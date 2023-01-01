Поиск строк начинающихся с заданного текста в SQL#SQL для аналитиков #SELECT и выборка данных #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
Чтобы найти строки, начинающиеся с определённой последовательности символов в SQL, примените оператор
LIKE вместе с шаблонизирующим символом
%, который следует после искомой последовательности. Вот как выглядит соответствующий запрос:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец LIKE 'начало%'; -- замените 'начало' на нужное значение
Помните о том, что вам нужно заменить собственные названия таблицы и столбца.
Поиск с использованием подстановочных символов и функций
Между небом и землёй: использование функции LOWER()
Функция
LOWER() пригодится тогда, когда важно игнорировать регистр символов. В SQL регистр обычно не играет роли, но на всякий случай вот пример использования функции:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE LOWER(ваш_столбец) LIKE LOWER('начало%');
ПРОФИ-СОВЕТ: Для улучшения производительности запроса, создайте индекс по выражению
LOWER(ваш_столбец).
Пробелы и спецсимволы
Убедитесь, что удалены пробелы в начале и в конце строки для точного поиска. Функция
TRIM() справляется с пробелами, а
ESCAPE поможет обойти специальные символы:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE TRIM(ваш_столбец) LIKE 'начало%' ESCAPE '!'; -- убираем пробелы для более точного поиска
COLLATE: игнорируем регистр в MySQL
Пользователям MySQL стоит применять
COLLATE для игнорирования регистра в тексте:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец COLLATE UTF8_GENERAL_CI LIKE 'начало%';
Творческое использование подстановочных символов
Подстановочные символы
% и
_ позволяют составить гибкий шаблон для поиска:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец LIKE 'ста_рт%'; -- ищем что-то, что начинается на 'ста', со любыми символами в середине и 'рт' на конце
Визуализация
Ваша база данных подобна гоночному треку, а строки – гонщиками. Использование
LIKE с указанием начала строки концептуально аналогично тому, как если бы вы отобрали гонщиков по номеру:
SELECT * FROM бегуны WHERE номер_борта LIKE '10%';
Таким образом, только определённые 'бегуны' (или строки) участвуют в 'гонке' (или выборке).
Доработка: улучшение производительности запросов и обеспечение безопасности
Поиск скорости: Индексация
Индексы облегчают работу с большими объёмами данных. Особенно полезны префиксные индексы при поиске по началу строк:
CREATE INDEX idx_ваш_столбец_начало ON ваша_таблица (ваш_столбец(10));
Защита от невидимых угроз: SQL-инъекции
При обработке пользовательского ввода, особенно в операторе LIKE, обезопасьте код от SQL-инъекций. Используйте подготовленные выражения или параметризированные запросы для работы с данными:
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец LIKE CONCAT(?, '%'); -- здесь '?' – это место для безопасного пользовательского ввода
За рамки привычного: полнотекстовый поиск
Для решения более сложных задач поиска полнотекстовый поиск предлагает больший набор возможностей:
ALTER TABLE ваша_таблица ADD FULLTEXT(ваш_столбец); -- готовим столбцы
SELECT * FROM ваша_таблица WHERE MATCH(ваш_столбец) AGAINST ('+начало*' IN BOOLEAN MODE); -- используем преимущества полнотекстового поиска
Производительность: игра на результат
Начало запроса
LIKE с
% может привести к снижению производительности и полному сканированию таблицы. Применяйте это с осторожностью при работе с большими объемами данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик