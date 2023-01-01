Полный список команд Oracle с обязательным COMMIT
Быстрый ответ
/* Как напоминание для вас, могу описать это подобно рецепту маминого яблочного пирога. */
/* DML-операторы, типа INSERT, UPDATE, DELETE – не забудьте выполнить COMMIT, чтобы сохранить изменения! */
/* DDL-операторы, такие как CREATE, ALTER, DROP: COMMIT выполняется автоматически – можете продолжать работать! */
/* SELECT: нет изменений, поэтому COMMIT не нужен. Все просто, правда? */
INSERT INTO my_table (column1) VALUES ('new_value');
COMMIT; -- "Я сохраняю изменения, аналогично тому, как белка готовит запасы на зиму."
Внимательнее об COMMIT: детальный анализ
Давайте обсудим более подробно:
Как работает
COMMIT; и для чего он нужен
В Oracle операторы
UPDATE,
INSERT,
DELETE и
MERGE приводят к установке блокировки на модифицируемые данные. Другие транзакции не смогут взаимодействовать с этими данными до выполнения
COMMIT; или
ROLLBACK;. Иными словами,
COMMIT; осуществляет снятие блокировок и фиксирует изменения.
CALL и
LOCK TABLE: особые персонажи в SQL
Оператор
CALL отличается от прочих DML операторов, ведь он представляет собой вызов процедуры и может включать в себя DML-операции, что также требует выполнения
COMMIT;. Также стоит упомянуть команду
LOCK TABLE, она устанавливает блокировку, которая не будет снята до выполнения
COMMIT; или
ROLLBACK;.
Автоматическое выполнение COMMIT при DDL операциях Oracle SQL
При работе с DDL операторами, такими как
TRUNCATE,
CREATE INDEX или при изменении структур данных, Oracle SQL выполняет
COMMIT; автоматически, снимая блокировки и подтверждая порядок выполнения соответствующих команд.
Визуализация
Представьте процессы взаимодействия с базой данных так:
Действия с базой данных: [Вставка 📥, Обновление 🔄, Удаление ❌, Выборка 🔍]
🚂💨 (Начало транзакции)
|
|--📥 (Вставка – требуется COMMIT 🎟)
|
|--🔄 (Обновление – требуется COMMIT ✅)
|
|--❌ (Удаление – требуется COMMIT 💼)
|
|--🔍 (Выборка – COMMIT не требуется 🆓)
|
🏁 (Завершение транзакции – требуется COMMIT или ROLLBACK)
Риски при отсутствии
Пропущенный
COMMIT; может вызвать проблемы с транзакцией!
Нарушение целостности данных
Данные могут стать несогласованными, если изменения не фиксировались корректно.
Можно столкнуться с блокировками
Отсутствие COMMIT может привести к задержкам процесса работы, вызывая тайм-ауты и, в худшем случае, блокировки между транзакциями.
Ошибки ORA-01555 и ORA-01002
Встретьтесь с ORA-01555, ошибкой "snapshot too old", которая возникает из-за недостаточного управления транзакциями. Заметьте, ошибка ORA-01002 также заслуживает вашего внимания.
Советы относительно использования
Вот несколько принципов использования
COMMIT;, чтобы вы могли избежать проблем:
Контролируйте размер транзакции
Лучше делать транзакции менее обширными и более управляемыми для улучшения производительности.
Наиболее подходящее время для
COMMIT;
Оператор
COMMIT; подобен специям: его нужно использовать с умом. Необходимо научиться находить середину между избытком и недостатком.
Обращение с ошибками
Неоценимо важным является качественное регулирование обработки ошибок. Гарантируйте, что ваши транзакции либо регистрируются должнающим образом, либо без ошибок откатываются.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик