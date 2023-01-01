Получение названий колонок из Hive таблицы без настроек

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для быстрого получения списка названий колонок в таблице Hive выполните команду:

SQL Скопировать код hive -e 'SHOW COLUMNS IN table_name;'

Эта команда выведет простой список имён колонок.

Если же вам нужно детализированное описание таблицы, примените:

SQL Скопировать код hive -e 'DESCRIBE table_name;'

Вы увидите имена колонок, их типы данных и комментарии в более подробном формате. Подготовьтесь к получению дополнительной информации!

Извлечение колонок и последующие действия

Получение имён колонок из определённой базы данных

Если вы работаете с несколькими базами данных в Hive, укажите название базы данных:

SQL Скопировать код hive -e 'USE database_name; SHOW COLUMNS IN table_name;'

или

SQL Скопировать код hive -e 'SHOW COLUMNS IN database_name.table_name;'

Сохранение имён колонок в файл

Усложняет ли анализ имён колонок впоследствии или их изучение в офлайн-режиме? Сохраните имён колонок в файл:

Bash Скопировать код hive -e 'SHOW COLUMNS IN table_name;' > /path/to/yourfile.txt

Примечание: Вместо /path/to/yourfile.txt укажите реальный путь к файлу для сохранения. Если вы смогли найти Немо, то и путь найдётся без труда!

Просмотр метаданных таблицы

Для того чтобы получить полное представление метаданных таблицы (не только имена колонок), выполните:

SQL Скопировать код hive -e 'DESC formatted table_name;'

Будьте готовы к "потоку" метаданных!

Избегание ненужных настроек

Не нужно настраивать заголовки

Получение имен колонок не требует таких настроек, как hive.cli.print.header=true; . Хотя для извлечения результатов запросов данный метод может быть полезен, в данном случае он избыточен. Помните: чем все проще, тем лучше!

Beeline или CLI? Не имеет значения

Не беспокойтесь о способе получения имён колонок. Можно использовать как Hive CLI, так и Beeline для выполнения команд DESC или SHOW COLUMNS . Оба варианта помогут достичь желаемого результата.

Визуализация

Рассмотрите таблицу Hive как рецепт блюда:

Markdown Скопировать код | Таблица Hive "Рецепты" 📚 | | ------------------------------| | "Название" блюда 🍲 | | "Ингредиенты" в списке 🧂 | | "Время подготовки" ⏱ | | "Время приготовления" 🔥 | | "Количество порций" тарелок 🍽 |

Воспринимайте каждый атрибут блюда как колонку в вашей таблице — и всё станет прозрачно и понятно!

Профессиональные советы и руководство по устранению неполадок

Работа со сложными структурами

Если вам предстоит работа со сложными структурами данных, такими как карты или массивы, используйте команду:

SQL Скопировать код hive -e 'DESCRIBE EXTENDED table_name;'

Результат этой команды – подробное описание со всей метадатной информацией и типами данных, которые относятся к колонкам. Больше информации – больше знаний!

Конфликт имён колонок? Используйте обратные кавычки

Если имена колонок совпадают с ключевыми словами Hive, это может вызвать ошибки синтаксиса. Обратные кавычки (`) помогут избежать таких проблем. Запомните: обратные кавычки вокруг проблемного имени — и ошибка устранена.

Автоматизация команд Hive

Увлекает ли вас автоматизация? Тогда поместите эти команды в shell- или Python-скрипт и забудьте о рутинных операциях!