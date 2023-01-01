Получение списка параметров хранимой процедуры в C# и SQL

#Основы SQL  #Хранимые процедуры  
Быстрый ответ

Запомните этот SQL-запрос:

SELECT 
    PARAMETER_NAME, 
    DATA_TYPE 
FROM 
    INFORMATION_SCHEMA.PARAMETERS 
WHERE 
    SPECIFIC_NAME='YourProcedure';

С помощью этого запроса вы получите информацию о параметрах и типах данных для 'YourProcedure' из таблицы INFORMATION_SCHEMA.PARAMETERS. Замените 'YourProcedure' на имя вашей хранимой процедуры.

В C# используйте метод SqlCommandBuilder.DeriveParameters:

using (var connection = new SqlConnection("YourConnectionString"))
{
    using (var command = new SqlCommand("YourProcedure", connection))
    {
        command.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        connection.Open();
        SqlCommandBuilder.DeriveParameters(command);
        foreach (SqlParameter p in command.Parameters)
        {
            Console.WriteLine($"Name: {p.ParameterName}, Type: {p.SqlDbType}");
        }
        connection.Close(); // Обязательно закройте соединение.
    }
}

Установите соединение перед вызовом DeriveParameters, чтобы получить данные о параметрах, и обязательно закройте его по завершении, чтобы освободить ресурсы.

Методы для извлечения параметров

Всесторонний анализ с SMO

SQL Server Management Objects (SMO) расширяют возможности разработчиков на C#. Добавьте ссылки на Microsoft.SqlServer.Smo и связанные сборки:

using Microsoft.SqlServer.Management.Smo;
using Microsoft.SqlServer.Management.Common;

var server = new Server(new ServerConnection(connectionString));
var storedProc = server.Databases["YourDB"].StoredProcedures["YourProcedure", "YourSchema"];

foreach (StoredProcedureParameter param in storedProc.Parameters)
{
    Console.WriteLine($"Name: {param.Name}, Type: {param.DataType}, Default Value: {param.DefaultValue}");
}

Использование Enterprise Library

Блок доступа к данным от Microsoft Enterprise Library будет полезен тем, кто предпочитает работать с шаблонами и признанными практиками:

var database = new SqlDatabase("YourConnectionString");
var storedProcParams = database.DiscoverParameters("YourProcedure");

foreach (DbParameter p in storedProcParams)
{
    Console.WriteLine($"Name: {p.ParameterName}, Type: {p.DbType}");
}

Обработка ошибок и лучшие практики

Не забывайте о необходимости обработки исключений, используйте для этого блок try-catch:

try
{
    // Ваш код (SMO, SqlCommandBuilder и т.д.)
}
catch (Exception ex)
{
    // Компетентная обработка исключений
    Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
}

Визуализация

Воспринимайте хранимую процедуру как "загадочный сундук" (🎁), тайны которого мы пытаемся узнать:

🎁: Хранимая процедура X (что же внутри?)
🔍: Используем INFORMATION_SCHEMA.PARAMETERS

Для раскрытия параметров применяем:

EXEC sp_help 'Procedure X'; // Что скрывает эта процедура? 🧐

Получаем обратный ответ от 🔹SQL🔹:

Визуализация SQL:
======================
| Параметр  | Тип   |
|-----------|-------|
| @UserID   | INT   |
| @DateFrom | DATE  |
| @IsActive | BIT   |
======================

🎉 Отлично! Теперь вы знаете, какие входные данные нужны "загадочному сундуку" (то есть хранимой процедуре) для его успешного запуска! 🎉

Советы по навигации среди распространенных трудностей

Особенности SqlCommandBuilder

Не используйте SqlCommandBuilder.DeriveParameters для CLR хранимых процедур. Проблемы могут возникнуть также при работе с динамическим SQL или временными таблицами.

Использование SMO

SMO может быть избыточным для простых операций, так как добавляет множество зависимостей в проект, что может сказаться на производительности.

Настройка Enterprise Library

Enterprise Library требует тщательной настройки и подойдет, только если версия библиотеки совместима с вашим приложением.

SQL как надежная привычка

Использование SQL позволяет избежать привязки к внешним зависимостям. Однако, вы лишаетесь преимуществ строгой типизации и объектно-ориентированного подхода, которые предлагает C#.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

