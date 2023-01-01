Получение списка колонок и типов данных в PostgreSQL
Быстрый ответ
Для извлечения данных о именах колонок и типах данных из таблицы PostgreSQL, примените следующий SQL-запрос:
SELECT column_name, udt_name
FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'your_table';
Замените
'your_table' на наименование вашей таблицы. Параметр
udt_name предоставит более точное представление типов данных по сравнению с
data_type.
Получение расширенной информации о колонках
Если вам требуется расширенная информация о колонках, включая их точный тип данных и порядок, используйте следующий запрос:
SELECT
column_name,
data_type,
ordinal_position
FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'your_table'
AND table_schema = 'your_schema'
ORDER BY ordinal_position;
psql-метакоманда для быстрого доступа к информации о колонках
Пользующиеся терминалом psql имеют возможность использовать метакоманду:
\d+ your_table
Она позволит вам увидеть детали о колонках, включая типы данных, в удобном табличном виде непосредственно в терминале.
Визуализация
Пример визуализации результата запроса:
Таблица: `ingredients TABLE`
| Колонка | Тип данных |
| ------------- | ----------------------- |
| Мука | `text` |
| Сахар | `smallint` |
| Яйца | `integer` |
| Молоко | `real` |
Получение такой таблицы возможно с помощью запроса:
SELECT column_name, data_type
FROM information_schema.columns
WHERE table_name = 'ingredients';
🔍📊 Таким образом вы можете изучить структуру таблицы в PostgreSQL, подобно изучению компонентов перед сборкой.
Исследование системных таблиц каталога для изучения информации о колонках
Тем, кто хотел бы изучать системные каталоги PostgreSQL, может помочь следующий запрос:
SELECT
attname AS column_name,
format_type(atttypid, atttypmod) AS data_type
FROM
pg_attribute
JOIN
pg_class ON pg_class.oid = pg_attribute.attrelid
JOIN
pg_namespace ON pg_namespace.oid = pg_class.relnamespace
WHERE
pg_class.relname = 'your_table'
AND pg_namespace.nspname = 'your_schema'
AND attnum > 0
AND NOT attisdropped;
В таблице
pg_attribute можно найти информацию об именах колонок, а функция
format_type возвращает типы данных в более читабельном формате.
Основы типов данных
Обратите внимание на основные типы данных:
textиспользуется для строк переменной длины.
integerи
smallintпредназначены для работы с целыми числами.
realобозначает числа с плавающей точкой.
Если необходимо записать дату и время, применяйте тип
timestamp.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация по Информационной Схеме — Основной ресурс по информационной схеме.
- Как получить список внешних ключей таблицы – Stack Overflow — Надёжные методы для извлечения метаданных, включая имена колонок в PostgreSQL.
- PostgreSQL: Документация по pg_attribute — Справочник о колонках таблиц в разделе pgcatalog.pgattribute.
- Командный интерфейс psql в PostgreSQL — Обзор мета-команд psql для работы с атрибутами таблиц.
- Информационная схема – PostgreSQL wiki — Руководство Wiki по использованию информационной схемы для извлечения метаданных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик