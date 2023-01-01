Поиск связанных таблиц в Oracle SQL Developer: способы и утилиты
Быстрый ответ
Для поиска таблиц, ссылающихся на определённую таблицу в Oracle SQL, можно воспользоваться следующим SQL-запросом:
-- SQL-скрипт: "Детектив: База данных"
SELECT a.table_name, a.constraint_name
FROM user_cons_columns a
JOIN user_constraints c ON a.constraint_name = c.constraint_name
WHERE c.r_constraint_name IN (
SELECT constraint_name FROM user_constraints
WHERE table_name = 'ВАША_ТАБЛИЦА' AND constraint_type = 'P'
)
AND c.constraint_type = 'R';
Поменяйте
'ВАША_ТАБЛИЦА' на название нужной вам таблицы, чтобы запрос корректно выполнился.
Детали и возможные трудности
Несмотря на кажущуюся простоту быстрого ответа, важно понимать ключевые аспекты и иметь в виду потенциальные проблемы.
Чувствительность к регистру: слабое место Oracle
Oracle по умолчанию преобразует идентификаторы к верхнему регистру. Недостаточное внимание к регистру может стать источником проблем.
-- Регистрозависимый SQL
WHERE table_name = 'Target_Table' -- Допустимо, если 'Target_Table' была создана без кавычек.
WHERE table_name = 'TARGET_TABLE' -- Правильный вариант для идентификаторов в верхнем регистру.
Расширение области поиска: представление ALL_CONSTRAINTS
Для просмотра ссылок из всех пользовательских схем можно использовать
ALL_CONSTRAINTS.
-- Поиск по всем таблицам
SELECT a.table_name AS Referencing_Table,
concat('References ', c.r_table_name) AS Reference_Type
FROM all_cons_columns a
JOIN all_constraints c ON a.constraint_name = c.constraint_name
WHERE c.constraint_type = 'R'
AND c.r_table_name = 'ВАША_ТАБЛИЦА'; -- Укажите нужное вам имя таблицы.
Визуализация
Таблицы, которые ссылаются на указанную вами, можно визуализировать как поезда, идущие к железнодорожной станции по рельсам, символизирующим отношения внешнего ключа.
Железнодорожная станция (🚉): Сотрудники
Поезд 1 (🚂): Заказы
Поезд 2 (🚃): Заработки
Поезд 3 (🚋): Отчёты
Каждый поезд движется по своему пути к станции.
🚂 Заказы --🛤️--> (🚉) Сотрудники
🚃 Заработки --🛤️--> (🚉) Сотрудники
🚋 Отчёты --🛤️--> (🚉) Сотрудники
Глубокое понимание Oracle SQL Developer
Визуальное представление во вкладке "Модель"
В SQL Developer 4.1 и более поздних версиях во вкладке "Модель" можно наглядно увидеть связи между таблицами, что отражает структуру отношений внешних ключей.
Расширенные возможности благодаря плагинам
SQL Developer Data Modeler — это расширение, которое предлагает продвинутые инструменты для работы с БД, включая подробные ER-диаграммы.
Инструменты > Настройки > Расширения > Добавить > Применить изменения
Малоизвестная особенность отчёта "All tables / Dependencies"
Отчет "All tables / Dependencies" может запутать вас, так как он показывает зависимости внутри таблицы, а не между таблицами.
Усовершенствование ваших SQL-запросов
Связывание первичных и внешних ключей
Следующий запрос поможет исследовать уникальные и первичные ключи, связанные с внешними.
SELECT uc.table_name, uc.constraint_name
FROM all_constraints uc
WHERE uc.constraint_type IN ('U', 'P')
AND EXISTS (
SELECT 1 FROM all_constraints fc
WHERE fc.r_constraint_name = uc.constraint_name
);
Взаимосвязи между пользователями
При работе с несколькими пользователями важно изучить отношения между схемами.
SELECT ac.owner AS referencing_owner,
ac.table_name AS referencing_table,
acc.column_name AS referencing_column,
acc.position AS key_position,
ac2.owner AS referenced_owner,
ac2.table_name AS referenced_table
FROM all_cons_columns acc
JOIN all_constraints ac ON acc.owner = ac.owner
AND acc.constraint_name = ac.constraint_name
JOIN all_constraints ac2 ON ac.r_owner = ac2.owner
AND ac.r_constraint_name = ac2.constraint_name
WHERE ac2.table_name = 'ВАША_ТАБЛИЦА'
AND ac.constraint_type = 'R';
Упрощение работы с вкладкой FK References
Вкладка FK References предоставляет информацию о внешних ключах, что ускоряет и упрощает работу.
Полезные материалы
- "Ask TOM" – о поиске отношений с определенной таблицей в Oracle.
- "Oracle DBA Scripts All in One" – полезные скрипты для администратора Oracle.
- "Tech on the Net – Oracle / PLSQL" – руководство по работе с внешними ключами в Oracle PL/SQL.
- Обсуждение на StackOverflow о методах поиска таблиц, ссылкающихся на другие, в Oracle.
