Получение списка таблиц по схеме и подстроке в DB2

Быстрый ответ

Требуется получить данные оперативно? Вот решение:

SQL Скопировать код SELECT TABNAME FROM SYSCAT.TABLES WHERE TABSCHEMA='ВАША_СХЕМА';

Вместо 'ВАША_СХЕМА' подставьте действительное имя схемы, чтобы получить требуемый результат. Быстро и надежно. 💼💫

Подробнее о SYSCAT.TABLES

SYSCAT.TABLES — это некий аналог телефонной книги в DB2, в которой хранится вся ключевая информация о таблицах: их имена, данные о создании, информация о владельцах и типах таблиц.

Можно выделить только пользовательские таблицы:

SQL Скопировать код SELECT TABNAME FROM SYSCAT.TABLES WHERE TABSCHEMA = 'ВАША_СХЕМА' AND TYPE = 'T';

Этот запрос окажется весьма полезным, отображая только те таблицы, которые мы создали собственноручно, исключая системные таблицы DB2. 🎉💃

Уточнение запроса с использованием LIKE

Если требуется уточнить поиск, определить таблицы, имена которых содержат определенные символы, можно использовать LIKE :

SQL Скопировать код SELECT TABNAME FROM SYSCAT.TABLES WHERE TABSCHEMA = 'ВАША_СХЕМА' AND TABNAME LIKE '%CUR%';

Здесь символы % работают как маски, помогают найти нужные таблицы, в имени которых присутствует 'CUR'. Это немного напоминает запоминание номера телефона по последним цифрам. Удобно!

Разница между платформами

Платформы для DB2 могут сильно отличаться. Если работа связана с IBM iSeries (AS/400), то запрос будет выглядеть не так:

SQL Скопировать код SELECT TABLE_NAME FROM QSYS2.SYSTABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'ВАША_СХЕМА' AND TABLE_TYPE = 'T';

Отметьте, что здесь TABNAME и TYPE заменены на TABLE_NAME и TABLE_TYPE . Учесть эти нюансы — ключ к профессиональной работе с DB2.

Визуализация

Схема в базе данных напоминает книжную полку. Рассмотрим аналогию:

Markdown Скопировать код 📚 Книжная полка схемы 📘 | Полка (Схема) | Книги (Таблицы) | |--------------|-------------------------------| | Худ.литература| 📘 Роман1, 📗 Роман2, 📙 Роман3 | | Научная фантастика | 📕 Повесть1, 📒 Повесть2 |

Каждая книга (таблица) на полке (схеме) будто ожидает своего читателя. Чтобы провести обзор полки:

SQL Скопировать код SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'Худ.литература'; -- Просматриваем книги 📘📗📙 на полке 'Худ.литература'. Тсс, здесь скрыто пара романов! 😉

Пройдясь по полкам, мы легко найдем интересное для чтения. 🕵️‍♂️✨

Переключение между платформами

Работа с различными версиями DB2, например, DB2 для z/OS и DB2 для Linux, UNIX и Windows (LUW), требует знания особенностей каталогов каждой платформы. Нужно думать как многоязычный переводчик, беспрепятственно ориентирующийся в разных условиях.

Обзор всех таблиц

Если требуется обзор всех таблиц, используйте команду db2 LIST TABLES FOR ALL . Это своего рода мета-поиск, который позволит увидеть все, что доступно в базе данных. Теперь вы — как настоящий детектив по работе с базами данных!

