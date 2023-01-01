Поиск подстроки в строке средствами MySQL: функции и операторы

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #MySQL / MariaDB  
Быстрый ответ

Для поиска текста в столбце MySQL используйте выражения LIKE '%text%' или INSTR(column, 'text'):

SELECT * FROM table WHERE column LIKE '%text%'; -- символ '%' заменяет любую последовательность символов
SELECT * FROM table WHERE INSTR(column, 'text') > 0; -- если позиция подстроки больше нуля, значит, она присутствует

Оператор LIKE используется для поиска вхождений в любом месте столбца, в то время как функция INSTR возвращает неотрицательное значение, если текст найден.

Анализ запросов с использованием строк на практических примерах

Устойчивость шаблонов и производительность: поиск баланса

Применение символа % в шаблоне LIKE '%{$needle}%' обеспечивает гибкость запроса, позволяя заменить символ любой последовательностью символов. Однако при работе с большими объемами данных такой подход может замедлить выполнение запросов. В этих случаях рекомендуется использовать полнотекстовые индексы.

Чувствительность к регистру: верхний или нижний – как правильно?

В MySQL поиск, основанный на LIKE, по умолчанию не учитывает регистр. Если этот фактор имеет значение, используйте двоичное сравнение с помощью ключевого слова BINARY:

SELECT * FROM table WHERE BINARY column LIKE '%text%'; -- теперь поиск чувствителен к регистру

LOCATE и INSTR: поиск подстроки

Если необходимо определить позицию подстроки в строке, используйте функции LOCATE('substring', column) или INSTR(column, 'substring'). Эти функции с высокой точностью определяют местоположение подстроки.

Если подстрока отсутствует, функции возвращают 0.

Поиск по шаблонам: начало, середина, конец. Где искать?

Местоположение строки можно "фиксировать" при помощи шаблонов поиска:

  • Для поиска в начале строки используйте: WHERE column LIKE '{$needle}%'.
  • Для поиска в конце строки: WHERE column LIKE '%{$needle}'.

Продвинутые методы... Здесь обитают драконы

Полнотекстовые индексы: турбоускорение

Полнотекстовое индексирование ускоряет поиск по большим базам данных, делая его более эффективным:

ALTER TABLE table_name ADD FULLTEXT(column_name); -- запросы таким образом выполняются гораздо быстрее
SELECT * FROM table_name WHERE MATCH(column_name) AGAINST('text');

REGEXP: шаблоны наших мыслей

Когда требуется более тонкий и сложный поиск, используйте регулярные выражения (REGEXP):

SELECT * FROM table WHERE column REGEXP 'pattern'; -- удобно для поиска совпадений по сложным шаблонам

Визуализация

Представьте, что вы – детектив (🕵️), который ищет важный след (🔍) в тексте (📖):

Текст книги: "Быстрый коричневый лис прыгает через ленивую собаку."

Вы обнаруживаете ключевое слово "коричневый".

SELECT * FROM books WHERE content LIKE '%brown%'; -- "Коричневый" лис найден

Теперь слово выделяется, как будто нанесено маркером 🖍️:

Найдено: "...Быстрый **коричневый** лис прыгает через..."

Продвинутые методы формирования запросов: руководство для SQL ниндзя

REGEXP: инструментарий поиска по шаблонам

Если в тексте могут встретиться разные вариации слов, используйте регулярные выражения (REGEXP):

SELECT * FROM poems WHERE verse REGEXP 'colou?r'; -- обнаруживает "color" и "colour"

Индексирование: экономия времени

Рекомендуется использовать индексирование для ускорения поиска в запросах — это сокращает время выполнения операций и улучшает производительность.

Расширенные возможности LOCATE: не оставляйте без внимания

Функции LOCATE и INSTR могут использоваться для поиска n-ного вхождения подстроки, что значительно усложняет задачу поиска:

SELECT * FROM notes WHERE LOCATE('note', content, 10) > 0; -- поиск "note", начиная с 10-й позиции

Полезные материалы

  1. MySQL :: Руководство по версии MySQL 8.0 :: 12.8 Функции и операторы для работы со строками — подробное описание функций работы со строками в MySQL.
  2. Оператор SQL LIKE — обучение с использованием оператора LIKE.
  3. MySQL :: Руководство по версии MySQL 8.0 :: 12.9 Функции полнотекстового поиска — информация о полнотекстовом поиске.
  4. Регулярные выражения в MySQL с оператором REGEXP — тонкости использования REGEXP.
  5. MySQL :: Руководство по версии MySQL 8.0 :: 12.4.2 Функции и операторы сравнения — подробно о функциях сравнения в MySQL.
  6. 5 советов по оптимизации запросов в MySQL с использованием LIKE — способы оптимизации запросов, использующих LIKE.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

