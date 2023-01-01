Поиск дубликатов в PostgreSQL: уникальность по 4 полям

Быстрый ответ

Для обнаружения дублированных данных в PostgreSQL применяется комбинация GROUP BY и HAVING. С их помощью ищутся строки, которые присутствуют в базе более одного раза:

SELECT column, COUNT(*)
FROM table
GROUP BY column
HAVING COUNT(*) > 1;

В этом запросе нужно заменить column и table на реальные имя столбца и таблицы. Данный подход бережно и эффективно выявляет дублированные записи.

Детализация основного запроса

Если дублируются значения находящиеся в нескольких столбцах, просто добавьте все нужные поля в условие GROUP BY.

SELECT column1, column2, COUNT(*)
FROM yourTable
GROUP BY column1, column2
HAVING COUNT(*) > 1;

Если хотите более точного определения групп дубликатов, попробуйте совместить функцию оконного запроса ROW_NUMBER() и PARTITION BY:

SELECT *, ROW_NUMBER()
OVER(PARTITION BY column ORDER BY id) AS Row
FROM yourTable
WHERE Row > 1;

Эффективное удаление дубликатов

Если требуется не только найти, но и устранить дубликаты, используйте следующий подход:

DELETE FROM yourTable
USING (
    SELECT MIN(id) as id, column 
    FROM yourTable 
    GROUP BY column HAVING COUNT(*) > 1
) AS t1
WHERE yourTable.id > t1.id AND yourTable.column = t1.column;

Этот метод оставляет самую старую запись, известную как "голову", и удаляет все остальные.

Устранение дубликатов по нескольким полям

Если обнаружены дубликаты в нескольких столбцах, следует использовать этот подход:

SELECT id, year, COUNT(*)
FROM yourTable
GROUP BY id, year
HAVING COUNT(*) > 1 AND year = '2023';

Здесь идентификация дубликатов происходит по полям id и year и учитываются только записи за текущий год.

Визуализация

Представим колоду карт, где каждая карта является отдельной записью:

Колода: [🂡, 🂢, 🂢, 🂣, 🂤, 🂣]

Цель – найти дубликаты, как если бы мы шукали парные карты:

SELECT card, COUNT(*) 
FROM deck_of_cards
GROUP BY card
HAVING COUNT(*) > 1;

Результат будет следующим:

| Карта | Частота |
| ------ | -------- |
| 🂢     | 2       |
| 🂣     | 2       |

Мы обнаружили, что карты 🂢 и 🂣 встречаются дважды.

Продвинутые способы отыскания дубликатов

Для более детального поиска рекомендую воспользоваться следующим подходом:

WITH DuplicateRecords AS (
      SELECT *, 
      ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY column ORDER BY id) AS rn
      FROM yourTable
)
SELECT * 
FROM DuplicateRecords
WHERE rn > 1;

Теперь каждый дубликат имеет присвоенный номер и может быть выбран как поодиночке, так и группами.

Представление результатов поиска дубликатов

Для форматирования результатов подойдёт такой запрос:

SELECT column, ARRAY_AGG(id) AS duplicate_ids
FROM (
     SELECT column, id, ROW_NUMBER() 
     OVER (PARTITION BY column ORDER BY id) AS rn
     FROM yourTable
) AS t
WHERE rn > 1
GROUP BY column;

С помощью функции ARRAY_AGG, можно создать массив идентификаторов дубликатов, привязанных к основному 'id'.

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

