Скопировать код -- Сегодняшняя дата с указанием времени – полночь. SELECT DATEADD(DAY, DATEDIFF(DAY, 0, GETDATE()), 0) AS TodayAtMidnight;

Этот запрос вернёт вам текущую дату, где время установлено на начало суток. Такое «волшебство» SQL Server готов обеспечить каждый день!

Визуализация

Работу с SQL Server можно сравнить с диалогом с вежливым портье, который всегда в курсе текущей даты:

SQL Скопировать код -- Узнаём у SQL Server текущую дату. SELECT GETDATE();

Визуально результат этого диалога выглядит так:

Markdown Скопировать код +------------------+---------------------+ | Вы спрашиваете: | SQL Server отвечает:| +------------------+---------------------+ | 🙋‍♂️"Какая сегодня дата?" | 🎩 "Сегодня `9001-04-01`!" | +------------------+---------------------+

SQL Server — это надёжный помощник, всегда готовый предоставить актуальную дату с присущей ему точностью.

Нюансы: другие методы и потенциальные сложности

SQL Server, будучи многофункциональным инструментом, предлагает разные методы для получения текущей даты и времени:

SYSDATETIME() : предоставляет дату и время с большей точностью, чем GETDATE() .

: предоставляет дату и время с большей точностью, чем . CURRENT_TIMESTAMP : аналог GETDATE() , но записан в формальном SQL-стиле.

Однако, помните, что GETDATE() возвращает дату и время региона, где сервер SQL находится, а не вашего местного времени. Это можно забыть, если вы находитесь в другом часовом поясе.

Производительность и эффективность

Если время критично и вы используете эту функцию очень часто, вам стоит сравнить различные способы получения даты. CAST() в целом хорошо справляется с задачей и является эффективным методом, но комбинация DATEADD и DATEDIFF может показаться более быстрой в некоторых случаях.

Имейте в виду, что даже такая на первый взгляд простая операция, как получение текущей даты, может значительно повлиять на производительность запросов при обработке больших объёмов данных. Поэтому всегда учитывайте вашу стратегию индексации.

