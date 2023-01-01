Поиск и вывод дублирующихся строк в SQL: подробное решение

#SQL для аналитиков  #GROUP BY и агрегации  #DISTINCT  
Быстрый ответ

Для выявления дублированных значений в одном столбце пользуйтесь операторами GROUP BY и HAVING для фильтрации требуемых значений:

SELECT ваш_столбец, COUNT(*)
FROM ваша_таблица
GROUP BY ваш_столбец
HAVING COUNT(*) > 1;

Этот запрос вернёт значения из ваш_столбец, появляющиеся в ваша_таблица более чем по одному разу.

Проникновение в глубь: поиск дубликатов

В ситуации, когда нужно обнаружить дубликаты среди всех столбцов, пригодится подзапрос или самоприсоединение:

SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE (SELECT COUNT(*)
       FROM ваша_таблица AS подзапрос
       WHERE подзапрос.ваш_столбец = ваша_таблица.ваш_столбец) > 1;

Тут подзапрос ищет полностью совпадающие строки по всем столбцам таблицы.

При значимости 'всех столбцов'

Чтобы выявлять дубликаты по всем столбцам, используйте оконные функции:

SELECT * 
FROM (
  SELECT *, 
         COUNT(*) OVER (PARTITION BY ваши_столбцы) as количество_дубликатов
  FROM ваша_таблица
) AS подзапрос
WHERE количество_дубликатов > 1;

Оконные функции дадут вам возможность подробно контролировать дублирование данных в строках.

Визуализация

Представим, что вас пригласили на яркий маскарад, где гости облачены в различные костюмы (👗, 👔).

Гости:          😷👗 😷👔 😷👗 😷👗 😷👔
Пары костюмов:      👗👔    👗👗    👔👗

В SQL-мире поиск таких 'пар' для бала проходит вот так:

SELECT костюм, COUNT(*)
FROM маскарад
GROUP BY костюм
HAVING COUNT(*) > 1;
Совпадающие гости:  😷👗 😷👗 😷👗

Практический разбор

Использование самоприсоединений

Самоприсоединение позволит получить более полное представление о данных, сохраняя контекст:

SELECT a.*
FROM ваша_таблица a
JOIN ваша_таблица b ON a.ваш_столбец = b.ваш_столбец AND a.id <> b.id;

Этот подход исключит сравнение строки с собой, обнаружив настоящие 'дубликаты'.

Использование подзапросов для эффективного отбора

Чтобы уменьшить нагрузку на систему управления базами данных при поиске дубликатов, можно применить подзапросы:

SELECT *
FROM ваша_таблица
WHERE ваш_столбец IN (
  SELECT ваш_столбец
  FROM ваша_таблица
  GROUP BY ваш_столбец
  HAVING COUNT(*) > 1
);

Этот запрос отбирает строки, для которых обнаружены дублирующиеся значения, что упрощает выполнение подзапроса.

Учёт специальных случаев

Если в схеме базы данных присутствуют поля, допускающие значения NULL или неравномерно распределённые данные, то важно заранее учесть такие ситуации, чтобы запрос на выявление дубликатов не проигнорировал их.

Полезные материалы

  1. SQL GROUP BY Statement — принцип работы операторов GROUP BY и HAVING с дубликатами.
  2. SQL – Group By Clause — осваиваем применение GROUP BY в SQL.
  3. SELECT (Transact-SQL) – SQL Server — примеры применения SELECT, одного из базовых запросов в SQL.
  4. sql server – How can I remove duplicate rows? – рекомендации на Stack Overflow по поиску и удалению дубликатов.
  5. Window Functions in SQL Server — погружаемся в оконные функции, которые могут помочь при решении задач поиска дубликатов.
Какой SQL-запрос используется для выявления дублированных значений в одном столбце?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

