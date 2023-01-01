Поиск всех триггеров таблицы в Oracle: эффективный SQL запрос#SQL для аналитиков #Оптимизация запросов #Триггеры
Быстрый ответ
Для того чтобы найти все триггеры, привязанные к таблицам в схеме Oracle, следует выполнять запрос к представлению
ALL_TRIGGERS:
SELECT trigger_name, table_name, status
FROM all_triggers
WHERE owner = 'ИМЯ_ВАШЕЙ_СХЕМЫ'; -- замените 'ИМЯ_ВАШЕЙ_СХЕМЫ' на название вашей схемы
Замените 'ИМЯВАШЕЙСХЕМЫ' на реальное название вашей схемы для получения списка имён триггеров, связанных с таблицами, а также их статусов, которые указывают на их активность.
Используйте
DBA_TRIGGERS вместо
ALL_TRIGGERS, если у вас есть необходимые права для его использования или же
USER_TRIGGERS, чтобы просмотреть триггеры, которые вы создали, в случае, если доступ к
ALL_TRIGGERS ограничен.
Работа с множеством триггеров и различными схемами
Сортировка множественных триггеров
Если у одной таблицы есть несколько триггеров, то важно определить порядок их срабатывания. С учётом того, что триггеры могут быть активированы одновременно при совпадающем типе и времени события (например, BEFORE UPDATE), стоит обратить внимание на поле
trigger_order в представлении
ALL_TRIGGERS.
Навигация по схемам
- Наблюдение за другими схемами:
SELECT * FROM all_triggers WHERE table_owner = 'ДРУГАЯ_СХЕМА';— позволяет просмотреть триггеры из другой схемы.
- Автоанализ:
SELECT * FROM user_triggers;— позволяет просмотреть собственные триггеры.
Эффективное управление триггерами
Нижеуказанные 查询可帮助您更有效地管理触发器：
- Проверка статуса: Правильно структурируйте свои запросы, чтобы информация о статусе триггера (включено/отключено) всегда была в актуальном состоянии.
- Отслеживание событий: С помощью запроса
SELECT triggering_event FROM all_triggers;контролируйте, на какие операции реагируют триггеры (INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE).
- Определение времени: Запрос
SELECT trigger_type FROM all_triggers;покажет, когда именно срабатывают триггеры (BEFORE, AFTER, INSTEAD OF).
Визуализация
Складывайте все стройно, как замок.
Таблицы базы данных ➡️ 🏠 (Замок)
Триггеры ➡️ 🕵️♂️ (Следователи)
Права пользователя ➡️ 🔑 (Ключи)
При выборе следователя данных (триггера) используйте соответствующие ключи доступа:
-- DBA располагает мастер-ключом
SELECT
TRIGGER_NAME 🕵️♂️,
TABLE_NAME 🏠
FROM
DBA_TRIGGERS;
-- Каждый пользователь имеет свой набор ключей
SELECT
TRIGGER_NAME 🕵️♂️,
TABLE_NAME 🏠
FROM
USER_TRIGGERS; -- Используйте соответствующую таблицу
Поздравляем, вы научились систематизированно анализировать триггеры.
Слишком много триггеров для контроля?
Воспользуйтесь фильтрами!
Применяйте фильтры для продуктивного управления:
- Учитывайте тип события триггера:
WHERE triggering_event = 'INSERT'— это помощь в поиске определённых триггеров.
- Анализируйте тип триггера:
WHERE trigger_type LIKE 'BEFORE%'— быстрый способ нахождения триггеров, срабатывающих до действий.
- Статус триггеров:
WHERE status = 'ENABLED'— позволяет сфокусироваться на активных триггерах.
Поиск триггеров, распределенных по схемам
Для обнаружения триггеров во всех схемах используйте следующий запрос:
SELECT
OWNER || '.' || TRIGGER_NAME as FULL_TRIGGER_NAME, -- полное имя, включающее схему
TABLE_NAME
FROM
ALL_TRIGGERS;
Этот запрос предоставит вам полную идентификацию, соединяя схему и имя триггера.
Полезные материалы
Мария Шереметьева
DBA-консультант