Поиск последнего дня месяца в PostgreSQL: решение ошибки

Быстрый ответ

Для определения последнего дня месяца в PostgreSQL вы можете использовать следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT (DATE_TRUNC('MONTH', CURRENT_DATE) + INTERVAL '1 MONTH' – INTERVAL '1 day')::DATE;

Данный запрос сначала устанавливает первое число текущего месяца с помощью функции DATE_TRUNC . Затем к этому числу прибавляется один месяц, и из результата вычитается один день. Таким образом, мы получаем последний день текущего месяца.

Усовершенствование выражения для интервалов

В версии PostgreSQL 11 появилась возможность использовать более элегантный синтаксис для комбинирования интервалов:

SQL Скопировать код SELECT (DATE_TRUNC('MONTH', CURRENT_DATE) + INTERVAL '1 MONTH – 1 day')::DATE;

Результат выполнения этого запроса идентичен предыдущему. Основное отличие — это более простой и понятный код.

Повторение действия: пользовательская функция

Если вам часто требуется определить последний день месяца, вы можете создать пользовательскую функцию:

SQL Скопировать код CREATE OR REPLACE FUNCTION last_day_of_month(date) RETURNS DATE AS $$ BEGIN RETURN (DATE_TRUNC('MONTH', $1) + INTERVAL '1 MONTH' – INTERVAL '1 day')::DATE; END; $$ LANGUAGE plpgsql;

Для получения результата достаточно вызвать эту функцию:

SQL Скопировать код SELECT last_day_of_month(CURRENT_DATE);

Работа с данными, не являющимися датами

Если вам требуется преобразовать данные типа numeric(18) в формат даты и вычислить последний день месяца:

SQL Скопировать код SELECT (DATE_TRUNC('MONTH', TO_DATE(CAST(your_numeric_column AS VARCHAR), 'YYYYMMDD')) + INTERVAL '1 MONTH' – INTERVAL '1 day')::DATE;

Усовершенствование формата вывода данных

Если вам требуется привести дату к более читаемому виду:

SQL Скопировать код SELECT TO_CHAR((DATE_TRUNC('MONTH', CURRENT_DATE) + INTERVAL '1 MONTH' – INTERVAL '1 day')::DATE, 'YYYY-MM-DD') AS fancy_last_day;

Переход в другой контекст: Redshift

На платформе Amazon Redshift можно получить последний день месяца посредством вызова функции LAST_DAY :

SQL Скопировать код SELECT LAST_DAY(TO_DATE(act_date, 'YYYYMMDD')) AS end_of_month FROM your_table;

Подробную информацию можно найти в документации к Redshift.

Визуализация

Представим, что у вас есть интерактивный календарь:

Чтобы определить последний день месяца:

SQL Скопировать код SELECT (DATE_TRUNC('MONTH', CURRENT_DATE) + INTERVAL '1 MONTH – 1 day')::DATE AS last_day_of_month;

Это аналогично тому, как если бы мы сразу перелистали к конечной части книги.

PostgreSQL виртуально перемещает нас на первый день следующего месяца, и затем делает шаг назад на один день.

Использование SQL Fiddle

Вы можете воспользоваться сервисом SQL Fiddle, чтобы опробовать на практике приведенные примеры. Этот инструмент поможет вам лучше понять концепции и проверить корректность выполнения запросов.

Обновление – лучший способ получения новых возможностей

Если вы все еще используете версии PostgreSQL старше 8.0.2, пора обновляться! В новых версиях вы сможете использовать все перечисленные выше приемы, а также получите множество улучшений производительности и технической поддержки.

Учение – бесконечный процесс

Рекомендуем углубить свои знания, изучив ресурсы, такие как Date_LastDay wiki, или продолжите экспериментировать, чтобы еще лучше освоить SQL.

