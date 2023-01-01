Получение текущего года в SQL Oracle для фильтрации данных

#SQL для аналитиков  #WHERE и фильтрация  #Работа с датами и временем  
Быстрый ответ

Для того чтобы определить текущий год в Oracle, используйте функцию EXTRACT:

SELECT EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) FROM dual;

Если вам необходимо строковое представление текущего года – воспользуйтесь функцией TO_CHAR:

SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY') FROM dual;
Альтернативные подходы под микроскопом

Начало и конец: границы года

Если нужно определить первый день текущего года, выполните следующий запрос:

SELECT TRUNC(SYSDATE, 'YEAR') FROM dual;

А для определения последней секунды текущего года используйте выражение:

SELECT ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'YEAR'), 12) – 1/24/60/60 FROM dual;

Фильтрация данных: выборка текущего года

Когда перед вами стоит задача фильтрации данных по текущему году, вы можете воспользоваться запросом:

SELECT *
FROM your_table
WHERE date_column BETWEEN TRUNC(SYSDATE, 'YEAR') AND ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'YEAR'), 12) – 1/24/60/60;

Работа с динамическими сравнениями годов

Для динамического сравнения по годам в SQL примените следующее выражение:

SELECT *
FROM your_table
WHERE EXTRACT(YEAR FROM date_column) = EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE);

Визуализация

Визуализируем базу данных Oracle как календарь:

База данных в виде календаря (🗓️) Запрос Результат
Текущий год SELECT EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) FROM DUAL; 2023 (📅)

Каждый поставленный запрос напоминает вопрос календарю: какой сейчас год? И получаем мы сразу же прямой ответ.

-- Все как бы обращаются к SQL-календарю:
🗓️, подскажите, пожалуйста, какой сейчас год?

-- И Oracle SQL не заставляет себя ждать:
📅 Сейчас 2023 год!

Дополнительные аспекты: освоение работы с датами

Больше, чем просто годы: изучаем компоненты даты

Может понадобиться обращение к другим составляющим даты для выполнения сложной фильтрации, например, к месяцу или дню:

SELECT EXTRACT(MONTH FROM SYSDATE) FROM dual;

Мифическая таблица dual

Загадочная таблица dual в Oracle гораздо упрощает выполнение таких операций:

SELECT SYSDATE FROM dual;

Изучая сообщество

Полезные материалы

  1. EXTRACT (datetime)официальная документация Oracle в части обсуждения функции EXTRACT.
  2. SYSDATEбаза знаний Oracle, где подробно описывается использование функции SYSDATE.
  3. Oracle / PLSQL: EXTRACT Function — подробное руководство по работе с функцией EXTRACT в Oracle/PLSQL.
  4. sql – generate days from date range – Stack Overflow — полезные обсуждения и методики по работе с датами в Oracle SQL.
  5. Date Functions in SQL Server and MySQL — как находка для Алисы – учебник от W3Schools, затрагивающий вопросы по работе с функциями дат в SQL.
Екатерина Громова

аналитик данных

Свежие материалы
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTPS
6 сентября 2024
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024

Загрузка...