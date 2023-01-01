Поиск точных дубликатов в SQL таблице по имени и email

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Ошибки в данных и качество  
Быстрый ответ

Определите дублирующие значения по критериям name и email, применяя GROUP BY:

-- Поиск дубликатов...
SELECT name, email, COUNT(*)
FROM your_table
GROUP BY name, email
HAVING COUNT(*) > 1;  -- "В этом городе есть место только для одного ..."

Для удаления дубликатов, с сохранением одной записи, определите ROW_NUMBER() внутри CTE и выполните удаление:

-- CTE спешит на помощь!
WITH CTE AS (
    SELECT *, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY name, email ORDER BY id) AS rn
    FROM your_table
)
DELETE FROM CTE WHERE rn > 1;  -- "Прощай, дубликаты!"

Всегда создавайте бэкапы данных. Оформление удалений в контексте транзакций обеспечивает сохранность базы данных и предотвращает случайные потери данных.

Особенности работы с

Системы управления базами данных имеют свои особенности и нюансы в применении GROUP BY и обработке дубликатов. Некоторые ключевые моменты варьируются в разных СУБД:

  • PostgreSQL: Достаточно использовать GROUP BY только для связанных колонок.
  • MySQL: Здесь требуется более аккуратный подход. Опция ONLY_FULL_GROUP_BY гарантирует, что все выбираемые колонки присутствуют в GROUP BY.
  • SQL Server: Здесь все выбираемые, неагрегированные колонки должны быть перечислены в GROUP BY.
  • Oracle: Для работы с этим вариантом СУБД может потребоваться своеобразный подход.

Изящное искусство удаления

Бестолковое удаление дубликатов может стать рискованным. Рассмотрим несколько стратегий для безопасного удаления:

  • Удаление с использованием первичного ключа: Применение первичного ключа помогает избегать нежелательных эффектов – используйте его для идентификации удаляемых записей.
-- Целенаправленное удаление...
DELETE FROM your_table
WHERE id IN (
    SELECT id FROM (
        SELECT id, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY name, email ORDER BY id) AS rn
        FROM your_table
    ) temp
    WHERE rn > 1
);
  • Селективное удаление Дубликаты могут иметь различные характеристики. Тщательно прорабатывайте каждый случай, прежде чем решать об удалении.
  • Дубликаты в нескольких полях Если есть записи с дубликатами в разных полях, следует адаптировать обозначение PARTITION BY в соответствующем выражении.

Визуализация

Представьте, что каждая таблица базы данных – это корзина, а строки – фрукты. Как можно визуализировать дубликаты в записях:

Корзина 1 (🧺): [🍎, 🍌, 🍊, 🍎]
Корзина 2 (🧺): [🍇, 🥝, 🍊, 🍇]
-- Изучаем данные...
SELECT fruit, COUNT(*) 
FROM baskets 
GROUP BY fruit 
HAVING COUNT(*) > 1;

Вот что мы обнаруживаем – дублируемые фрукты:

🔎🍎: [Корзина 1] 🍎 присутствует 2 раза – это дубликат!
🔎🍇: [Корзина 2] 🍇 присутствует 2 раза – это дубликат!

Улучшение целостности данных

Предупреждение дубликатов на начальном этапе обычно более простое задание, чем их последующее удаление. Для предотвращения возникновения дубликатов в будущем старайтесь следовать следующим рекомендациям:

  • Уникальные ограничения: Обеспечьте защиту на стадии проектирования. Используйте уникальные ограничения или индексы для запрета появления дубликатов.
  • Нормализация: Применяйте принципы нормализации базы данных для оптимизации структуры таблиц, что помогает предотвратить избыточность данных.
  • Логика добавления записей: Дизайните и реализуйте в слое данных соответствующую логику, предотвращающую вставку дублированных записей.

Екатерина Громова

аналитик данных

