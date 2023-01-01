Поиск дубликатов в PostgreSQL: уникальность по 4 полям#Разное
Быстрый ответ
Для обнаружения дублированных данных в PostgreSQL применяется комбинация
GROUP BY и
HAVING. С их помощью ищутся строки, которые присутствуют в базе более одного раза:
SELECT column, COUNT(*)
FROM table
GROUP BY column
HAVING COUNT(*) > 1;
В этом запросе нужно заменить
column и
table на реальные имя столбца и таблицы. Данный подход бережно и эффективно выявляет дублированные записи.
Детализация основного запроса
Если дублируются значения находящиеся в нескольких столбцах, просто добавьте все нужные поля в условие
GROUP BY.
SELECT column1, column2, COUNT(*)
FROM yourTable
GROUP BY column1, column2
HAVING COUNT(*) > 1;
Если хотите более точного определения групп дубликатов, попробуйте совместить функцию оконного запроса
ROW_NUMBER() и
PARTITION BY:
SELECT *, ROW_NUMBER()
OVER(PARTITION BY column ORDER BY id) AS Row
FROM yourTable
WHERE Row > 1;
Эффективное удаление дубликатов
Если требуется не только найти, но и устранить дубликаты, используйте следующий подход:
DELETE FROM yourTable
USING (
SELECT MIN(id) as id, column
FROM yourTable
GROUP BY column HAVING COUNT(*) > 1
) AS t1
WHERE yourTable.id > t1.id AND yourTable.column = t1.column;
Этот метод оставляет самую старую запись, известную как "голову", и удаляет все остальные.
Устранение дубликатов по нескольким полям
Если обнаружены дубликаты в нескольких столбцах, следует использовать этот подход:
SELECT id, year, COUNT(*)
FROM yourTable
GROUP BY id, year
HAVING COUNT(*) > 1 AND year = '2023';
Здесь идентификация дубликатов происходит по полям
id и
year и учитываются только записи за текущий год.
Визуализация
Представим колоду карт, где каждая карта является отдельной записью:
Колода: [🂡, 🂢, 🂢, 🂣, 🂤, 🂣]
Цель – найти дубликаты, как если бы мы шукали парные карты:
SELECT card, COUNT(*)
FROM deck_of_cards
GROUP BY card
HAVING COUNT(*) > 1;
Результат будет следующим:
| Карта | Частота |
| ------ | -------- |
| 🂢 | 2 |
| 🂣 | 2 |
Мы обнаружили, что карты 🂢 и 🂣 встречаются дважды.
Продвинутые способы отыскания дубликатов
Для более детального поиска рекомендую воспользоваться следующим подходом:
WITH DuplicateRecords AS (
SELECT *,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY column ORDER BY id) AS rn
FROM yourTable
)
SELECT *
FROM DuplicateRecords
WHERE rn > 1;
Теперь каждый дубликат имеет присвоенный номер и может быть выбран как поодиночке, так и группами.
Представление результатов поиска дубликатов
Для форматирования результатов подойдёт такой запрос:
SELECT column, ARRAY_AGG(id) AS duplicate_ids
FROM (
SELECT column, id, ROW_NUMBER()
OVER (PARTITION BY column ORDER BY id) AS rn
FROM yourTable
) AS t
WHERE rn > 1
GROUP BY column;
С помощью функции
ARRAY_AGG, можно создать массив идентификаторов дубликатов, привязанных к основному 'id'.
