Получение ID последней вставленной строки в SQL: без временных таблиц

Быстрый ответ

Для получения ID последней добавленной записи в MS SQL Server используйте функцию SCOPE_IDENTITY() , в MySQL – LAST_INSERT_ID() , а в PostgreSQL следует применить ключевое слово RETURNING .

MS SQL Server:

SQL Скопировать код INSERT INTO YourTable (...) VALUES (...); SELECT SCOPE_IDENTITY(); -- Возврат ID свежедобавленной записи

MySQL:

SQL Скопировать код INSERT INTO YourTable (...) VALUES (...); SELECT LAST_INSERT_ID(); -- Возврат ID недавно вставленной записи

PostgreSQL:

SQL Скопировать код INSERT INTO YourTable (...) VALUES (...) RETURNING ID; -- Вставка записи и возврат её ID

SCOPE_IDENTITY() – вундеркинд SQL Server

В MS SQL Server функция SCOPE_IDENTITY() возвращает ID, сгенерированный в текущем исполняемом контексте, исключая запутанность с ID, созданными триггерами или в других сессиях.

OUTPUT – вспомогательный оператор SQL Server

Оператор OUTPUT в SQL Server позволяет мгновенно получить ID добавленных строк, что особенно важно при массовом добавлении строк за одну операцию.

SQL Скопировать код INSERT INTO YourTable (...) OUTPUT Inserted.ID VALUES (...); -- Возврат ID всех добавленных записей

Обращение с множественными вставками

При добавлении множества строк функция SCOPE_IDENTITY() может показаться неэффективной, вне зависимости от этого оператор OUTPUT обеспечивает возврат всех необходимых ID.

Навигация по сложным сценариям

Будьте осмотрительны при использовании SCOPE_IDENTITY() в распределённых транзакциях и обдумайте использование функции XACT_STATE() или других методов для обработки подобных случаев.

Основные правила получения ID

Всегда чётко определите колонки, содержащие идентификаторы, и будьте осторожны при использовании триггеров. При использовании оператора OUTPUT помните о производительности.

Применение теории на практике

Пример использования OUTPUT с таблицей-переменной и получения ID сразу после добавления одной строки с помощью SCOPE_IDENTITY() :

SQL Скопировать код DECLARE @InsertedIDs TABLE (ID INT); INSERT INTO YourTable (...) OUTPUT Inserted.ID INTO @InsertedIDs VALUES (...); SELECT ID FROM @InsertedIDs; -- Возврат сохранённых ID

SQL Скопировать код DECLARE @LastID INT; INSERT INTO YourTable (...) VALUES (...); SET @LastID = SCOPE_IDENTITY(); -- Сохранение ID последней добавленной записи

Пословица к размышлению

Даже надёжные инструменты вроде SCOPE_IDENTITY() могут вызвать неприятности после массового добавления строк. Поэтому регулярно проводите тесты приложений в сложных условиях.

Полезные материалы