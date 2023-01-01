Получение имен колонок из таблицы в Oracle: гайд

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для вывода имен столбцов таблицы в Oracle используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT column_name FROM user_tab_columns WHERE table_name = 'ВАША_ТАБЛИЦА';

Не забывайте прописывать 'ВАША_ТАБЛИЦА' в верхнем регистре, подставляя в это место настоящее имя нужной вам таблицы. Данный запрос вернёт вам названия столбцов в текущей схеме. Если же вам нужно обратиться к таблицам из других схем, воспользуйтесь all_tab_columns или dba_tab_columns , при условии, что у вас есть соответствующие права доступа.

Погружение в USER

Представление USER_TAB_COLUMNS хранит информацию о столбцах таблиц, принадлежащих вам. Это что-то вроде каталога таблиц вашей схемы. Для просмотра этих метаданных воспользуйтесь следующим запросом:

SQL Скопировать код SELECT column_name FROM user_tab_columns WHERE table_name = 'УКАЖИТЕ_ИМЯ_ТАБЛИЦЫ';

Oracle требует, чтобы имена таблиц были записаны в верхнем регистре.

Работа с различными схемами

Если вы хотите изучить столбцы в таблицах, принадлежащих различным схемам, добавьте в запрос условие по владельцу:

SQL Скопировать код SELECT column_name FROM all_tab_columns WHERE table_name = 'УКАЖИТЕ_ИМЯ_ТАБЛИЦЫ' AND owner = 'УКАЖИТЕ_ИМЯ_ВЛАДЕЛЬЦА';

Таким образом, вы сможете получить информацию о структуре таблиц из других схем, но без возможности их модифицировать.

SQL*Plus и привилегия команды DESCRIBE

У тех, кто работает в SQL*Plus от Oracle, есть возможность использования команды DESC , которая позволяет быстро ознакомиться со структурой таблицы:

plaintext Скопировать код DESC Ваша_Таблица;

Создание процедуры для динамического вывода имен столбцов

Вызов имен столбцов можно автоматизировать путём создания соответствующей процедуры на PL/SQL:

SQL Скопировать код CREATE OR REPLACE PROCEDURE get_column_names(p_table_name VARCHAR2) IS BEGIN FOR c IN ( SELECT column_name FROM all_tab_columns WHERE table_name = UPPER(p_table_name) ) LOOP DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Имя столбца: ' || c.column_name); END LOOP; END get_column_names;

Эта процедура выведет на экран имена столбцов указанной вами таблицы.

Порядок представления результата

Результата запроса можно отсортировать в нужном вам порядке с помощью ORDER BY :

SQL Скопировать код SELECT column_name FROM user_tab_columns WHERE table_name = 'ИМЯ_ТАБЛИЦЫ' ORDER BY column_id;

Визуализация

Процесс работы с именами столбцов можно упростить, представив его как поиск сокровищ на карте:

Markdown Скопировать код Карта сокровищ (🗺️): "Ваша таблица" Место "Х" (❌): "Имена столбцов, которые вы ищете" Ваш компас (🧭):

SQL Скопировать код SELECT COLUMN_NAME FROM ALL_TAB_COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'НАЗВАНИЕ_ТАБЛИЦЫ' AND OWNER = 'ИМЯ_СХЕМЫ';

Markdown Скопировать код Найденное сокровище (💎): Ценный список имен столбцов! // Использование этого запроса – это как использовать компас, указывающий путь к сокровищу, раскрывающему ценные данные о столбцах.

