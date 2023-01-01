Получение деталей столбцов SQL Server: типы данных, PK

Быстрый ответ

Для получения данных о столбцах применяем следующий SQL-запрос:

SQL Скопировать код SELECT col.COLUMN_NAME, -- наименование столбца col.DATA_TYPE, -- тип данных столбца CASE WHEN col.IS_NULLABLE = 'NO' THEN 'NOT NULL' -- условие NOT NULL END as IS_NULLABLE, CASE WHEN pk.COLUMN_NAME IS NOT NULL THEN 'PRIMARY KEY' -- обозначение PRIMARY KEY END as COLUMN_KEY FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS col LEFT JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE pk ON col.TABLE_SCHEMA = pk.TABLE_SCHEMA AND col.TABLE_NAME = pk.TABLE_NAME AND col.COLUMN_NAME = pk.COLUMN_NAME AND pk.CONSTRAINT_NAME = ( SELECT CONSTRAINT_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS WHERE (TABLE_SCHEMA = col.TABLE_SCHEMA OR TABLE_SCHEMA IS NULL) AND TABLE_NAME = col.TABLE_NAME AND CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY' ) WHERE col.TABLE_NAME = 'YourTableName' AND (col.TABLE_SCHEMA = 'YourSchemaName' OR col.TABLE_SCHEMA IS NULL) ORDER BY col.ORDINAL_POSITION;

Необходимо заменить 'YourTableName' и 'YourSchemaName' на имена нужной вам таблицы и схемы. Запрос выдаст точные наименования столбцов, типы данных, информацию о NOT NULL и PRIMARY KEY.

Обращение к системным каталогам

Если вам нужна подробная информация о структуре таблицы, обратитесь к системным представлениям каталога SQL Server:

SQL Скопировать код SELECT c.name AS 'Название столбца', t.name AS 'Тип данных', c.max_length AS 'Максимальная длина', c.precision AS 'Точность', c.scale AS 'Масштаб', c.is_nullable AS 'NULL допустим', CASE WHEN ic.is_primary_key = 1 THEN 'Да' ELSE 'Нет' END AS 'Является ли первичным ключом' FROM sys.columns c INNER JOIN sys.types t ON c.user_type_id = t.user_type_id LEFT OUTER JOIN sys.index_columns ic ON ic.object_id = c.object_id AND ic.column_id = c.column_id LEFT OUTER JOIN sys.indexes i ON i.object_id = ic.object_id AND i.index_id = ic.index_id AND i.is_primary_key = 1 WHERE c.object_id = OBJECT_ID('YourSchemaName.YourTableName') ORDER BY c.column_id;

Данный запрос предоставит детализированную информацию по каждому столбцу, включая типы данных и ключевые ограничения. Он предназначен для использования в SQL Server 2005 и более новых версиях.

Использование

В отдельных случаях можно использовать хранимые процедуры:

sp_columns : Этот метод возвращает информацию о типах данных и допустимости NULL, но не информацию о первичных ключах. Для быстрого просмотра столбцов используйте EXEC sp_columns 'YourTableName'; .

sp_describe_first_result_set (Доступно с SQL Server 2012): Предоставляет метаданные первого результата SQL-запроса. Команда EXEC sp_describe_first_result_set N'SELECT * FROM YourSchemaName.YourTableName'; позволяет узнать структуру результатов вашего запроса.

Однако, эти методы могут не дать полного представления обо всех ограничениях.

Визуализация

Представьте себе структуру таблицы как игровое поле:

Markdown Скопировать код 🧱 = Столбец 🏷️ = Тип данных 🔒 = NOT NULL 🔑 = PRIMARY KEY Игровое поле (Таблица): -------------------------------------- | 🧱 | 🏷️ | 🔒 | 🔑 | |----|----|----|----| | 1 | A | 🔒 | | <- Столбец NOT NULL без PRIMARY KEY | 2 | B | | 🔑 | <- Столбец с PRIMARY KEY | 3 | C | | | <- Столбец, допускающий NULL | 4 | D | 🔒 | 🔑 | <- Столбец NOT NULL и PRIMARY KEY --------------------------------------

Каждый элемент этой диаграммы отражает свойства соответствующего столбца в таблице.

Поглубже в детали метаданных

В SQL Server есть и другие свойства столбцов:

Идентификационные столбцы : Это можно установить с помощью функции COLUMNPROPERTY .

: Это можно установить с помощью функции . Ограничения по умолчанию : Они могут быть исследованы через sys.default_constraints .

: Они могут быть исследованы через . Вычисляемые столбцы: Определяются через атрибут is_computed в sys.columns .

Учитывая эти аспекты, можно получить более полное представление о структуре таблицы.

