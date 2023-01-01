Поиск строки во всех таблицах базы данных SQL Server

Быстрый ответ

Для того чтобы найти строку во всех таблицах базы данных SQL Server, можно использовать динамический SQL-скрипт. Этот скрипт пройдёт по каждой таблице и столбцу. Эффективность его работы достигается за счёт использования информации из INFORMATION_SCHEMA и оптимизации поиска, которая сосредоточена на текстовых данных:

SQL Скопировать код DECLARE @SearchStr nvarchar(100) = N'ИскомаяСтрока'; DECLARE @Results TABLE (TableName nvarchar(128), ColumnName nvarchar(128), ColumnValue nvarchar(4000)); SET NOCOUNT ON; DECLARE @Cursor CURSOR FOR SELECT t.TABLE_NAME, c.COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES t JOIN INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS c ON t.TABLE_NAME = c.TABLE_NAME WHERE t.TABLE_TYPE = 'BASE TABLE' AND c.DATA_TYPE IN ('char', 'nchar', 'varchar', 'nvarchar', 'text', 'ntext'); OPEN @Cursor; FETCH NEXT FROM @Cursor INTO @TableName, @ColumnName; WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN EXEC('INSERT INTO @Results (TableName, ColumnName, ColumnValue) SELECT ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 4000) FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ''%' + @SearchStr + '%'''); FETCH NEXT FROM @Cursor INTO @TableName, @ColumnName; END; CLOSE @Cursor; DEALLOCATE @Cursor; SELECT * FROM @Results;

Замените 'ИскомаяСтрока' на текст, который нужно найти, выполните скрипт и проверьте результаты в @Results .

Углубляемся: оптимизация и безопасность поиска

Ускорение работы благодаря выборочному просмотру баз данных

Чтобы ускорить процесс поиска, ограничьте его определёнными базами данных с использованием оператора USE.

Безопасность динамического SQL

Функция QUOTENAME поможет корректно экранировать элементы динамического запроса и обезопасит систему от SQL-инъекций.

Улучшение производительности с помощью NOLOCK

Применение подсказки NOLOCK при чтении данных снижает нагрузку на таблицы, допуская при этом появление грязных чтений.

Работа с большими базами данных

Большие базы данных требуют разбиения задачи на части или ограничения длины обрабатываемых строк с целью оптимизации производительности и предотвращения выполнения тяжёлых запросов.

Визуализация

Процесс работы системы поиска можно представить как поход по разделам библиотеки (таблицам) в поисках нужной книги (строки).

Markdown Скопировать код 🏥 Библиотека Базы Данных 🏥 | Раздел (Таблица) | Статус 🕵️‍♂️ | | ----------------- | ---------------- | | Художественная литература | Проверено | | Научно-популярная литература | Проверено | | Руководства и справочники | Проверено | | Энциклопедии | Найдено! |

Использование встроенных возможностей SQL Server

Использование системных представлений

Системные представления, такие как sys.objects и sys.schemas , позволяют ограничить поиск до пользовательских таблиц.

Адаптация под типы данных

Необходимо отфильтровать столбцы по их типам для того чтобы не тратить ресурсы на поиск в численных данных, которые не могут содержать текст.

Проверка результатов

@Results позволит убедиться в точности и полноте результатов поиска.

Продвинутые советы

Поиск с помощью сторонних инструментов

Есть инструменты от сторонних разработчиков, такие как ApexSQL Search, которые были созданы для упрощения процесса поиска.

Совместимость с версией SQL Server

Обязательно проверьте поддержку табличных переменных и других используемых элементов скрипта на вашем SQL Server.

Исполнение динамического SQL

Для обеспечения дополнительной безопасности используйте инструкцию sp_executesql при работе с динамическим SQL.

Освобождение ресурсов

Как и любые ресурсы, требующие значительных затрат, курсоры необходимо закрывать и освобождать после окончания их использования.

