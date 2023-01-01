Поиск всех триггеров таблицы в Oracle: эффективный SQL запрос

Быстрый ответ

Для того чтобы найти все триггеры, привязанные к таблицам в схеме Oracle, следует выполнять запрос к представлению ALL_TRIGGERS :

SQL Скопировать код SELECT trigger_name, table_name, status FROM all_triggers WHERE owner = 'ИМЯ_ВАШЕЙ_СХЕМЫ'; -- замените 'ИМЯ_ВАШЕЙ_СХЕМЫ' на название вашей схемы

Замените 'ИМЯВАШЕЙСХЕМЫ' на реальное название вашей схемы для получения списка имён триггеров, связанных с таблицами, а также их статусов, которые указывают на их активность.

Используйте DBA_TRIGGERS вместо ALL_TRIGGERS , если у вас есть необходимые права для его использования или же USER_TRIGGERS , чтобы просмотреть триггеры, которые вы создали, в случае, если доступ к ALL_TRIGGERS ограничен.

Работа с множеством триггеров и различными схемами

Сортировка множественных триггеров

Если у одной таблицы есть несколько триггеров, то важно определить порядок их срабатывания. С учётом того, что триггеры могут быть активированы одновременно при совпадающем типе и времени события (например, BEFORE UPDATE), стоит обратить внимание на поле trigger_order в представлении ALL_TRIGGERS .

Навигация по схемам

Наблюдение за другими схемами : SELECT * FROM all_triggers WHERE table_owner = 'ДРУГАЯ_СХЕМА'; — позволяет просмотреть триггеры из другой схемы.

: — позволяет просмотреть триггеры из другой схемы. Автоанализ: SELECT * FROM user_triggers; — позволяет просмотреть собственные триггеры.

Эффективное управление триггерами

Проверка статуса : Правильно структурируйте свои запросы, чтобы информация о статусе триггера (включено/отключено) всегда была в актуальном состоянии.

: Правильно структурируйте свои запросы, чтобы информация о статусе триггера (включено/отключено) всегда была в актуальном состоянии. Отслеживание событий : С помощью запроса SELECT triggering_event FROM all_triggers; контролируйте, на какие операции реагируют триггеры (INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE).

: С помощью запроса контролируйте, на какие операции реагируют триггеры (INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE). Определение времени: Запрос SELECT trigger_type FROM all_triggers; покажет, когда именно срабатывают триггеры (BEFORE, AFTER, INSTEAD OF).

Визуализация

Markdown Скопировать код Таблицы базы данных ➡️ 🏠 (Замок) Триггеры ➡️ 🕵️‍♂️ (Следователи) Права пользователя ➡️ 🔑 (Ключи)

SQL Скопировать код -- DBA располагает мастер-ключом SELECT TRIGGER_NAME 🕵️‍♂️, TABLE_NAME 🏠 FROM DBA_TRIGGERS; -- Каждый пользователь имеет свой набор ключей SELECT TRIGGER_NAME 🕵️‍♂️, TABLE_NAME 🏠 FROM USER_TRIGGERS; -- Используйте соответствующую таблицу

Учитывайте тип события триггера : WHERE triggering_event = 'INSERT' — это помощь в поиске определённых триггеров.

: — это помощь в поиске определённых триггеров. Анализируйте тип триггера : WHERE trigger_type LIKE 'BEFORE%' — быстрый способ нахождения триггеров, срабатывающих до действий.

: — быстрый способ нахождения триггеров, срабатывающих до действий. Статус триггеров: WHERE status = 'ENABLED' — позволяет сфокусироваться на активных триггерах.

Поиск триггеров, распределенных по схемам

Для обнаружения триггеров во всех схемах используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT OWNER || '.' || TRIGGER_NAME as FULL_TRIGGER_NAME, -- полное имя, включающее схему TABLE_NAME FROM ALL_TRIGGERS;

Этот запрос предоставит вам полную идентификацию, соединяя схему и имя триггера.

