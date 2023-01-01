Поиск связанных таблиц в Oracle SQL Developer: способы и утилиты

Быстрый ответ

Для поиска таблиц, ссылающихся на определённую таблицу в Oracle SQL, можно воспользоваться следующим SQL-запросом:

SQL Скопировать код -- SQL-скрипт: "Детектив: База данных" SELECT a.table_name, a.constraint_name FROM user_cons_columns a JOIN user_constraints c ON a.constraint_name = c.constraint_name WHERE c.r_constraint_name IN ( SELECT constraint_name FROM user_constraints WHERE table_name = 'ВАША_ТАБЛИЦА' AND constraint_type = 'P' ) AND c.constraint_type = 'R';

Поменяйте 'ВАША_ТАБЛИЦА' на название нужной вам таблицы, чтобы запрос корректно выполнился.

Детали и возможные трудности

Несмотря на кажущуюся простоту быстрого ответа, важно понимать ключевые аспекты и иметь в виду потенциальные проблемы.

Чувствительность к регистру: слабое место Oracle

Oracle по умолчанию преобразует идентификаторы к верхнему регистру. Недостаточное внимание к регистру может стать источником проблем.

SQL Скопировать код -- Регистрозависимый SQL WHERE table_name = 'Target_Table' -- Допустимо, если 'Target_Table' была создана без кавычек. WHERE table_name = 'TARGET_TABLE' -- Правильный вариант для идентификаторов в верхнем регистру.

Расширение области поиска: представление ALL_CONSTRAINTS

Для просмотра ссылок из всех пользовательских схем можно использовать ALL_CONSTRAINTS .

SQL Скопировать код -- Поиск по всем таблицам SELECT a.table_name AS Referencing_Table, concat('References ', c.r_table_name) AS Reference_Type FROM all_cons_columns a JOIN all_constraints c ON a.constraint_name = c.constraint_name WHERE c.constraint_type = 'R' AND c.r_table_name = 'ВАША_ТАБЛИЦА'; -- Укажите нужное вам имя таблицы.

Визуализация

Таблицы, которые ссылаются на указанную вами, можно визуализировать как поезда, идущие к железнодорожной станции по рельсам, символизирующим отношения внешнего ключа.

Markdown Скопировать код Железнодорожная станция (🚉): Сотрудники Поезд 1 (🚂): Заказы Поезд 2 (🚃): Заработки Поезд 3 (🚋): Отчёты

Каждый поезд движется по своему пути к станции.

Markdown Скопировать код 🚂 Заказы --🛤️--> (🚉) Сотрудники 🚃 Заработки --🛤️--> (🚉) Сотрудники 🚋 Отчёты --🛤️--> (🚉) Сотрудники

Глубокое понимание Oracle SQL Developer

Визуальное представление во вкладке "Модель"

В SQL Developer 4.1 и более поздних версиях во вкладке "Модель" можно наглядно увидеть связи между таблицами, что отражает структуру отношений внешних ключей.

Расширенные возможности благодаря плагинам

SQL Developer Data Modeler — это расширение, которое предлагает продвинутые инструменты для работы с БД, включая подробные ER-диаграммы.

Markdown Скопировать код Инструменты > Настройки > Расширения > Добавить > Применить изменения

Малоизвестная особенность отчёта "All tables / Dependencies"

Отчет "All tables / Dependencies" может запутать вас, так как он показывает зависимости внутри таблицы, а не между таблицами.

Усовершенствование ваших SQL-запросов

Связывание первичных и внешних ключей

Следующий запрос поможет исследовать уникальные и первичные ключи, связанные с внешними.

SQL Скопировать код SELECT uc.table_name, uc.constraint_name FROM all_constraints uc WHERE uc.constraint_type IN ('U', 'P') AND EXISTS ( SELECT 1 FROM all_constraints fc WHERE fc.r_constraint_name = uc.constraint_name );

Взаимосвязи между пользователями

При работе с несколькими пользователями важно изучить отношения между схемами.

SQL Скопировать код SELECT ac.owner AS referencing_owner, ac.table_name AS referencing_table, acc.column_name AS referencing_column, acc.position AS key_position, ac2.owner AS referenced_owner, ac2.table_name AS referenced_table FROM all_cons_columns acc JOIN all_constraints ac ON acc.owner = ac.owner AND acc.constraint_name = ac.constraint_name JOIN all_constraints ac2 ON ac.r_owner = ac2.owner AND ac.r_constraint_name = ac2.constraint_name WHERE ac2.table_name = 'ВАША_ТАБЛИЦА' AND ac.constraint_type = 'R';

Упрощение работы с вкладкой FK References

Вкладка FK References предоставляет информацию о внешних ключах, что ускоряет и упрощает работу.

Полезные материалы