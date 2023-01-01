Поиск подстроки в Oracle SQL: использование функции chr(8211)

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  
Быстрый ответ

Для проверки существования строки 'A' внутри строки 'B' в SQL Oracle вы можете использовать INSTR(B, 'A') > 0 для точного совпадения или B LIKE '%A%' для поиска по шаблону.

Пример использования INSTR:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM table_name WHERE INSTR(column_name, 'substring') > 0;

А вот как применяется LIKE:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%substring%';

Чтобы игнорировать регистр, используйте функцию UPPER:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM table_name WHERE UPPER(column_name) LIKE UPPER('%substring%');
Применение шаблонов в поиске

Вы можете расширить возможности поиска с помощью подстановочных символов и функции CHR().

Вот несколько примеров поиска по шаблону:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%sub%';
SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE 'sub%';
SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%sub';

Для работы с символами ASCII есть функция CHR():

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%' || CHR(10) || '%';

Расширение границ с использованием продвинутых поисковых шаблонов

Для сложных запросов следует использовать регулярные выражения с REGEXP_LIKE:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM table_name WHERE REGEXP_LIKE(column_name, '\d');
SELECT COUNT(*) FROM table_name WHERE NOT REGEXP_LIKE(column_name, '^[0-9]+$');
SELECT * FROM table_name WHERE REGEXP_LIKE(column_name, '^[A-Za-z]\d*$');

Мощь функции CONTAINS: эффективный поиск в больших датасетах

В больших наборах данных рекомендуется использовать функцию CONTAINS в сочетании с индексами Oracle Text.

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM table_name WHERE CONTAINS(column_name, 'search_term') > 0;

Для специальных символов используйте LIKE и INSTR, так как CONTAINS ориентирован на поиск слов и фраз.

Визуализация

LIKE и подстановочные символы упрощают поиск по шаблонам. Допустим, база данных это книжная полка:

SQL
Скопировать код
Книжная полка (📚): [Книга A, Книга B, Книга C, ... ]

Запрос на поиск книг с "Secret" в названии:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM 📚 WHERE title LIKE '%Secret%';

Визуализация запроса:

Markdown
Скопировать код
🔎 Ищем: [Любую книгу 📖 с "Secret" 🗝️ в названии]

Используйте % как подстановочный символ и конкатенацию строк || для составления сложных запросов.

Работа с многоязычными данными

Для работы с многоязычными данными:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM table_name WHERE column_name LIKE '%a'||CHR(241)||'o%';

С помощью NLS_UPPER можно осуществлять поиск без учета регистра, с учетом особенностей локализации.

Производительность: настройки для любителей скорости

  • Индексация для CONTAINS: Оптимизируйте работу с помощью индекса Oracle Text.
  • Осторожно используйте REGEXP_LIKE: Применяйте только для сложных шаблонов.
  • Применяйте INSTR и SUBSTR для оптимизации вычисления позиций.
  • Избегайте полного сканирования таблиц при использовании шаблонов со знаком % в начале.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

