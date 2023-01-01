Поиск последнего индекса строки в SQL Server 2016

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

SQL Скопировать код -- SQL-версия "поиска сокровищ" SELECT LEN(your_column) – CHARINDEX(REVERSE('needle'), REVERSE(your_column)) as LastIndexOf FROM your_haystack

В SQL Server, чтобы имитировать LastIndexOf , вы можете использовать функции REVERSE и CHARINDEX . Данный SQL-запрос вернет позицию последнего вхождения строки needle в your_column , где счёт начинается с нуля, как обычно в программировании. Не забывайте адаптировать запрос для своей таблицы и искомого значения.

Пользовательская функция на помощь

Если базовых функций недостаточно, можно создать пользовательскую функцию (User-Defined Function – UDF).

SQL Скопировать код -- Нечто вроде магии SQL CREATE FUNCTION dbo.LastIndexOf(@haystack NVARCHAR(MAX), @needle NVARCHAR(MAX)) RETURNS INT AS BEGIN IF @haystack IS NULL OR @needle IS NULL RETURN 0 -- Потому что с NULLами шутить нельзя RETURN LEN(@haystack) – CHARINDEX(REVERSE(@needle), REVERSE(@haystack)) END GO

Для использования функции замените your_column на нужное значение, а needle на искомую строку:

SQL Скопировать код -- Важность сжатости SELECT dbo.LastIndexOf(your_column, 'needle') as LastIndexOf FROM your_table

Обратите внимание, что предпочтительнее использовать NVARCHAR(MAX) вместо NTEXT для совместимости и корректной работы с пробелами.

Разделение и выборка подстрок

Необходимые части: после последнего вхождения

Если вы затерялись среди строк, функции RIGHT() и LEN помогут вам извлечь подстроку после последнего вхождения разделителя:

SQL Скопировать код -- Полная победа! SELECT RIGHT(your_column, LEN(your_column) – CHARINDEX(REVERSE('delimiter'), REVERSE(your_column))) FROM your_table

Необходимые части: до последнего вхождения

Чтобы извлечь часть строки до последнего разделителя, вам пригодится функция LEFT() :

SQL Скопировать код -- Это именно то, что нам нужно! SELECT LEFT(your_column, CHARINDEX(REVERSE('delimiter'), REVERSE(your_column)) – 1) FROM your_table

Этот навык будет неоценимым при работе с URL, путями к файлам или шифрованными сообщениями.

Красота Общих Табличных Выражений (CTE)

CTE прекрасно подходят для упрощения сложных запросов и улучшения их читаемости. Они идеально совмещаются с ROW_NUMBER() , когда требуется отобрать данные в определенном порядке:

SQL Скопировать код -- CTE как старый добрый друг WITH SortedResults AS ( SELECT your_column, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY your_column DESC) AS RN FROM your_table ) SELECT your_column FROM SortedResults WHERE RN = 1

Это схоже с сортировкой строк по убыванию, что позволяет избежать необходимости их обратного прохода.

Производительность: приоритет у SQL-запросов

Производительность в мире SQL стоит на первом месте. Стройте свои функции таким образом, чтобы они работали максимально быстро даже с большими наборами данных.

Визуализация

Визуализируйте, как LastIndexOf превращается в интересную задачу:

Markdown Скопировать код Возьмите строку: "🍎Яблоко🌳Дерево🍎Фрукт🌳"

Необходимо найти позицию последнего символа 🌳 :

SQL Скопировать код SELECT REVERSE(SUBSTRING(REVERSE('🍎Яблоко🌳Дерево🍎Фрукт🌳'), CHARINDEX('🌳', REVERSE('🍎Яблоко🌳Дерево🍎Фрукт🌳')), 1))

Результат:

Markdown Скопировать код Строка: 🍎Яблоко🌳Дерево🍎Фрукт🌳 Перевёрнутая: 🌳ткурФ🍎овереД🌳околбаЯ🍎 Последнее 🌳 найдено на: ^ (6-я позиция с конца или 19-я с начала)

Таким образом, последний 🌳 находится на 19-й позиции, если считать с 1.

Подходите к анализу LastIndexOf, как к поиску последней монетки в детской игре: все элементы перед вами, и последний становится первым, если смотреть с другой стороны стола. 🧮🔚

