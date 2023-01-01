Поиск подстроки в Oracle SQL: использование функции chr(8211)#SQL для аналитиков #Основы SQL
Быстрый ответ
Для проверки существования строки
'A' внутри строки
'B' в SQL Oracle вы можете использовать
INSTR(B, 'A') > 0 для точного совпадения или
B LIKE '%A%' для поиска по шаблону.
Пример использования
INSTR:
SELECT * FROM table_name WHERE INSTR(column_name, 'substring') > 0;
А вот как применяется
LIKE:
SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%substring%';
Чтобы игнорировать регистр, используйте функцию
UPPER:
SELECT * FROM table_name WHERE UPPER(column_name) LIKE UPPER('%substring%');
Применение шаблонов в поиске
Вы можете расширить возможности поиска с помощью подстановочных символов и функции
CHR().
Вот несколько примеров поиска по шаблону:
SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%sub%';
SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE 'sub%';
SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%sub';
Для работы с символами ASCII есть функция
CHR():
SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%' || CHR(10) || '%';
Расширение границ с использованием продвинутых поисковых шаблонов
Для сложных запросов следует использовать регулярные выражения с
REGEXP_LIKE:
SELECT * FROM table_name WHERE REGEXP_LIKE(column_name, '\d');
SELECT COUNT(*) FROM table_name WHERE NOT REGEXP_LIKE(column_name, '^[0-9]+$');
SELECT * FROM table_name WHERE REGEXP_LIKE(column_name, '^[A-Za-z]\d*$');
Мощь функции CONTAINS: эффективный поиск в больших датасетах
В больших наборах данных рекомендуется использовать функцию
CONTAINS в сочетании с индексами Oracle Text.
SELECT * FROM table_name WHERE CONTAINS(column_name, 'search_term') > 0;
Для специальных символов используйте
LIKE и
INSTR, так как
CONTAINS ориентирован на поиск слов и фраз.
Визуализация
LIKE и подстановочные символы упрощают поиск по шаблонам. Допустим, база данных это книжная полка:
Книжная полка (📚): [Книга A, Книга B, Книга C, ... ]
Запрос на поиск книг с "Secret" в названии:
SELECT * FROM 📚 WHERE title LIKE '%Secret%';
Визуализация запроса:
🔎 Ищем: [Любую книгу 📖 с "Secret" 🗝️ в названии]
Используйте
% как подстановочный символ и конкатенацию строк
|| для составления сложных запросов.
Работа с многоязычными данными
Для работы с многоязычными данными:
SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%a'||CHR(241)||'o%';
С помощью
NLS_UPPER можно осуществлять поиск без учета регистра, с учетом особенностей локализации.
Производительность: настройки для любителей скорости
- Индексация для
CONTAINS: Оптимизируйте работу с помощью индекса Oracle Text.
- Осторожно используйте
REGEXP_LIKE: Применяйте только для сложных шаблонов.
- Применяйте
INSTRи
SUBSTRдля оптимизации вычисления позиций.
- Избегайте полного сканирования таблиц при использовании шаблонов со знаком
%в начале.
