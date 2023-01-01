Получение текущего года в SQL Oracle для фильтрации данных

Быстрый ответ

Для того чтобы определить текущий год в Oracle, используйте функцию EXTRACT :

SQL Скопировать код SELECT EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) FROM dual;

Если вам необходимо строковое представление текущего года – воспользуйтесь функцией TO_CHAR :

SQL Скопировать код SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY') FROM dual;

Альтернативные подходы под микроскопом

Начало и конец: границы года

Если нужно определить первый день текущего года, выполните следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT TRUNC(SYSDATE, 'YEAR') FROM dual;

А для определения последней секунды текущего года используйте выражение:

SQL Скопировать код SELECT ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'YEAR'), 12) – 1/24/60/60 FROM dual;

Фильтрация данных: выборка текущего года

Когда перед вами стоит задача фильтрации данных по текущему году, вы можете воспользоваться запросом:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE date_column BETWEEN TRUNC(SYSDATE, 'YEAR') AND ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'YEAR'), 12) – 1/24/60/60;

Работа с динамическими сравнениями годов

Для динамического сравнения по годам в SQL примените следующее выражение:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE EXTRACT(YEAR FROM date_column) = EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE);

Визуализация

Визуализируем базу данных Oracle как календарь:

База данных в виде календаря (🗓️) Запрос Результат Текущий год SELECT EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) FROM DUAL; 2023 (📅)

Каждый поставленный запрос напоминает вопрос календарю: какой сейчас год? И получаем мы сразу же прямой ответ.

SQL Скопировать код -- Все как бы обращаются к SQL-календарю: 🗓️, подскажите, пожалуйста, какой сейчас год? -- И Oracle SQL не заставляет себя ждать: 📅 Сейчас 2023 год!

Дополнительные аспекты: освоение работы с датами

Больше, чем просто годы: изучаем компоненты даты

Может понадобиться обращение к другим составляющим даты для выполнения сложной фильтрации, например, к месяцу или дню:

SQL Скопировать код SELECT EXTRACT(MONTH FROM SYSDATE) FROM dual;

Мифическая таблица dual

Загадочная таблица dual в Oracle гораздо упрощает выполнение таких операций:

SQL Скопировать код SELECT SYSDATE FROM dual;

