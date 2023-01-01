Получение последней строки каждого пользователя в PostgreSQL

#SQL для аналитиков  #PostgreSQL  #Оконные функции (Window Functions)  
Быстрый ответ

Чтобы эффективно выбрать последние записи по каждому ключу, применяйте функцию ROW_NUMBER(), которая присваивает уникальные номера строкам в порядке их отбора, осуществляемого в границах каждого взятого ключа.

Ваш SQL-запрос может выглядеть так:

SELECT * FROM (
  SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY key ORDER BY date DESC) as rank
  FROM table
) as subquery
WHERE subquery.rank = 1;

Необходимо заменить в этом запросе table, key, date на присущие вашему случаю названия таблицы и столбцов. Этим методом можно получить последние строки для каждого ключа, избегая избыточного увеличения данных.

Разбор работы SQL

Функция ROW_NUMBER() выполняет не только сортировку данных, но и присваивает уникальные номера каждой строке в пределах установленной группы. Это лишь первый шаг по пути знакомства с SQL.

Работа с совпадением временных меток

Если встречаются совпадающие временные метки для одного ключа, стоит использовать дополнительные условия для сортировки в ORDER BY, например, id.

ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY key ORDER BY date DESC, id DESC)

Повышение производительности: стратегия спринтера

Для оптимизации производительности запроса можно применить подход, аналогичный действиям спринтера на старте: выбирать лучшие возможные строки при помощи тщательной настройки подзапросов.

Эксперименты и тонкая настройка: преимущества SQL Fiddle

Использование SQL Fiddle открывает возможность интенсивного экспериментирования и адаптации запросов под вашу систему без риска нарушения ее работы.

Диалекты SQL: различия, облегчающие задачу

Важным моментом является учет особенностей различных диалектов SQL, таких как DISTINCT ON в PostgreSQL или CTE в SQL Server, которые могут упросить написание запросов.

Визуализация

Можно представить взаимодействие с данными как игру в музыкальные стулья:

Каждый ключ представляет собой ИГРОКА: 🏃‍♂️🏃‍♀️🏃
Каждая строка ассоциируется со СТУЛОМ: 💺💺💺
Когда музыка останавливается: 🎶➡️🛑

Каждый игрок стремится занять самый свежий стул:

🏃‍♂️🛋️🏃‍♀️🛋️🏃🛋️
# SQL-запрос: Борьба за самый свежий СТУЛ (строку) среди каждого ИГРОКА (ключа)

Только строка с самой свежей временной меткой "занимает место":

SELECT key, MAX(date) as freshest_seat
FROM table
GROUP BY key;

🏃‍♂️🛋️ = Самая новая запись для каждого ключа 🏆

Предупреждение о потерях данных

Внимательно относитесь к удалению данных: случайное удаление может привести к потере важных исторических записей.

Путь к идеальным запросам

Идеальный запрос сочетает в себе простоту чтения, удобство поддержки и высокую эффективность. Не переставайте совершенствовать свои навыки SQL, особенно в работе со сложными запросами.

Выгоды использования PostgreSQL

Пользователям PostgreSQL рекомендуется использовать функцию DISTINCT ON для упрощения запросов.

Спуск в глубинах SQL: продвинутые техники

Вызов ROW_NUMBER() – только одна из множества продвинутых функций SQL.

Зависимые подзапросы: работа с высокой точностью

Зависимые подзапросы обеспечивают более точный результат, сравнимый с работой снайпера.

SELECT t1.*
FROM table t1
WHERE t1.date = (
  SELECT MAX(t2.date)
  FROM table t2
  WHERE t1.key = t2.key
);

Контекст запросов во внимании

Важно учитывать, как хорошо запросы вписываются в общую структуру приложения и его транзакции.

Улучшение работы с функцией MAX()

Для выбора максимального значения используйте функцию MAX(). В сложных случаях пользователь может воспользоваться оконными функциями LAG() и LEAD().

Полезные материалы

  1. sql – Retrieving the last record in each group – MySQL – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow механизма выбора последней записи в каждой группе.
  2. PostgreSQL: Documentation: 16: SELECT — описание использования DISTINCT ON в официальной документации PostgreSQL.
  3. OVER Clause (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — объяснение работы с секцией OVER и оконными функциями от Microsoft SQL Server.
  4. OFFSET is bad for skipping previous rows — советы по оптимизации запросов при работе со свежими строками или при реализации постраничной навигации.
Денис Сурков

архитектор данных

