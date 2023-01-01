Поиск и вывод дублирующихся строк в SQL: подробное решение
Быстрый ответ
Для выявления дублированных значений в одном столбце пользуйтесь операторами
GROUP BY и
HAVING для фильтрации требуемых значений:
SELECT ваш_столбец, COUNT(*)
FROM ваша_таблица
GROUP BY ваш_столбец
HAVING COUNT(*) > 1;
Этот запрос вернёт значения из
ваш_столбец, появляющиеся в
ваша_таблица более чем по одному разу.
Проникновение в глубь: поиск дубликатов
В ситуации, когда нужно обнаружить дубликаты среди всех столбцов, пригодится подзапрос или самоприсоединение:
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE (SELECT COUNT(*)
FROM ваша_таблица AS подзапрос
WHERE подзапрос.ваш_столбец = ваша_таблица.ваш_столбец) > 1;
Тут подзапрос ищет полностью совпадающие строки по всем столбцам таблицы.
При значимости 'всех столбцов'
Чтобы выявлять дубликаты по всем столбцам, используйте оконные функции:
SELECT *
FROM (
SELECT *,
COUNT(*) OVER (PARTITION BY ваши_столбцы) as количество_дубликатов
FROM ваша_таблица
) AS подзапрос
WHERE количество_дубликатов > 1;
Оконные функции дадут вам возможность подробно контролировать дублирование данных в строках.
Визуализация
Представим, что вас пригласили на яркий маскарад, где гости облачены в различные костюмы (
👗,
👔).
Гости: 😷👗 😷👔 😷👗 😷👗 😷👔
Пары костюмов: 👗👔 👗👗 👔👗
В SQL-мире поиск таких 'пар' для бала проходит вот так:
SELECT костюм, COUNT(*)
FROM маскарад
GROUP BY костюм
HAVING COUNT(*) > 1;
Совпадающие гости: 😷👗 😷👗 😷👗
Практический разбор
Использование самоприсоединений
Самоприсоединение позволит получить более полное представление о данных, сохраняя контекст:
SELECT a.*
FROM ваша_таблица a
JOIN ваша_таблица b ON a.ваш_столбец = b.ваш_столбец AND a.id <> b.id;
Этот подход исключит сравнение строки с собой, обнаружив настоящие 'дубликаты'.
Использование подзапросов для эффективного отбора
Чтобы уменьшить нагрузку на систему управления базами данных при поиске дубликатов, можно применить подзапросы:
SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец IN (
SELECT ваш_столбец
FROM ваша_таблица
GROUP BY ваш_столбец
HAVING COUNT(*) > 1
);
Этот запрос отбирает строки, для которых обнаружены дублирующиеся значения, что упрощает выполнение подзапроса.
Учёт специальных случаев
Если в схеме базы данных присутствуют поля, допускающие значения NULL или неравномерно распределённые данные, то важно заранее учесть такие ситуации, чтобы запрос на выявление дубликатов не проигнорировал их.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик