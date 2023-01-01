Получение списка таблиц и полей в базе данных C#

Быстрый ответ

Чтобы узнать, какие таблицы и столбцы содержатся в вашей базе данных, выполните запрос к INFORMATION_SCHEMA. Ведь задача наша – работать умно, не напрягаясь более, чем необходимо.

SQL Скопировать код SELECT TABLE_NAME, GROUP_CONCAT(COLUMN_NAME) AS Columns FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_SCHEMA = 'YourDbName' -- Замените на название вашей БД в случае, если оно не 'YourDbName'. GROUP BY TABLE_NAME;

Поздравляю! Вы только что привели информацию о столбцах в порядок. Мари Кондо была бы рада.

Раскрываем полный потенциал «каталогов объектов»

Помните слова Человека-паука: "С великой силой приходит великая ответственность". В истину сказать, работать с метаданными базы данных – значит, принимать на себя ответственность. Два инструмента, способных сделать вас сверхчеловеком в мире баз данных всего за одну ночь – это OBJECT CATALOG VIEWS (sys.objects, sys.columns, sys.types) и INFORMATION_SCHEMA. Подготовьтесь к полету среди системных объектов!

Используйте этот код:

SQL Скопировать код SELECT o.name AS Table_Name, c.name AS Column_Name, t.name AS Data_Type, c.max_length AS Size, c.precision, c.scale FROM sys.objects o JOIN sys.columns c ON o.object_id = c.object_id JOIN sys.types t ON c.user_type_id = t.user_type_id WHERE o.type = 'U' -- 'U' обозначает пользовательские таблицы. ORDER BY o.name, c.column_id;

В глубину information schema

Обращение к INFORMATION_SCHEMA позволяет вывести структуру базы данных такой, какой она есть на самом деле.

Используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT COLUMN_NAME, TABLE_NAME, DATA_TYPE, CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, NUMERIC_PRECISION, NUMERIC_SCALE FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_CATALOG = 'YourDbName' -- Замените на название вашей базы данных. AND TABLE_NAME = 'YourTableName' -- Используйте, если нужна конкретная таблица.

Визуализация

Представим базу данных как библиотеку, где каждая таблица – это полка, а каждое поле – книга:

Markdown Скопировать код 📚 Библиотека Базы Данных 📚 | Полка (Таблица) | Книги (Поля) | | ------------------ | ------------------------- | | Авторы | 📖 Имя, 📖 Биография | | Книги | 📖 Название, 📖 Жанр | | Издатели | 📖 Имя, 📖 Расположение |

Библиотекари начиная с 3000 г. до н.э. стараются навести порядок в хаосе.

Коротко для воинов ORM

Пользуетесь ORM? Знание структуры таблиц поможет автоматизировать маппинг в ORM.

Для освоения возможностей SQL Server на продвинутом уровне вам пригодятся ресурсы и блоги, представляющие собой своего рода кладезь информации.

Хорошие практики: противостояние Темной стороне

Не забывайте о словах Человека-паука. С возможностями работы с метаданными приходит ответственность за аккуратность их использования. Регулярно используйте фильтры в ваших запросах и помните о возможном влиянии на производительность.

Имейте в виду, что, несмотря на всю полезность функции GROUP_CONCAT, она имеет ограничение на максимальную длину строки. Хорошо там, где без излишеств.

Точность – это ключ к королевству запросов

Хотите стать Шерлоком Холмсом в мире SQL-запросов? Стремитесь делать каждый запрос наиболее эффективным – выбирайте только нужные колонки. И помните: вместе с метаданными приходит знание об ограничениях, индексах и триггерах.

