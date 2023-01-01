Полный список команд Oracle с обязательным COMMIT

Быстрый ответ

SQL Скопировать код /* Как напоминание для вас, могу описать это подобно рецепту маминого яблочного пирога. */ /* DML-операторы, типа INSERT, UPDATE, DELETE – не забудьте выполнить COMMIT, чтобы сохранить изменения! */ /* DDL-операторы, такие как CREATE, ALTER, DROP: COMMIT выполняется автоматически – можете продолжать работать! */ /* SELECT: нет изменений, поэтому COMMIT не нужен. Все просто, правда? */ INSERT INTO my_table (column1) VALUES ('new_value'); COMMIT; -- "Я сохраняю изменения, аналогично тому, как белка готовит запасы на зиму."

Внимательнее об COMMIT: детальный анализ

Давайте обсудим более подробно:

Как работает COMMIT; и для чего он нужен

В Oracle операторы UPDATE , INSERT , DELETE и MERGE приводят к установке блокировки на модифицируемые данные. Другие транзакции не смогут взаимодействовать с этими данными до выполнения COMMIT; или ROLLBACK; . Иными словами, COMMIT; осуществляет снятие блокировок и фиксирует изменения.

CALL и LOCK TABLE : особые персонажи в SQL

Оператор CALL отличается от прочих DML операторов, ведь он представляет собой вызов процедуры и может включать в себя DML-операции, что также требует выполнения COMMIT; . Также стоит упомянуть команду LOCK TABLE , она устанавливает блокировку, которая не будет снята до выполнения COMMIT; или ROLLBACK; .

Автоматическое выполнение COMMIT при DDL операциях Oracle SQL

При работе с DDL операторами, такими как TRUNCATE , CREATE INDEX или при изменении структур данных, Oracle SQL выполняет COMMIT; автоматически, снимая блокировки и подтверждая порядок выполнения соответствующих команд.

Визуализация

Представьте процессы взаимодействия с базой данных так:

Markdown Скопировать код Действия с базой данных: [Вставка 📥, Обновление 🔄, Удаление ❌, Выборка 🔍] 🚂💨 (Начало транзакции) | |--📥 (Вставка – требуется COMMIT 🎟) | |--🔄 (Обновление – требуется COMMIT ✅) | |--❌ (Удаление – требуется COMMIT 💼) | |--🔍 (Выборка – COMMIT не требуется 🆓) | 🏁 (Завершение транзакции – требуется COMMIT или ROLLBACK)

Риски при отсутствии

Пропущенный COMMIT; может вызвать проблемы с транзакцией!

Нарушение целостности данных

Данные могут стать несогласованными, если изменения не фиксировались корректно.

Можно столкнуться с блокировками

Отсутствие COMMIT может привести к задержкам процесса работы, вызывая тайм-ауты и, в худшем случае, блокировки между транзакциями.

Ошибки ORA-01555 и ORA-01002

Встретьтесь с ORA-01555, ошибкой "snapshot too old", которая возникает из-за недостаточного управления транзакциями. Заметьте, ошибка ORA-01002 также заслуживает вашего внимания.

Советы относительно использования

Вот несколько принципов использования COMMIT; , чтобы вы могли избежать проблем:

Контролируйте размер транзакции

Лучше делать транзакции менее обширными и более управляемыми для улучшения производительности.

Наиболее подходящее время для COMMIT;

Оператор COMMIT; подобен специям: его нужно использовать с умом. Необходимо научиться находить середину между избытком и недостатком.

Обращение с ошибками

Неоценимо важным является качественное регулирование обработки ошибок. Гарантируйте, что ваши транзакции либо регистрируются должнающим образом, либо без ошибок откатываются.

