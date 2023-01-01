logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Поиск всех триггеров таблицы в Oracle: эффективный SQL запрос
Перейти

#SQL для аналитиков  #Оптимизация запросов  #Триггеры  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы найти все триггеры, привязанные к таблицам в схеме Oracle, следует выполнять запрос к представлению ALL_TRIGGERS:

SQL
Скопировать код
SELECT trigger_name, table_name, status 
FROM all_triggers 
WHERE owner = 'ИМЯ_ВАШЕЙ_СХЕМЫ'; -- замените 'ИМЯ_ВАШЕЙ_СХЕМЫ' на название вашей схемы

Замените 'ИМЯВАШЕЙСХЕМЫ' на реальное название вашей схемы для получения списка имён триггеров, связанных с таблицами, а также их статусов, которые указывают на их активность.

Используйте DBA_TRIGGERS вместо ALL_TRIGGERS, если у вас есть необходимые права для его использования или же USER_TRIGGERS, чтобы просмотреть триггеры, которые вы создали, в случае, если доступ к ALL_TRIGGERS ограничен.

Пошаговый план для смены профессии

Работа с множеством триггеров и различными схемами

Сортировка множественных триггеров

Если у одной таблицы есть несколько триггеров, то важно определить порядок их срабатывания. С учётом того, что триггеры могут быть активированы одновременно при совпадающем типе и времени события (например, BEFORE UPDATE), стоит обратить внимание на поле trigger_order в представлении ALL_TRIGGERS.

Навигация по схемам

  • Наблюдение за другими схемами: SELECT * FROM all_triggers WHERE table_owner = 'ДРУГАЯ_СХЕМА'; — позволяет просмотреть триггеры из другой схемы.
  • Автоанализ: SELECT * FROM user_triggers; — позволяет просмотреть собственные триггеры.

Эффективное управление триггерами

  • Проверка статуса: Правильно структурируйте свои запросы, чтобы информация о статусе триггера (включено/отключено) всегда была в актуальном состоянии.
  • Отслеживание событий: С помощью запроса SELECT triggering_event FROM all_triggers; контролируйте, на какие операции реагируют триггеры (INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE).
  • Определение времени: Запрос SELECT trigger_type FROM all_triggers; покажет, когда именно срабатывают триггеры (BEFORE, AFTER, INSTEAD OF).

Визуализация

Складывайте все стройно, как замок.

Markdown
Скопировать код
Таблицы базы данных ➡️ 🏠 (Замок)
Триггеры ➡️ 🕵️‍♂️ (Следователи)
Права пользователя ➡️ 🔑 (Ключи)

При выборе следователя данных (триггера) используйте соответствующие ключи доступа:

SQL
Скопировать код
-- DBA располагает мастер-ключом 
SELECT 
    TRIGGER_NAME 🕵️‍♂️, 
    TABLE_NAME 🏠
FROM 
    DBA_TRIGGERS;

-- Каждый пользователь имеет свой набор ключей 
SELECT 
    TRIGGER_NAME 🕵️‍♂️, 
    TABLE_NAME 🏠
FROM 
    USER_TRIGGERS; -- Используйте соответствующую таблицу

Поздравляем, вы научились систематизированно анализировать триггеры.

Markdown
Скопировать код
Слишком много триггеров для контроля?
  Воспользуйтесь фильтрами!

Применяйте фильтры для продуктивного управления:

  • Учитывайте тип события триггера: WHERE triggering_event = 'INSERT' — это помощь в поиске определённых триггеров.
  • Анализируйте тип триггера: WHERE trigger_type LIKE 'BEFORE%' — быстрый способ нахождения триггеров, срабатывающих до действий.
  • Статус триггеров: WHERE status = 'ENABLED' — позволяет сфокусироваться на активных триггерах.

Поиск триггеров, распределенных по схемам

Для обнаружения триггеров во всех схемах используйте следующий запрос:

SQL
Скопировать код
SELECT 
    OWNER || '.' || TRIGGER_NAME as FULL_TRIGGER_NAME, -- полное имя, включающее схему
    TABLE_NAME
FROM 
    ALL_TRIGGERS;

Этот запрос предоставит вам полную идентификацию, соединяя схему и имя триггера.

Полезные материалы

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
