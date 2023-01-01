Поиск таблиц по именам столбцов в базе Oracle#Разное
Быстрый ответ
Чтобы быстро найти таблицы в Oracle с конкретным столбцом, воспользуйтесь следующим запросом:
SELECT table_name FROM all_tab_columns WHERE column_name = 'НАЗВАНИЕ_СТОЛБЦА';
Замените
'НАЗВАНИЕ_СТОЛБЦА' на искомое имя столбца в верхнем регистре. В результате вы получите все таблицы, содержащие указанный столбец.
Поиск нескольких столбцов одновременно
Если вам нужно найти таблицы, содержащие сразу несколько столбцов, например 'COL1', 'COL2', 'COL3' и 'COL4', и при этом важно, чтобы в таблице присутствовали все эти столбцы, используйте этот запрос:
-- SQL-аналог "фулл-хауса" из покера
SELECT owner, table_name
FROM all_tab_columns
WHERE column_name IN ('COL1', 'COL2', 'COL3', 'COL4')
GROUP BY owner, table_name
HAVING COUNT(DISTINCT column_name) = 4;
Учёт регистра при поиске: функция Upper
Oracle обычно хранит имена столбцов в верхнем регистре, но если вам нужно учесть имена столбцов в разном регистре, можно использовать функцию
UPPER для регистронезависимого сравнения.
-- Oracle умеет только 'COL1', а где 'Col1'?
SELECT owner, table_name
FROM all_tab_columns
WHERE UPPER(column_name) IN (UPPER('Col1'), UPPER('Col2'));
Учитывайте поле
owner для различения схем.
Доступ к представлениям и поиск по частичному совпадению имен: оператор LIKE
Для более широкого поиска, включающего частичное совпадение имён столбцов, можно использовать оператор
LIKE в сочетании с символом
%, заменяющим любое количество символов.
-- В поисках частей имён столбцов!
SELECT owner, table_name FROM all_tab_columns WHERE column_name LIKE '%ЧАСТЬ_НАЗВАНИЯ%';
Чтобы исключить повторения, используйте
SELECT DISTINCT.
Обширный поиск: оператор UNION
С помощью оператора
UNION можно объединить результаты нескольких запросов
SELECT. Так, можно расширять область поиска, включая в него представления Oracle.
-- Супергеройский поиск в метаданных!
SELECT 'Table' AS Type, owner, table_name
FROM all_tab_columns WHERE column_name = 'НАЗВАНИЕ_СТОЛБЦА'
UNION
SELECT 'View', owner, view_name
FROM all_views WHERE column_name = 'НАЗВАНИЕ_СТОЛБЦА';
Теперь вы обнаружите не только таблицы, но и представления с искомым столбцом.
Визуализация
Представим, что мы – детективы, разыскивающие улики для раскрытия тайны. Мы используем метаданные Oracle для обнаружения необходимых данных:
"Ищу таблицы со столбцами 'ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ' и 'МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ'."
Сформулируем запрос:
SELECT table_name
FROM all_tab_columns
WHERE column_name IN ('ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ', 'МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ');
И вот результаты:
📚 Найденные таблицы: 📚
| Название таблицы | Столбцы |
| -------------------- | ------------------------ |
| Места_Преступлений | 'подозреваемый', 'местоположение' |
| Алиби | 'подозреваемый' |
| Убежища | 'местоположение' |
Каждое имя таблицы – свидетельство, которое может помочь нам сделать следующее открытие! 🕵️♂️✨
Изучение метаданных: типы данных и размеры
Не только имена столбцов могут быть важны, но и их типы данных, рядом с их размерами. Для отображения всей необходимой информации применяем следующий запрос:
-- Раскрываем все тайны столбцов!
SELECT owner, table_name, column_name, data_type, data_length
FROM all_tab_columns
WHERE column_name = 'НАЗВАНИЕ_СТОЛБЦА';
Этот запрос выдаст полные сведения о столбцах, которые вас интересуют.
Использование различных представлений метаданных
Oracle имеет разные представления метаданных, такие как
dba_tab_columns или
user_tab_columns, обеспечивающие различные подходы к данным, в зависимости от доступных прав.
DBA_TAB_COLUMNSдоступно лишь привилегированным пользователям и предоставляет системный обзор.
USER_TAB_COLUMNSпоказывает таблицы, принадлежащие текущему пользователю.
Объединённый поиск для получения уникальных результатов
При работе с несколькими схемами вам может понадобиться единый список всех подходящих таблиц, содержащих ваш столбец. Это можно сделать следующим образом:
-- Все за одного и один за всех.
SELECT DISTINCT owner, table_name
FROM all_tab_columns
WHERE column_name = 'НАЗВАНИЕ_СТОЛБЦА'
ORDER BY owner, table_name;
Этот запрос предоставит вам уникальный упорядоченный список таблиц из всех схем.
