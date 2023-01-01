Получение имен колонок из таблицы в SQL Server

Быстрый ответ

Следующая команда позволяет получить имена столбцов из таблицы в SQL Server:

SQL Скопировать код SELECT COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'Введите_Имя_Таблицы';

Вместо 'ВведитеИмяТаблицы' подставьте название вашей таблицы.

Если вы работаете с использованием различных схем, то добавьте также TABLE_SCHEMA :

SQL Скопировать код SELECT COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'Введите_Имя_Таблицы' AND TABLE_SCHEMA='Введите_Имя_Схемы';

Более продвинутые возможности работы с метаданными

Метаданные в представлениях

Представление INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS предоставляет имена столбцов и продвинутые метаданные, включая типы данных, возможность принимать значения null и значения по умолчанию. Объединяя с другими представлениями INFORMATION_SCHEMA, можно получить более детальное представление:

SQL Скопировать код SELECT t.TABLE_NAME, c.COLUMN_NAME, c.DATA_TYPE, c.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, c.IS_NULLABLE, k.CONSTRAINT_NAME, k.COLUMN_NAME as CONSTRAINT_COLUMN, p.PERMISSION_TYPE FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS c JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLES t ON c.TABLE_NAME = t.TABLE_NAME LEFT JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE k ON c.TABLE_NAME = k.TABLE_NAME AND c.COLUMN_NAME = k.COLUMN_NAME LEFT JOIN INFORMATION_SCHEMA.COLUMN_PRIVILEGES p ON c.TABLE_NAME = p.TABLE_NAME AND c.COLUMN_NAME = p.COLUMN_NAME WHERE c.TABLE_NAME = 'Введите_Имя_Таблицы';

Использование системных объектов для углубленной работы с каталогом

Вы можете получить более глубокий просмотр ваших данных, используя системные объекты каталога, такие как sys.columns и OBJECT_ID :

SQL Скопировать код SELECT col.name AS ColumnName, typ.name AS DataType, col.max_length AS MaxLength, col.precision, col.scale, col.is_nullable AS IsNullable, obj.name AS TableName FROM sys.columns col JOIN sys.types typ ON col.user_type_id = typ.user_type_id JOIN sys.objects obj ON col.object_id = obj.object_id WHERE obj.type = 'U' AND obj.name = 'Введите_Имя_Таблицы' ORDER BY obj.name, col.column_id;

Использование хранимых процедур

Подробная информация о столбцах

sp_columns и sp_help можно рассматривать как классическую энциклопедию для SQL Server, предоставляющую обширную информацию:

SQL Скопировать код EXEC sp_help 'Введите_Имя_Таблицы'; EXEC sp_columns 'Введите_Имя_Таблицы';

Визуализация

Принцип извлечения имен столбцов можно сравнить со списком глав в книге:

Markdown Скопировать код Книга 📖: [Глава 1, Глава 2, Глава 3] Таблица SQL 🗄️: [Столбец 1, Столбец 2, Столбец 3]

Используйте вашу SQL-команду как указатель в этом списке:

SELECT COLUMN_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'Ваша_Таблица';

Это работает следующим образом:

Markdown Скопировать код Книга 📖 ➡️ Содержание 📝: [Глава 1, Глава 2, Глава 3] Таблица SQL 🗄️ ➡️ Запрос 🔍: [Столбец 1, Столбец 2, Столбец 3]

Это так же просто, как 123 или АБВ!

Современные методы

Для быстрого доступа в "SQL Server Management Studio" (SSMS) есть секретное оружие: выберите таблицу и нажмите ALT + F1, sp_help выводит желаемые метаданные.

Определение пользовательских типов и представлений

SQL Скопировать код SELECT DOMAIN_NAME AS TypeName, DOMAIN_DEFAULT AS DefaultValue, DATA_TYPE AS DataType FROM INFORMATION_SCHEMA.DOMAINS WHERE DOMAIN_NAME = 'Введите_Имя_Типа'; SELECT vcu.VIEW_NAME, vcu.COLUMN_NAME, vt.VIEW_DEFINITION FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEW_COLUMN_USAGE vcu JOIN INFORMATION_SCHEMA.VIEWS vt ON vcu.VIEW_NAME = vt.TABLE_NAME WHERE vcu.VIEW_NAME = 'Введите_Имя_Представления';

