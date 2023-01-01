Поиск текста в хранимых процедурах SQL Server: [ABD]

Быстрый ответ

Для поиска текста в хранимых процедурах используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT OBJECT_NAME(object_id) FROM sys.sql_modules WHERE definition LIKE '%ВашТекст%'

Подставьте %ВашТекст% вашей целевой символьной последовательностью. В результате будут выбраны имена хранимых процедур, где присутствует данный текст.

Поиск с учётом специальных символов

Если в поисковом запросе имеются специальные символы, такие как [ или ] , необходимо их заэкранировать. В случае поиска [ABD] исправный запрос будет выглядеть так:

SQL Скопировать код SELECT OBJECT_NAME(object_id) FROM sys.sql_modules WHERE definition LIKE '%\[ABD\]%' ESCAPE '\'

Здесь ESCAPE '' указывает SQL Server об использовании обратного слеша в качестве символа экранирования, что обеспечивает точный поиск строки [ABD] .

Более глубокий анализ хранимых процедур

Для более детального изучения контента хранимых процедур полезно использовать функцию OBJECT_DEFINITION в сочетании с sys.procedures .

SQL Скопировать код SELECT name, OBJECT_DEFINITION(object_id) FROM sys.procedures WHERE OBJECT_DEFINITION(object_id) LIKE '%ВашТекст%'

Данный запрос показывает имена процедур вместе с их текстом, что значительно упрощает поиск.

Решения с использованием сторонних инструментов

Если ручной поиск не дает желаемых результатов, можно воспользоваться сторонними инструментами, такими как ApexSQL Search или SSMS Tools Pack, предоставляющими расширенные возможности поиска и удобный пользовательский интерфейс.

Визуализация

Можно сравнить SQL Server со складом библиотеки 📚:

🔍 Поиск фразы в хранимых процедурах...

Визуальное представление методов поиска:

Метод поиска Визуализация Использование sys.procedures 🧭 Ориентирование по названиям книг Использование INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES 📖 Прочтение содержимого Использование sys.sql_modules 🔬 Детальный анализ строки

Каждый метод имеет свои нюансы и позволяет подойти к процессу поиска под разными углами.

Исследование представлений и функций

Можно расширить поиск и включить представления и функции, определённые пользователем. Для этого воспользуйтесь sys.views и INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES соответственно.

SQL Скопировать код -- Поиск в представлениях SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS WHERE VIEW_DEFINITION LIKE '%ВашТекст%' -- Поиск в функциях SELECT ROUTINE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES WHERE ROUTINE_DEFINITION LIKE '%ВашТекст%' AND ROUTINE_TYPE = 'FUNCTION'

Эти запросы обеспечивают всесторонний поиск по всем объектам базы данных SQL Server.

Настройка поиска для повторяющихся действий

Если периодически требуется осуществлять подобный поиск, советуем создать собственную хранимую процедуру поиска. Это значительно упростит процесс и позволит использовать горячие клавиши для запуска запроса, как если бы у вас на службе был собственный джинн из лампы, выполнующий поиск за вас.

