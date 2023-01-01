Поиск и вывод дублирующихся строк в SQL: подробное решение

Быстрый ответ

Для выявления дублированных значений в одном столбце пользуйтесь операторами GROUP BY и HAVING для фильтрации требуемых значений:

SQL Скопировать код SELECT ваш_столбец, COUNT(*) FROM ваша_таблица GROUP BY ваш_столбец HAVING COUNT(*) > 1;

Этот запрос вернёт значения из ваш_столбец , появляющиеся в ваша_таблица более чем по одному разу.

Проникновение в глубь: поиск дубликатов

В ситуации, когда нужно обнаружить дубликаты среди всех столбцов, пригодится подзапрос или самоприсоединение:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE (SELECT COUNT(*) FROM ваша_таблица AS подзапрос WHERE подзапрос.ваш_столбец = ваша_таблица.ваш_столбец) > 1;

Тут подзапрос ищет полностью совпадающие строки по всем столбцам таблицы.

При значимости 'всех столбцов'

Чтобы выявлять дубликаты по всем столбцам, используйте оконные функции:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT *, COUNT(*) OVER (PARTITION BY ваши_столбцы) as количество_дубликатов FROM ваша_таблица ) AS подзапрос WHERE количество_дубликатов > 1;

Оконные функции дадут вам возможность подробно контролировать дублирование данных в строках.

Визуализация

Представим, что вас пригласили на яркий маскарад, где гости облачены в различные костюмы ( 👗 , 👔 ).

Markdown Скопировать код Гости: 😷👗 😷👔 😷👗 😷👗 😷👔 Пары костюмов: 👗👔 👗👗 👔👗

В SQL-мире поиск таких 'пар' для бала проходит вот так:

SQL Скопировать код SELECT костюм, COUNT(*) FROM маскарад GROUP BY костюм HAVING COUNT(*) > 1;

Markdown Скопировать код Совпадающие гости: 😷👗 😷👗 😷👗

Практический разбор

Использование самоприсоединений

Самоприсоединение позволит получить более полное представление о данных, сохраняя контекст:

SQL Скопировать код SELECT a.* FROM ваша_таблица a JOIN ваша_таблица b ON a.ваш_столбец = b.ваш_столбец AND a.id <> b.id;

Этот подход исключит сравнение строки с собой, обнаружив настоящие 'дубликаты'.

Использование подзапросов для эффективного отбора

Чтобы уменьшить нагрузку на систему управления базами данных при поиске дубликатов, можно применить подзапросы:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваш_столбец IN ( SELECT ваш_столбец FROM ваша_таблица GROUP BY ваш_столбец HAVING COUNT(*) > 1 );

Этот запрос отбирает строки, для которых обнаружены дублирующиеся значения, что упрощает выполнение подзапроса.

Учёт специальных случаев

Если в схеме базы данных присутствуют поля, допускающие значения NULL или неравномерно распределённые данные, то важно заранее учесть такие ситуации, чтобы запрос на выявление дубликатов не проигнорировал их.

Полезные материалы