Поиск всех колонок с определенным типом в SQL Server#SQL для аналитиков #Основы SQL #Типы данных SQL
Быстрый ответ
Если вам нужно получить список всех таблиц и столбцов определённого типа данных, воспользуйтесь следующим SQL-запросом:
SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE DATA_TYPE = 'your_data_type';
Замените
'your_data_type' на желаемый тип данных, например:
'varchar',
'datetime' или любой другой, поддерживаемый SQL Server. Данный код выдаст имена схем, таблиц и столбцов с максимальной эффэктивностью.
Расширение диапазона поиска
Для более глубокого поиска, включающего пользовательские типы данных или учитывающего различие в максимальной длине символов, используйте следующий запрос:
SELECT
c.TABLE_SCHEMA,
c.TABLE_NAME,
c.COLUMN_NAME,
c.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH,
t.name AS Data_Type
FROM
INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS AS c
JOIN
sys.types AS t ON c.DATA_TYPE = t.name
WHERE
t.name = 'your_data_type'
AND c.TABLE_CATALOG = 'your_database_name';
Проблема производительности
Если размеры ваших баз данных сопоставимы с размерами Амазонского леса, важно обеспечить высокую производительность запросов. Операции с
INFORMATION_SCHEMA могут быть медленными, поскольку они обращаются к множеству базовых таблиц. Следите за эффективностью запросов, используя планы выполнения SQL или инструменты мониторинга сервера.
Исключение дубликатов
Чтобы устранить дублированные записи, используйте ключевое слово
DISTINCT:
SELECT DISTINCT
TABLE_SCHEMA,
TABLE_NAME,
COLUMN_NAME
FROM
INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE
DATA_TYPE = 'your_data_type';
Визуализация
Представьте себе, что таблицы – это деревья в лесу, а вы ищете в них столбец с определённым типом данных, как будто ищете птицу среди ветвей:
🌳🔍🦉🌳🌳🌳 🌳🌳🦉🔍🌳🌳🌳 🌳🌳🌳🔍🦉🌳
| Таблица 1 | | Таблица 2 | | Таблица 3 |
Считайте запрос навигатором, который помогает вам отыскать этих птиц среди деревьев-гигантов.
**SQL запрос**: Ищем 🦉 в каждом 🌳.
Поиск с учетом пользовательских типов данных
Если вам необходимо учесть пользовательские типы данных (UDT), для этого предусмотрен специальный запрос:
SELECT
SCHEMA_NAME(t.schema_id) as SchemaName,
OBJECT_NAME(c.object_id) as TableName,
c.name as ColumnName,
ty.name as DataType
FROM
sys.columns c
INNER JOIN
sys.types ty ON c.user_type_id = ty.user_type_id
WHERE
ty.name = 'your_udt_name';
Упорядочивание результатов
Чтобы упорядочить результаты и облегчить поиск нужного значения, используйте
ORDER BY:
SELECT
TABLE_SCHEMA,
TABLE_NAME,
COLUMN_NAME
FROM
INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE
DATA_TYPE = 'your_data_type'
ORDER BY
TABLE_SCHEMA,
TABLE_NAME,
COLUMN_NAME;
Глубокий поиск по характеристикам столбцов
Если вам потребуется осуществить более детальный поиск с учётом максимальной длины, точности и допустимости NULL, добавьте в запрос следующие параметры:
SELECT
TABLE_SCHEMA,
TABLE_NAME,
COLUMN_NAME,
CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH,
NUMERIC_PRECISION,
IS_NULLABLE
FROM
INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE
DATA_TYPE = 'your_data_type'
ORDER BY
TABLE_SCHEMA,
TABLE_NAME,
COLUMN_NAME;
Виктор Ермаков
SQL-разработчик