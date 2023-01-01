Поиск всех колонок с определенным типом в SQL Server

Быстрый ответ

Если вам нужно получить список всех таблиц и столбцов определённого типа данных, воспользуйтесь следующим SQL-запросом:

SQL Скопировать код SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE DATA_TYPE = 'your_data_type';

Замените 'your_data_type' на желаемый тип данных, например: 'varchar' , 'datetime' или любой другой, поддерживаемый SQL Server. Данный код выдаст имена схем, таблиц и столбцов с максимальной эффэктивностью.

Расширение диапазона поиска

Для более глубокого поиска, включающего пользовательские типы данных или учитывающего различие в максимальной длине символов, используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT c.TABLE_SCHEMA, c.TABLE_NAME, c.COLUMN_NAME, c.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, t.name AS Data_Type FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS AS c JOIN sys.types AS t ON c.DATA_TYPE = t.name WHERE t.name = 'your_data_type' AND c.TABLE_CATALOG = 'your_database_name';

Проблема производительности

Если размеры ваших баз данных сопоставимы с размерами Амазонского леса, важно обеспечить высокую производительность запросов. Операции с INFORMATION_SCHEMA могут быть медленными, поскольку они обращаются к множеству базовых таблиц. Следите за эффективностью запросов, используя планы выполнения SQL или инструменты мониторинга сервера.

Исключение дубликатов

Чтобы устранить дублированные записи, используйте ключевое слово DISTINCT :

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE DATA_TYPE = 'your_data_type';

Визуализация

Представьте себе, что таблицы – это деревья в лесу, а вы ищете в них столбец с определённым типом данных, как будто ищете птицу среди ветвей:

| Таблица 1 | | Таблица 2 | | Таблица 3 |

Считайте запрос навигатором, который помогает вам отыскать этих птиц среди деревьев-гигантов.

Markdown Скопировать код **SQL запрос**: Ищем 🦉 в каждом 🌳.

Поиск с учетом пользовательских типов данных

Если вам необходимо учесть пользовательские типы данных (UDT), для этого предусмотрен специальный запрос:

SQL Скопировать код SELECT SCHEMA_NAME(t.schema_id) as SchemaName, OBJECT_NAME(c.object_id) as TableName, c.name as ColumnName, ty.name as DataType FROM sys.columns c INNER JOIN sys.types ty ON c.user_type_id = ty.user_type_id WHERE ty.name = 'your_udt_name';

Упорядочивание результатов

Чтобы упорядочить результаты и облегчить поиск нужного значения, используйте ORDER BY :

SQL Скопировать код SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE DATA_TYPE = 'your_data_type' ORDER BY TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME;

Глубокий поиск по характеристикам столбцов

Если вам потребуется осуществить более детальный поиск с учётом максимальной длины, точности и допустимости NULL, добавьте в запрос следующие параметры:

SQL Скопировать код SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, NUMERIC_PRECISION, IS_NULLABLE FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE DATA_TYPE = 'your_data_type' ORDER BY TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME;

Полезные материалы