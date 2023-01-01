logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Поиск текста в хранимых процедурах SQL Server: [ABD]
Перейти

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Хранимые процедуры  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для поиска текста в хранимых процедурах используйте следующий запрос:

SELECT OBJECT_NAME(object_id)
FROM sys.sql_modules 
WHERE definition LIKE '%ВашТекст%'

Подставьте %ВашТекст% вашей целевой символьной последовательностью. В результате будут выбраны имена хранимых процедур, где присутствует данный текст.

Поиск с учётом специальных символов

Если в поисковом запросе имеются специальные символы, такие как [ или ], необходимо их заэкранировать. В случае поиска [ABD] исправный запрос будет выглядеть так:

SELECT OBJECT_NAME(object_id)
FROM sys.sql_modules 
WHERE definition LIKE '%\[ABD\]%' ESCAPE '\'

Здесь ESCAPE '' указывает SQL Server об использовании обратного слеша в качестве символа экранирования, что обеспечивает точный поиск строки [ABD].

Более глубокий анализ хранимых процедур

Для более детального изучения контента хранимых процедур полезно использовать функцию OBJECT_DEFINITION в сочетании с sys.procedures.

SELECT name, OBJECT_DEFINITION(object_id)
FROM sys.procedures
WHERE OBJECT_DEFINITION(object_id) LIKE '%ВашТекст%'

Данный запрос показывает имена процедур вместе с их текстом, что значительно упрощает поиск.

Решения с использованием сторонних инструментов

Если ручной поиск не дает желаемых результатов, можно воспользоваться сторонними инструментами, такими как ApexSQL Search или SSMS Tools Pack, предоставляющими расширенные возможности поиска и удобный пользовательский интерфейс.

Визуализация

Можно сравнить SQL Server со складом библиотеки 📚:

🔍 Поиск фразы в хранимых процедурах...

Визуальное представление методов поиска:

Метод поиска Визуализация
Использование sys.procedures 🧭 Ориентирование по названиям книг
Использование INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES 📖 Прочтение содержимого
Использование sys.sql_modules 🔬 Детальный анализ строки

Каждый метод имеет свои нюансы и позволяет подойти к процессу поиска под разными углами.

Исследование представлений и функций

Можно расширить поиск и включить представления и функции, определённые пользователем. Для этого воспользуйтесь sys.views и INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES соответственно.

-- Поиск в представлениях
SELECT TABLE_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS 
WHERE VIEW_DEFINITION LIKE '%ВашТекст%'

-- Поиск в функциях
SELECT ROUTINE_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES 
WHERE ROUTINE_DEFINITION LIKE '%ВашТекст%' AND ROUTINE_TYPE = 'FUNCTION'

Эти запросы обеспечивают всесторонний поиск по всем объектам базы данных SQL Server.

Настройка поиска для повторяющихся действий

Если периодически требуется осуществлять подобный поиск, советуем создать собственную хранимую процедуру поиска. Это значительно упростит процесс и позволит использовать горячие клавиши для запуска запроса, как если бы у вас на службе был собственный джинн из лампы, выполнующий поиск за вас.

Полезные материалы

  1. sys.procedures (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальная документация по sys.procedures.
  2. System Information Schema Views (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — вводная информация о представлениях INFORMATION_SCHEMA.
  3. Searching for Strings in SQL Server Databases – Simple Talk — стратегии поиска текста в SQL Server.
  4. sys.sql_modules (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — руководство по sys.sql_modules.
  5. Using the EventData() Function with DDL triggers in SQL Server 2005 — сборник рекомендаций по использованию функций SQL Server.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой запрос используется для поиска текста в хранимых процедурах SQL Server?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

