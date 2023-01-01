Поиск подстроки в Oracle SQL: использование функции chr(8211)

Быстрый ответ

Для проверки существования строки 'A' внутри строки 'B' в SQL Oracle вы можете использовать INSTR(B, 'A') > 0 для точного совпадения или B LIKE '%A%' для поиска по шаблону.

Пример использования INSTR :

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE INSTR(column_name, 'substring') > 0;

А вот как применяется LIKE :

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%substring%';

Чтобы игнорировать регистр, используйте функцию UPPER :

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE UPPER(column_name) LIKE UPPER('%substring%');

Применение шаблонов в поиске

Вы можете расширить возможности поиска с помощью подстановочных символов и функции CHR() .

Вот несколько примеров поиска по шаблону:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%sub%'; SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE 'sub%'; SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%sub';

Для работы с символами ASCII есть функция CHR() :

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%' || CHR(10) || '%';

Расширение границ с использованием продвинутых поисковых шаблонов

Для сложных запросов следует использовать регулярные выражения с REGEXP_LIKE :

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE REGEXP_LIKE(column_name, '\d'); SELECT COUNT(*) FROM table_name WHERE NOT REGEXP_LIKE(column_name, '^[0-9]+$'); SELECT * FROM table_name WHERE REGEXP_LIKE(column_name, '^[A-Za-z]\d*$');

Мощь функции CONTAINS: эффективный поиск в больших датасетах

В больших наборах данных рекомендуется использовать функцию CONTAINS в сочетании с индексами Oracle Text.

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE CONTAINS(column_name, 'search_term') > 0;

Для специальных символов используйте LIKE и INSTR , так как CONTAINS ориентирован на поиск слов и фраз.

Визуализация

LIKE и подстановочные символы упрощают поиск по шаблонам. Допустим, база данных это книжная полка:

Книжная полка (📚): [Книга A, Книга B, Книга C, ... ]

Запрос на поиск книг с "Secret" в названии:

SQL Скопировать код SELECT * FROM 📚 WHERE title LIKE '%Secret%';

Визуализация запроса:

🔎 Ищем: [Любую книгу 📖 с "Secret" 🗝️ в названии]

Используйте % как подстановочный символ и конкатенацию строк || для составления сложных запросов.

Работа с многоязычными данными

Для работы с многоязычными данными:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%a'||CHR(241)||'o%';

С помощью NLS_UPPER можно осуществлять поиск без учета регистра, с учетом особенностей локализации.

Производительность: настройки для любителей скорости

Индексация для CONTAINS : Оптимизируйте работу с помощью индекса Oracle Text.

: Оптимизируйте работу с помощью индекса Oracle Text. Осторожно используйте REGEXP_LIKE : Применяйте только для сложных шаблонов.

: Применяйте только для сложных шаблонов. Применяйте INSTR и SUBSTR для оптимизации вычисления позиций.

для оптимизации вычисления позиций. Избегайте полного сканирования таблиц при использовании шаблонов со знаком % в начале.

