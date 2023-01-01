Поиск точных дубликатов в SQL таблице по имени и email#SQL для аналитиков #Основы SQL #Ошибки в данных и качество
Быстрый ответ
Определите дублирующие значения по критериям
name и
GROUP BY:
-- Поиск дубликатов...
SELECT name, email, COUNT(*)
FROM your_table
GROUP BY name, email
HAVING COUNT(*) > 1; -- "В этом городе есть место только для одного ..."
Для удаления дубликатов, с сохранением одной записи, определите
ROW_NUMBER() внутри CTE и выполните удаление:
-- CTE спешит на помощь!
WITH CTE AS (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY name, email ORDER BY id) AS rn
FROM your_table
)
DELETE FROM CTE WHERE rn > 1; -- "Прощай, дубликаты!"
Всегда создавайте бэкапы данных. Оформление удалений в контексте транзакций обеспечивает сохранность базы данных и предотвращает случайные потери данных.
Особенности работы с
Системы управления базами данных имеют свои особенности и нюансы в применении
GROUP BY и обработке дубликатов. Некоторые ключевые моменты варьируются в разных СУБД:
- PostgreSQL: Достаточно использовать
GROUP BYтолько для связанных колонок.
- MySQL: Здесь требуется более аккуратный подход. Опция
ONLY_FULL_GROUP_BYгарантирует, что все выбираемые колонки присутствуют в
GROUP BY.
- SQL Server: Здесь все выбираемые, неагрегированные колонки должны быть перечислены в
GROUP BY.
- Oracle: Для работы с этим вариантом СУБД может потребоваться своеобразный подход.
Изящное искусство удаления
Бестолковое удаление дубликатов может стать рискованным. Рассмотрим несколько стратегий для безопасного удаления:
- Удаление с использованием первичного ключа: Применение первичного ключа помогает избегать нежелательных эффектов – используйте его для идентификации удаляемых записей.
-- Целенаправленное удаление...
DELETE FROM your_table
WHERE id IN (
SELECT id FROM (
SELECT id, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY name, email ORDER BY id) AS rn
FROM your_table
) temp
WHERE rn > 1
);
- Селективное удаление Дубликаты могут иметь различные характеристики. Тщательно прорабатывайте каждый случай, прежде чем решать об удалении.
- Дубликаты в нескольких полях Если есть записи с дубликатами в разных полях, следует адаптировать обозначение
PARTITION BYв соответствующем выражении.
Визуализация
Представьте, что каждая таблица базы данных – это корзина, а строки – фрукты. Как можно визуализировать дубликаты в записях:
Корзина 1 (🧺): [🍎, 🍌, 🍊, 🍎]
Корзина 2 (🧺): [🍇, 🥝, 🍊, 🍇]
-- Изучаем данные...
SELECT fruit, COUNT(*)
FROM baskets
GROUP BY fruit
HAVING COUNT(*) > 1;
Вот что мы обнаруживаем – дублируемые фрукты:
🔎🍎: [Корзина 1] 🍎 присутствует 2 раза – это дубликат!
🔎🍇: [Корзина 2] 🍇 присутствует 2 раза – это дубликат!
Улучшение целостности данных
Предупреждение дубликатов на начальном этапе обычно более простое задание, чем их последующее удаление. Для предотвращения возникновения дубликатов в будущем старайтесь следовать следующим рекомендациям:
- Уникальные ограничения: Обеспечьте защиту на стадии проектирования. Используйте уникальные ограничения или индексы для запрета появления дубликатов.
- Нормализация: Применяйте принципы нормализации базы данных для оптимизации структуры таблиц, что помогает предотвратить избыточность данных.
- Логика добавления записей: Дизайните и реализуйте в слое данных соответствующую логику, предотвращающую вставку дублированных записей.
Екатерина Громова
аналитик данных