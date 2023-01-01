Получение списка колонок и типов данных в PostgreSQL

Быстрый ответ

Для извлечения данных о именах колонок и типах данных из таблицы PostgreSQL, примените следующий SQL-запрос:

SQL Скопировать код SELECT column_name, udt_name FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'your_table';

Замените 'your_table' на наименование вашей таблицы. Параметр udt_name предоставит более точное представление типов данных по сравнению с data_type .

Получение расширенной информации о колонках

Если вам требуется расширенная информация о колонках, включая их точный тип данных и порядок, используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT column_name, data_type, ordinal_position FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'your_table' AND table_schema = 'your_schema' ORDER BY ordinal_position;

psql-метакоманда для быстрого доступа к информации о колонках

Пользующиеся терминалом psql имеют возможность использовать метакоманду:

shell Скопировать код \d+ your_table

Она позволит вам увидеть детали о колонках, включая типы данных, в удобном табличном виде непосредственно в терминале.

Визуализация

Пример визуализации результата запроса:

Markdown Скопировать код Таблица: `ingredients TABLE` | Колонка | Тип данных | | ------------- | ----------------------- | | Мука | `text` | | Сахар | `smallint` | | Яйца | `integer` | | Молоко | `real` |

Получение такой таблицы возможно с помощью запроса:

SQL Скопировать код SELECT column_name, data_type FROM information_schema.columns WHERE table_name = 'ingredients';

🔍📊 Таким образом вы можете изучить структуру таблицы в PostgreSQL, подобно изучению компонентов перед сборкой.

Исследование системных таблиц каталога для изучения информации о колонках

Тем, кто хотел бы изучать системные каталоги PostgreSQL, может помочь следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT attname AS column_name, format_type(atttypid, atttypmod) AS data_type FROM pg_attribute JOIN pg_class ON pg_class.oid = pg_attribute.attrelid JOIN pg_namespace ON pg_namespace.oid = pg_class.relnamespace WHERE pg_class.relname = 'your_table' AND pg_namespace.nspname = 'your_schema' AND attnum > 0 AND NOT attisdropped;

В таблице pg_attribute можно найти информацию об именах колонок, а функция format_type возвращает типы данных в более читабельном формате.

Основы типов данных

Обратите внимание на основные типы данных:

text используется для строк переменной длины.

используется для строк переменной длины. integer и smallint предназначены для работы с целыми числами .

и предназначены для работы с . real обозначает числа с плавающей точкой.

Если необходимо записать дату и время, применяйте тип timestamp .

