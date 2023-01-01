Поиск всех представлений с определенной таблицей SQL Server

Быстрый ответ

Для того чтобы узнать, какие представления в SQL Server связаны с конкретной таблицей, примените следующий SQL-запрос:

SQL Скопировать код -- Вместо 'YourTableName' необходимо вставить название вашей таблицы; иначе вам будет сложно достичь цели SELECT v.name AS ViewName FROM sys.views v JOIN sys.sql_expression_dependencies sed ON v.object_id = sed.referencing_id WHERE sed.referenced_entity_name = 'YourTableName';

Подставьте вместо 'YourTableName' название таблицы, которая вас интересует, и вы получите список представлений, которые используются с этой таблицей.

Понимание важности

Анализ зависимостей в вашей базе данных можно сравнить с тропинкой в глубине тайги, которая защищает вас от внезапных провалов и препятствий. Понимание, какие представления расходуются на определённую таблицу, поможет вам предугадать следствия изменений в схеме и предотвратить неожиданные трудности.

Важно: использование INFORMATION_SCHEMA.VIEW_DEFINITION может привести к частичным результатам, которые могут вводить в заблуждение. Более точные данные предоставляют OBJECT_DEFINITION и sys.sql_expression_dependencies , которые указывают на зависимости.

Очень важно учитывать любые изменения в базовых таблицах и вносить их во все соответствующие представления для поддержки целостности и согласованности данных. Для администратора баз данных регулярные проверки на производимые запросы вышеописанного типа являются необходимостью.

Альтернативы и дополнительные инструменты

Использование системных представлений

Использование sys.objects для выбора представлений по типу 'V' или применение INFORMATION_SCHEMA.VIEW_TABLE_USAGE предлагает дополнительные возможности поиска представлений, связанных с определённой таблицей.

Визуализация объектных связей

Графические инструменты, такие как ApexSQL Search или SQL Search от Red-Gate, визуализируют связи между объектами базы данных, позволяя лучше понять их структуру и взаимное влияние.

Разгадывание сложных зависимостей

Системное представление sys.sql_expression_dependencies поможет разрешить сложные зависимые отношения, подобно расследованию, подобно детективу, разгадывающему криминальные связи.

Визуализация

Представим, что мы анализируем связи между городами:

Markdown Скопировать код Город (🏙️): Ваша таблица Представления (🔍): Исследователи, ищущие связи

Определение представлений, взаимодействующих с конкретной таблицей выглядит так:

Markdown Скопировать код 🏙️: [Table_1] 🔍: [View_A, View_B, View_C]

SQL Скопировать код -- Этот подход одобрен Индианой Джонсом SELECT v.name AS 'Представление' FROM sys.views v JOIN sys.sql_expression_dependencies sed ON v.object_id = sed.referencing_id JOIN sys.tables t ON t.object_id = sed.referenced_id WHERE t.name = 'Table_1'

При выполнении данного запроса будут выведены все представления ( исследователи ), которые используют данные из Table_1 .

Продвинутое исследование зависимостей

В сложной сети зависимостей простые SQL-запросы могут быть недостаточно эффективными. В таких случаях просмотр зависимостей с помощью инструмента View Dependencies в ApexSQL Search может обнаружить скрытые отношения.

Управление динамическим SQL

Если представления используют динамический SQL, поиск зависимостей может стать особенно сложной задачей. Динамическая природа такого SQL может ускользать от стандартных методов обнаружения зависимостей, в таких случаях могут воспользоваться дополнительными инструментами.

Работа с большими базами данных

Управление зависимостями в большом объеме данных аналогично управлению Юрским парком. Важно обеспечить согласованность всех связей данных, как если бы вы были ответственны за поддержание баланса между хищниками и травоядными в мире древних животных.

