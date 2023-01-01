Поиск дубликатов в PostgreSQL: уникальность по 4 полям

Быстрый ответ

Для обнаружения дублированных данных в PostgreSQL применяется комбинация GROUP BY и HAVING . С их помощью ищутся строки, которые присутствуют в базе более одного раза:

SQL Скопировать код SELECT column, COUNT(*) FROM table GROUP BY column HAVING COUNT(*) > 1;

В этом запросе нужно заменить column и table на реальные имя столбца и таблицы. Данный подход бережно и эффективно выявляет дублированные записи.

Детализация основного запроса

Если дублируются значения находящиеся в нескольких столбцах, просто добавьте все нужные поля в условие GROUP BY .

SQL Скопировать код SELECT column1, column2, COUNT(*) FROM yourTable GROUP BY column1, column2 HAVING COUNT(*) > 1;

Если хотите более точного определения групп дубликатов, попробуйте совместить функцию оконного запроса ROW_NUMBER() и PARTITION BY :

SQL Скопировать код SELECT *, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY column ORDER BY id) AS Row FROM yourTable WHERE Row > 1;

Эффективное удаление дубликатов

Если требуется не только найти, но и устранить дубликаты, используйте следующий подход:

SQL Скопировать код DELETE FROM yourTable USING ( SELECT MIN(id) as id, column FROM yourTable GROUP BY column HAVING COUNT(*) > 1 ) AS t1 WHERE yourTable.id > t1.id AND yourTable.column = t1.column;

Этот метод оставляет самую старую запись, известную как "голову", и удаляет все остальные.

Устранение дубликатов по нескольким полям

Если обнаружены дубликаты в нескольких столбцах, следует использовать этот подход:

SQL Скопировать код SELECT id, year, COUNT(*) FROM yourTable GROUP BY id, year HAVING COUNT(*) > 1 AND year = '2023';

Здесь идентификация дубликатов происходит по полям id и year и учитываются только записи за текущий год.

Визуализация

Представим колоду карт, где каждая карта является отдельной записью:

Markdown Скопировать код Колода: [🂡, 🂢, 🂢, 🂣, 🂤, 🂣]

Цель – найти дубликаты, как если бы мы шукали парные карты:

SQL Скопировать код SELECT card, COUNT(*) FROM deck_of_cards GROUP BY card HAVING COUNT(*) > 1;

Результат будет следующим:

Markdown Скопировать код | Карта | Частота | | ------ | -------- | | 🂢 | 2 | | 🂣 | 2 |

Мы обнаружили, что карты 🂢 и 🂣 встречаются дважды.

Продвинутые способы отыскания дубликатов

Для более детального поиска рекомендую воспользоваться следующим подходом:

SQL Скопировать код WITH DuplicateRecords AS ( SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY column ORDER BY id) AS rn FROM yourTable ) SELECT * FROM DuplicateRecords WHERE rn > 1;

Теперь каждый дубликат имеет присвоенный номер и может быть выбран как поодиночке, так и группами.

Представление результатов поиска дубликатов

Для форматирования результатов подойдёт такой запрос:

SQL Скопировать код SELECT column, ARRAY_AGG(id) AS duplicate_ids FROM ( SELECT column, id, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY column ORDER BY id) AS rn FROM yourTable ) AS t WHERE rn > 1 GROUP BY column;

С помощью функции ARRAY_AGG , можно создать массив идентификаторов дубликатов, привязанных к основному 'id'.

