logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Поиск строк начинающихся с заданного текста в SQL
Перейти

Поиск строк начинающихся с заданного текста в SQL

#SQL для аналитиков  #SELECT и выборка данных  #WHERE и фильтрация  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы найти строки, начинающиеся с определённой последовательности символов в SQL, примените оператор LIKE вместе с шаблонизирующим символом %, который следует после искомой последовательности. Вот как выглядит соответствующий запрос:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец LIKE 'начало%'; -- замените 'начало' на нужное значение

Помните о том, что вам нужно заменить собственные названия таблицы и столбца.

Поиск с использованием подстановочных символов и функций

Между небом и землёй: использование функции LOWER()

Функция LOWER() пригодится тогда, когда важно игнорировать регистр символов. В SQL регистр обычно не играет роли, но на всякий случай вот пример использования функции:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE LOWER(ваш_столбец) LIKE LOWER('начало%');

ПРОФИ-СОВЕТ: Для улучшения производительности запроса, создайте индекс по выражению LOWER(ваш_столбец).

Пробелы и спецсимволы

Убедитесь, что удалены пробелы в начале и в конце строки для точного поиска. Функция TRIM() справляется с пробелами, а ESCAPE поможет обойти специальные символы:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE TRIM(ваш_столбец) LIKE 'начало%' ESCAPE '!'; -- убираем пробелы для более точного поиска

COLLATE: игнорируем регистр в MySQL

Пользователям MySQL стоит применять COLLATE для игнорирования регистра в тексте:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец COLLATE UTF8_GENERAL_CI LIKE 'начало%';

Творческое использование подстановочных символов

Подстановочные символы % и _ позволяют составить гибкий шаблон для поиска:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец LIKE 'ста_рт%'; -- ищем что-то, что начинается на 'ста', со любыми символами в середине и 'рт' на конце

Визуализация

Ваша база данных подобна гоночному треку, а строки – гонщиками. Использование LIKE с указанием начала строки концептуально аналогично тому, как если бы вы отобрали гонщиков по номеру:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM бегуны WHERE номер_борта LIKE '10%';

Таким образом, только определённые 'бегуны' (или строки) участвуют в 'гонке' (или выборке).

Доработка: улучшение производительности запросов и обеспечение безопасности

Поиск скорости: Индексация

Индексы облегчают работу с большими объёмами данных. Особенно полезны префиксные индексы при поиске по началу строк:

SQL
Скопировать код
CREATE INDEX idx_ваш_столбец_начало ON ваша_таблица (ваш_столбец(10));

Защита от невидимых угроз: SQL-инъекции

При обработке пользовательского ввода, особенно в операторе LIKE, обезопасьте код от SQL-инъекций. Используйте подготовленные выражения или параметризированные запросы для работы с данными:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец LIKE CONCAT(?, '%'); -- здесь '?' – это место для безопасного пользовательского ввода

За рамки привычного: полнотекстовый поиск

Для решения более сложных задач поиска полнотекстовый поиск предлагает больший набор возможностей:

SQL
Скопировать код
ALTER TABLE ваша_таблица ADD FULLTEXT(ваш_столбец); -- готовим столбцы
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE MATCH(ваш_столбец) AGAINST ('+начало*' IN BOOLEAN MODE); -- используем преимущества полнотекстового поиска

Производительность: игра на результат

Начало запроса LIKE с % может привести к снижению производительности и полному сканированию таблицы. Применяйте это с осторожностью при работе с большими объемами данных.

Полезные материалы

  1. Оператор SQL LIKE – понятный учебник по поиску с применением оператора LIKE.
  2. Как защититься от специальных символов в MySQL – помощь от сообщества Stack Overflow.
  3. Официальная документация PostgreSQL: Поиск по шаблону – рекомендации от разработчиков PostgreSQL по использованию LIKE и поиску по шаблону.
  4. Как использовать оператор SQL LIKE – подробное руководство для начинающих.
  5. LIKE (Transact-SQL) – SQL Server – описание Microsoft с примерами применения LIKE в Transact-SQL.
  6. MySQL 8.0 Руководство по поиску с использованием шаблонов – полезный источник для работы с MySQL.
  7. Вопросы на собеседовании по безопасности для администраторов SQL Server – о взаимосвязи индексов, вычисляемых колонок и оператора LIKE в SQL Server.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Загрузка...