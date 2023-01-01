Поиск строки во всех таблицах базы данных SQL Server#SQL для аналитиков #Основы SQL #SELECT и выборка данных
Быстрый ответ
Для того чтобы найти строку во всех таблицах базы данных SQL Server, можно использовать динамический SQL-скрипт. Этот скрипт пройдёт по каждой таблице и столбцу. Эффективность его работы достигается за счёт использования информации из INFORMATION_SCHEMA и оптимизации поиска, которая сосредоточена на текстовых данных:
DECLARE @SearchStr nvarchar(100) = N'ИскомаяСтрока';
DECLARE @Results TABLE (TableName nvarchar(128), ColumnName nvarchar(128), ColumnValue nvarchar(4000));
SET NOCOUNT ON;
DECLARE @Cursor CURSOR FOR
SELECT t.TABLE_NAME, c.COLUMN_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES t
JOIN INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS c ON t.TABLE_NAME = c.TABLE_NAME
WHERE t.TABLE_TYPE = 'BASE TABLE' AND c.DATA_TYPE IN ('char', 'nchar', 'varchar', 'nvarchar', 'text', 'ntext');
OPEN @Cursor;
FETCH NEXT FROM @Cursor INTO @TableName, @ColumnName;
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
EXEC('INSERT INTO @Results (TableName, ColumnName, ColumnValue)
SELECT ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 4000)
FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK)
WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ''%' + @SearchStr + '%''');
FETCH NEXT FROM @Cursor INTO @TableName, @ColumnName;
END;
CLOSE @Cursor;
DEALLOCATE @Cursor;
SELECT * FROM @Results;
Замените
'ИскомаяСтрока' на текст, который нужно найти, выполните скрипт и проверьте результаты в
@Results.
Углубляемся: оптимизация и безопасность поиска
Ускорение работы благодаря выборочному просмотру баз данных
Чтобы ускорить процесс поиска, ограничьте его определёнными базами данных с использованием оператора USE.
Безопасность динамического SQL
Функция QUOTENAME поможет корректно экранировать элементы динамического запроса и обезопасит систему от SQL-инъекций.
Улучшение производительности с помощью NOLOCK
Применение подсказки NOLOCK при чтении данных снижает нагрузку на таблицы, допуская при этом появление грязных чтений.
Работа с большими базами данных
Большие базы данных требуют разбиения задачи на части или ограничения длины обрабатываемых строк с целью оптимизации производительности и предотвращения выполнения тяжёлых запросов.
Визуализация
Процесс работы системы поиска можно представить как поход по разделам библиотеки (таблицам) в поисках нужной книги (строки).
🏥 Библиотека Базы Данных 🏥
| Раздел (Таблица) | Статус 🕵️♂️ |
| ----------------- | ---------------- |
| Художественная литература | Проверено |
| Научно-популярная литература | Проверено |
| Руководства и справочники | Проверено |
| Энциклопедии | Найдено! |
Использование встроенных возможностей SQL Server
Использование системных представлений
Системные представления, такие как
sys.objects и
sys.schemas, позволяют ограничить поиск до пользовательских таблиц.
Адаптация под типы данных
Необходимо отфильтровать столбцы по их типам для того чтобы не тратить ресурсы на поиск в численных данных, которые не могут содержать текст.
Проверка результатов
@Results позволит убедиться в точности и полноте результатов поиска.
Продвинутые советы
Поиск с помощью сторонних инструментов
Есть инструменты от сторонних разработчиков, такие как ApexSQL Search, которые были созданы для упрощения процесса поиска.
Совместимость с версией SQL Server
Обязательно проверьте поддержку табличных переменных и других используемых элементов скрипта на вашем SQL Server.
Исполнение динамического SQL
Для обеспечения дополнительной безопасности используйте инструкцию sp_executesql при работе с динамическим SQL.
Освобождение ресурсов
Как и любые ресурсы, требующие значительных затрат, курсоры необходимо закрывать и освобождать после окончания их использования.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик