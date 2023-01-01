Получение списка дат в заданном диапазоне в PostgreSQL#SQL для аналитиков #PostgreSQL #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для формирования списка дат в определенном диапазоне в PostgreSQL используется функция generate_series. Например, если нужно сгенерировать даты с 1 по 10 января 2023 года, подойдет следующий запрос:
SELECT * FROM generate_series(
'2023-01-01'::date,
'2023-01-10',
'1 day'
) AS date_list;
Результатом этого запроса будет колонка с датами, где каждая дата соответствует одному дню из заданного интервала.
Возможности функции generate_series
Функция
generate_series позволяет гибко настраивать интервалы. Для генерации списка еженедельных дат выполните:
-- Готовимся к неделе новых достижений!
SELECT generate_series(
'2023-01-01'::date,
'2023-01-31',
'1 week'::interval
) AS weekly_list;
Для генерации ежемесячных интервалов:
-- Впереди месяц новых вершин!
SELECT generate_series(
'2023-01-01'::date,
'2023-12-31',
'1 month'::interval
) AS monthly_list;
Просто замените интервал
'1 day'::interval на тот временной промежуток, который вам требуется.
В зоне от 9000
Для работы со специфическими последовательностями, например с перечнем рабочих дней, можно создать собственную постоянную таблицу дат и применять её в запросах. Эта таблица станет надежной основой для выполнения регулярных операций.
-- Будущее в каждом дне
CREATE TABLE date_table AS
SELECT generate_series(
'2000-01-01'::date,
'2050-12-31'::date,
'1 day') AS date;
Такая таблица
date_table позволяет вам легко отфильтровать, например, выходные дни:
-- Сосредотачиваемся на будних днях
SELECT date
FROM date_table
WHERE EXTRACT('dow' FROM date) NOT IN (0, 6);
Общее табличное выражение (CTE) помогает структурировать сложные запросы:
-- Порядок в датах создает порядок в данных
WITH ordered_dates AS (
SELECT date
FROM generate_series('2023-01-01'::date, '2023-01-31', '1 day') AS date
)
SELECT * FROM ordered_dates WHERE -- Здесь ваши условия
Когда типы данных принимают участие
Согласованность типов данных имеет ключевое значение. Работа с
timestamp может выглядеть таким образом:
-- Продвигаемся с шагом в один час
SELECT generate_series(
'2023-01-01 00:00:00'::timestamp,
'2023-01-01 23:59:59',
'1 hour'
) AS hourly_list;
Здесь
generate_series используется с типом данных
timestamp.
Визуализация
generate_series можно воспринимать как расписание поездов:
Расписание отправлений 🚉
| Дата | Событие |
|-------------|-----------|
| Начало | 🚩 Отправление |
| +1 день | 📅 Следующий |
| +2 дня | 📅 Следующий |
| ... | 🔄 Повторить |
| Конец | 🏁 Финиш |
-- Все на борт временного поезда!
SELECT generate_series('2023-04-01'::date, '2023-04-10'::date, '1 day'::interval) as Date;
Представляйте
generate_series как остановки между стартом и финишем вашего пути.
Особые диапазоны дат требуют особого внимания
Если необходимо работать с особыми диапазонами дат, такими как праздничные или рабочие дни, запрос будет иметь дополнительные условия:
-- Праздники под контролем!
SELECT date FROM generate_series(
'2023-01-01'::date,
'2023-01-31',
'1 day'
) date
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM holidays WHERE holiday_date = date
);
Здесь используется подзапрос для исключения дат, совпадающих с праздниками.
Подводные камни часовых поясов
При работе с датами и временем не забывайте учесть часовые пояса и переход на летнее время:
SET timezone = 'UTC';
SELECT generate_series(
'2023-03-01'::timestamp with time zone,
'2023-04-30',
'1 day'
) AT TIME ZONE 'America/New_York' AS date_list;
Такой подход помогает избежать проблем, связанных с часовыми поясами.
Анализ и производительность? Впереди новые высоты!
Постоянная таблица дат может значительно ускорить анализ и производительность SQL-запросов:
-- Сочетание для всестороннего анализа
SELECT o.order_date, COUNT(o.*)
FROM orders o
INNER JOIN date_table dt ON o.order_date = dt.date
GROUP BY o.order_date;
Полезные материалы
- PostgreSQL: Documentation: 16: 9.25. Set Returning Functions — официальная документация PostgreSQL, описывающая
generate_seriesи другие функции, возвращающие наборы данных.
- sql – generate days from date range – Stack Overflow — практические решения и дискуссии сообщества на тему генерации диапазонов дат в SQL.
- Simplified time-series analytics: time_bucket() function — подход к анализу временных рядов в PostgreSQL с использованием функции
time_bucket.
- Range Types – PostgreSQL wiki — руководство по работе с датами и другими типами диапазонов в PostgreSQL.
- SQL Fiddle — инструмент для тестирования и демонстрации SQL-запросов, также поддерживает PostgreSQL.
- Category:Snippets – PostgreSQL wiki — подборка полезных фрагментов кода для работы с датами и временем в PostgreSQL.
Екатерина Громова
аналитик данных