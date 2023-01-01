Получение последней строки каждого пользователя в PostgreSQL#SQL для аналитиков #PostgreSQL #Оконные функции (Window Functions)
Быстрый ответ
Чтобы эффективно выбрать последние записи по каждому ключу, применяйте функцию
ROW_NUMBER(), которая присваивает уникальные номера строкам в порядке их отбора, осуществляемого в границах каждого взятого ключа.
Ваш SQL-запрос может выглядеть так:
SELECT * FROM (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY key ORDER BY date DESC) as rank
FROM table
) as subquery
WHERE subquery.rank = 1;
Необходимо заменить в этом запросе
table,
key,
date на присущие вашему случаю названия таблицы и столбцов. Этим методом можно получить последние строки для каждого ключа, избегая избыточного увеличения данных.
Разбор работы SQL
Функция
ROW_NUMBER() выполняет не только сортировку данных, но и присваивает уникальные номера каждой строке в пределах установленной группы. Это лишь первый шаг по пути знакомства с SQL.
Работа с совпадением временных меток
Если встречаются совпадающие временные метки для одного ключа, стоит использовать дополнительные условия для сортировки в
ORDER BY, например,
id.
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY key ORDER BY date DESC, id DESC)
Повышение производительности: стратегия спринтера
Для оптимизации производительности запроса можно применить подход, аналогичный действиям спринтера на старте: выбирать лучшие возможные строки при помощи тщательной настройки подзапросов.
Эксперименты и тонкая настройка: преимущества SQL Fiddle
Использование SQL Fiddle открывает возможность интенсивного экспериментирования и адаптации запросов под вашу систему без риска нарушения ее работы.
Диалекты SQL: различия, облегчающие задачу
Важным моментом является учет особенностей различных диалектов SQL, таких как
DISTINCT ON в PostgreSQL или
CTE в SQL Server, которые могут упросить написание запросов.
Визуализация
Можно представить взаимодействие с данными как игру в музыкальные стулья:
Каждый ключ представляет собой ИГРОКА: 🏃♂️🏃♀️🏃
Каждая строка ассоциируется со СТУЛОМ: 💺💺💺
Когда музыка останавливается: 🎶➡️🛑
Каждый игрок стремится занять самый свежий стул:
🏃♂️🛋️🏃♀️🛋️🏃🛋️
# SQL-запрос: Борьба за самый свежий СТУЛ (строку) среди каждого ИГРОКА (ключа)
Только строка с самой свежей временной меткой "занимает место":
SELECT key, MAX(date) as freshest_seat
FROM table
GROUP BY key;
🏃♂️🛋️ = Самая новая запись для каждого ключа 🏆
Предупреждение о потерях данных
Внимательно относитесь к удалению данных: случайное удаление может привести к потере важных исторических записей.
Путь к идеальным запросам
Идеальный запрос сочетает в себе простоту чтения, удобство поддержки и высокую эффективность. Не переставайте совершенствовать свои навыки SQL, особенно в работе со сложными запросами.
Выгоды использования PostgreSQL
Пользователям PostgreSQL рекомендуется использовать функцию
DISTINCT ON для упрощения запросов.
Спуск в глубинах SQL: продвинутые техники
Вызов
ROW_NUMBER() – только одна из множества продвинутых функций SQL.
Зависимые подзапросы: работа с высокой точностью
Зависимые подзапросы обеспечивают более точный результат, сравнимый с работой снайпера.
SELECT t1.*
FROM table t1
WHERE t1.date = (
SELECT MAX(t2.date)
FROM table t2
WHERE t1.key = t2.key
);
Контекст запросов во внимании
Важно учитывать, как хорошо запросы вписываются в общую структуру приложения и его транзакции.
Улучшение работы с функцией
MAX()
Для выбора максимального значения используйте функцию
MAX(). В сложных случаях пользователь может воспользоваться оконными функциями
LAG() и
LEAD().
Полезные материалы
- sql – Retrieving the last record in each group – MySQL – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow механизма выбора последней записи в каждой группе.
- PostgreSQL: Documentation: 16: SELECT — описание использования DISTINCT ON в официальной документации PostgreSQL.
- OVER Clause (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — объяснение работы с секцией OVER и оконными функциями от Microsoft SQL Server.
- OFFSET is bad for skipping previous rows — советы по оптимизации запросов при работе со свежими строками или при реализации постраничной навигации.
Денис Сурков
архитектор данных