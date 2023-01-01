Получение плана выполнения запросов в SQL Server

Быстрый ответ

Для того чтобы превратить ваш код в План выполнения на SQL Server, используйте следующую инструкцию:

SQL Скопировать код SET SHOWPLAN_XML ON; -- Готовы к магии? Начинаем! GO SELECT * FROM YourTable; -- Открываем секреты таблицы 'YourTable'. GO SET SHOWPLAY_XML OFF; -- И заклинание рассеяется!

Для удобства работы в SQL Server Management Studio (SSMS) используйте клавиши Ctrl+L для просмотра Ожидаемого плана, а Ctrl+M – для просмотра Фактического плана после выполнения запроса.

Подробные методы: большая техника и магия

Мониторинг в реальном времени в SSMS

Версия SSMS, выпущенная с 2016 года, предоставляет функцию Live Query Plan. Она позволяет наблюдать в режиме реального времени за выполнением запросов, что особенно удобно для запросов с продолжительным временем выполнения. Это похоже на наблюдение за полетом супергероя через ваш код.

Профилирование с помощью Profiler

Для детального анализа выполнения запросов используйте инструменты SQL Server, такие как Profiler, а также серверные трассировочные команды, например sql_trace_create . Эти методы позволяют проводить глубокое трассирование, минуя ручное выполнение операций через SSMS.

Детализированный захват планов с помощью системных процедур

Применяйте системные хранимые процедуры, такие как sp_trace_create , StartCapture и StopCapture , для точного контроля над захватом планов выполнения. Вы даже можете разработать свои процедуры для регулярного анализа, автоматизировав диагностику.

Сбор исторических данных через DMV

Динамические управляющие представления (DMV) в SQL Server можно использовать как источник исторической информации. Они позволяют получать доступ к сохраненным планам выполнения запросов, например, с помощью запроса SELECT * FROM sys.dm_exec_query_stats .

Визуализация

Рассматривайте план выполнения запроса как стратегический чертеж при подготовке к оптимизации вашего кода:

Markdown Скопировать код 🗺️ Штаб-квартира командования: План выполнения запроса 🕵️‍♂️

Вы определяете наиболее оптимальный маршрут:

Markdown Скопировать код | Уровень эффективности | Символ | | ----------------------- | ------ | | Оптимальный | 🏎️ | | Стандартный | 🚗 | | Требует доработки | 🚧 | | Крайне медленный | 🐌 |

Анализируем встроенный план:

SQL Скопировать код EXPLAIN SELECT * FROM messages WHERE sender_id = 'A'; -- На старт!

Стратегия определяет путь к эффективности:

Markdown Скопировать код 🚗 Обычный маршрут: Использование индекса по sender_id 🏎️ Оптимальный путь: Операция поиска 🚧 Подсказка: Нужен индекс на sender_id 🐌 Крайний случай: Полное сканирование таблицы (использовать с осторожностью!)

План выполнения запроса подскажет, как добиться максимальной производительности в SQL Server.

Улучшение производительности: секретный ингредиент

Анализ затрат

Утилиты, такие как ApexSQL Plan и SQL Sentry Plan Explorer, помогут более глубоко понять распределение затрат, предоставив больше информации, чем стандартные инструменты SSMS.

Раскрытие сложных планов

Книга "SQL Server Execution Plans" сделает из вас эксперта по планам выполнения. Она научит вас разбираться в последовательности операций, алгоритмах соединения и методах доступа, что является ключом к оптимизации запросов.

Практические советы и рекомендации

Сконцентрируйтесь на отслеживании наиболее затратных операций и на понимании причин их высокой стоимости.

Сознательно подходите к индексации: пересмотрите существующие индексы и оцените возможность добавления новых.

Обратите внимание на параллелизм: он может быть как благом, так и признаком возможных проблем.

Реальные сценарии: опыт боевых действий

Пакетная обработка : Оптимизировать долго выполняемые пакетные задания вы сможете, используя знания плана выполнения запроса, чтобы выявить участки потери эффективности.

: Оптимизировать долго выполняемые пакетные задания вы сможете, используя знания плана выполнения запроса, чтобы выявить участки потери эффективности. Высоконагруженные транзакционные системы : Мастерское осмысление планов выполнения поможет уменьшить узкие места и увеличить пропускную способность в системах с высокочастотными транзакциями.

: Мастерское осмысление планов выполнения поможет уменьшить узкие места и увеличить пропускную способность в системах с высокочастотными транзакциями. Сборка по отчетам: Работа со сложными запросами в отчетах станет проще благодаря умению работать с планами выполнения, что приведет к ускорению выдачи отчетов.

Полезные материалы