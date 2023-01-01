Получение имен колонок из таблицы в Oracle: гайд

Быстрый ответ

Для вывода имен столбцов таблицы в Oracle используйте следующий запрос:

SELECT column_name 
FROM user_tab_columns 
WHERE table_name = 'ВАША_ТАБЛИЦА';

Не забывайте прописывать 'ВАША_ТАБЛИЦА' в верхнем регистре, подставляя в это место настоящее имя нужной вам таблицы. Данный запрос вернёт вам названия столбцов в текущей схеме. Если же вам нужно обратиться к таблицам из других схем, воспользуйтесь all_tab_columns или dba_tab_columns, при условии, что у вас есть соответствующие права доступа.

Погружение в USER

Представление USER_TAB_COLUMNS хранит информацию о столбцах таблиц, принадлежащих вам. Это что-то вроде каталога таблиц вашей схемы. Для просмотра этих метаданных воспользуйтесь следующим запросом:

SELECT column_name
FROM user_tab_columns
WHERE table_name = 'УКАЖИТЕ_ИМЯ_ТАБЛИЦЫ';

Oracle требует, чтобы имена таблиц были записаны в верхнем регистре.

Работа с различными схемами

Если вы хотите изучить столбцы в таблицах, принадлежащих различным схемам, добавьте в запрос условие по владельцу:

SELECT column_name
FROM all_tab_columns
WHERE table_name = 'УКАЖИТЕ_ИМЯ_ТАБЛИЦЫ' AND owner = 'УКАЖИТЕ_ИМЯ_ВЛАДЕЛЬЦА';

Таким образом, вы сможете получить информацию о структуре таблиц из других схем, но без возможности их модифицировать.

SQL*Plus и привилегия команды DESCRIBE

У тех, кто работает в SQL*Plus от Oracle, есть возможность использования команды DESC, которая позволяет быстро ознакомиться со структурой таблицы:

DESC Ваша_Таблица;

Создание процедуры для динамического вывода имен столбцов

Вызов имен столбцов можно автоматизировать путём создания соответствующей процедуры на PL/SQL:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE get_column_names(p_table_name VARCHAR2)
IS
BEGIN
  FOR c IN (
    SELECT column_name
    FROM all_tab_columns
    WHERE table_name = UPPER(p_table_name)
  ) LOOP
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Имя столбца: ' || c.column_name);
  END LOOP;
END get_column_names;

Эта процедура выведет на экран имена столбцов указанной вами таблицы.

Порядок представления результата

Результата запроса можно отсортировать в нужном вам порядке с помощью ORDER BY:

SELECT column_name
FROM user_tab_columns
WHERE table_name = 'ИМЯ_ТАБЛИЦЫ'
ORDER BY column_id;

Визуализация

Процесс работы с именами столбцов можно упростить, представив его как поиск сокровищ на карте:

Карта сокровищ (🗺️): "Ваша таблица"
Место "Х" (❌): "Имена столбцов, которые вы ищете"

Ваш компас (🧭):
SELECT COLUMN_NAME 
FROM ALL_TAB_COLUMNS 
WHERE TABLE_NAME = 'НАЗВАНИЕ_ТАБЛИЦЫ' AND OWNER = 'ИМЯ_СХЕМЫ';
Найденное сокровище (💎): Ценный список имен столбцов!
// Использование этого запроса – это как использовать компас, указывающий путь к сокровищу, раскрывающему ценные данные о столбцах.

Полезные материалы

  1. USERTABCOLUMNS – Официальная документация Oracle — информация о словаре данных USER_TAB_COLUMNS.
  2. ALLTABCOLUMNS – Официальная документация Oracle — подробности о словаре данных ALL_TAB_COLUMNS, содержащем информацию о столбцах всех для пользователя доступных таблиц.
  3. Ask TOM — ресурс Ask TOM компании Oracle, где можно найти готовые решения и примеры лучшей практики.
  4. SQL Server – использование ulong в качестве первичного ключа – Database Administrators Stack Exchange — обсуждение использования ulong в качестве первичного ключа.
  5. Примеры запросов к представлениям словаря данных – Официальная документация Oracle — примеры запросов к представлениям словаря данных Oracle.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

