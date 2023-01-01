Поиск подстроки в строке средствами MySQL: функции и операторы#SQL для аналитиков #Основы SQL #MySQL / MariaDB
Быстрый ответ
Для поиска текста в столбце MySQL используйте выражения
LIKE '%text%' или
INSTR(column, 'text'):
SELECT * FROM table WHERE column LIKE '%text%'; -- символ '%' заменяет любую последовательность символов
SELECT * FROM table WHERE INSTR(column, 'text') > 0; -- если позиция подстроки больше нуля, значит, она присутствует
Оператор
LIKE используется для поиска вхождений в любом месте столбца, в то время как функция
INSTR возвращает неотрицательное значение, если текст найден.
Анализ запросов с использованием строк на практических примерах
Устойчивость шаблонов и производительность: поиск баланса
Применение символа
% в шаблоне
LIKE '%{$needle}%' обеспечивает гибкость запроса, позволяя заменить символ любой последовательностью символов. Однако при работе с большими объемами данных такой подход может замедлить выполнение запросов. В этих случаях рекомендуется использовать полнотекстовые индексы.
Чувствительность к регистру: верхний или нижний – как правильно?
В MySQL поиск, основанный на
LIKE, по умолчанию не учитывает регистр. Если этот фактор имеет значение, используйте двоичное сравнение с помощью ключевого слова BINARY:
SELECT * FROM table WHERE BINARY column LIKE '%text%'; -- теперь поиск чувствителен к регистру
LOCATE и INSTR: поиск подстроки
Если необходимо определить позицию подстроки в строке, используйте функции
LOCATE('substring', column) или
INSTR(column, 'substring'). Эти функции с высокой точностью определяют местоположение подстроки.
Если подстрока отсутствует, функции возвращают 0.
Поиск по шаблонам: начало, середина, конец. Где искать?
Местоположение строки можно "фиксировать" при помощи шаблонов поиска:
- Для поиска в начале строки используйте:
WHERE column LIKE '{$needle}%'.
- Для поиска в конце строки:
WHERE column LIKE '%{$needle}'.
Продвинутые методы... Здесь обитают драконы
Полнотекстовые индексы: турбоускорение
Полнотекстовое индексирование ускоряет поиск по большим базам данных, делая его более эффективным:
ALTER TABLE table_name ADD FULLTEXT(column_name); -- запросы таким образом выполняются гораздо быстрее
SELECT * FROM table_name WHERE MATCH(column_name) AGAINST('text');
REGEXP: шаблоны наших мыслей
Когда требуется более тонкий и сложный поиск, используйте регулярные выражения (REGEXP):
SELECT * FROM table WHERE column REGEXP 'pattern'; -- удобно для поиска совпадений по сложным шаблонам
Визуализация
Представьте, что вы – детектив (🕵️), который ищет важный след (🔍) в тексте (📖):
Текст книги: "Быстрый коричневый лис прыгает через ленивую собаку."
Вы обнаруживаете ключевое слово "коричневый".
SELECT * FROM books WHERE content LIKE '%brown%'; -- "Коричневый" лис найден
Теперь слово выделяется, как будто нанесено маркером 🖍️:
Найдено: "...Быстрый **коричневый** лис прыгает через..."
Продвинутые методы формирования запросов: руководство для SQL ниндзя
REGEXP: инструментарий поиска по шаблонам
Если в тексте могут встретиться разные вариации слов, используйте регулярные выражения (REGEXP):
SELECT * FROM poems WHERE verse REGEXP 'colou?r'; -- обнаруживает "color" и "colour"
Индексирование: экономия времени
Рекомендуется использовать индексирование для ускорения поиска в запросах — это сокращает время выполнения операций и улучшает производительность.
Расширенные возможности LOCATE: не оставляйте без внимания
Функции LOCATE и INSTR могут использоваться для поиска n-ного вхождения подстроки, что значительно усложняет задачу поиска:
SELECT * FROM notes WHERE LOCATE('note', content, 10) > 0; -- поиск "note", начиная с 10-й позиции
Виктор Ермаков
SQL-разработчик