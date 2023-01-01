Получение списка колонок и типов данных в PostgreSQL

#Основы SQL  #PostgreSQL  #Типы данных SQL  
Быстрый ответ

Для извлечения данных о именах колонок и типах данных из таблицы PostgreSQL, примените следующий SQL-запрос:

SELECT column_name, udt_name 
FROM information_schema.columns 
WHERE table_name = 'your_table';

Замените 'your_table' на наименование вашей таблицы. Параметр udt_name предоставит более точное представление типов данных по сравнению с data_type.

Получение расширенной информации о колонках

Если вам требуется расширенная информация о колонках, включая их точный тип данных и порядок, используйте следующий запрос:

SELECT
    column_name, 
    data_type, 
    ordinal_position
FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'your_table' 
    AND table_schema = 'your_schema'
ORDER BY ordinal_position;

psql-метакоманда для быстрого доступа к информации о колонках

Пользующиеся терминалом psql имеют возможность использовать метакоманду:

\d+ your_table

Она позволит вам увидеть детали о колонках, включая типы данных, в удобном табличном виде непосредственно в терминале.

Визуализация

Пример визуализации результата запроса:

Таблица: `ingredients TABLE`

| Колонка       | Тип данных              | 
| ------------- | ----------------------- |
| Мука          | `text`                  |
| Сахар         | `smallint`              |
| Яйца          | `integer`               |
| Молоко        | `real`                  |

Получение такой таблицы возможно с помощью запроса:

SELECT column_name, data_type
FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'ingredients';

🔍📊 Таким образом вы можете изучить структуру таблицы в PostgreSQL, подобно изучению компонентов перед сборкой.

Исследование системных таблиц каталога для изучения информации о колонках

Тем, кто хотел бы изучать системные каталоги PostgreSQL, может помочь следующий запрос:

SELECT 
    attname AS column_name, 
    format_type(atttypid, atttypmod) AS data_type
FROM 
    pg_attribute
JOIN 
    pg_class ON pg_class.oid = pg_attribute.attrelid
JOIN 
    pg_namespace ON pg_namespace.oid = pg_class.relnamespace
WHERE 
    pg_class.relname = 'your_table'
    AND pg_namespace.nspname = 'your_schema'
    AND attnum > 0
    AND NOT attisdropped;

В таблице pg_attribute можно найти информацию об именах колонок, а функция format_type возвращает типы данных в более читабельном формате.

Основы типов данных

Обратите внимание на основные типы данных:

  • text используется для строк переменной длины.
  • integer и smallint предназначены для работы с целыми числами.
  • real обозначает числа с плавающей точкой.

Если необходимо записать дату и время, применяйте тип timestamp.

