Подсчет записей по условию в SQL Server: пример и решение

Быстрый ответ

В SQL Server для подсчёта строк, соответствующих определённым критериям, применяется связка SUM и CASE :

SQL Скопировать код SELECT SUM(CASE WHEN условие THEN 1 ELSE 0 END) AS УсловныйПодсчет FROM имяТаблицы;

Вместо условие подставьте нужное вам условие, а имяТаблицы замените на название вашей таблицы.

Если требуется посчитать общее количество строк, рекомендуем использовать COUNT(*) , который считает все строки, игнорируя условия.

Условные агрегации с применением SUM и CASE

Если вам необходимо вычислить условный подсчёт данных по строкам, подход SUM(CASE WHEN...) идеально подойдёт:

SQL Скопировать код SELECT UserID, SUM(CASE WHEN имя = 'system' THEN 1 END) AS КоличествоСистемныхЗаписей, COUNT(*) AS ОбщееКоличествоЗаписейПользователя FROM ПримерТаблицы GROUP BY UserID;

/* "Нет ничего лучше проверенной системы!" */

На выходе вы получите подробную статистику по числу записей с имя 'system', а также общее число записей для каждого пользователя.

Альтернативный подход к подсчёту с использованием IIF

В качестве альтернативы можно использовать функцию IIF в SQL Server для упрощения логики запроса:

SQL Скопировать код SELECT UserID, SUM(IIF(имя = 'system', 1, 0)) AS КоличествоСистемныхЗаписей, COUNT(*) AS ОбщееКоличествоЗаписей FROM ПримерТаблицы GROUP BY UserID;

/* "Если есть 'system', мы его подсчитаем!" */

Такая запись более понятна, в особенности, если вы уже имеете опыт работы с условными функциями.

Важность группировки

Группировка необходима для разделения подсчётов, например, по UserID . Она поможет корректно приписывать результаты каждому пользователю и визуализирует распределение по категориям.

Визуализация

Представим такую ситуацию: повар готовит блюдо и проверяет свежесть ингредиентов:

SQL Скопировать код SELECT НазваниеБлюда, COUNT(CASE WHEN Свежий = 1 THEN 1 END) as СвежиеИнгредиенты, COUNT(CASE WHEN Свежий = 0 THEN 1 END) as НесвежиеИнгредиенты FROM Кухня GROUP BY НазваниеБлюда;

Ингредиенты с меткой 🥒 = 1 считаются свежими, те что с меткой 🥀 = 0 — несвежими.

Markdown Скопировать код | НазваниеБлюда | 🥒 СвежиеИнгредиенты | 🥀 НесвежиеИнгредиенты | | ---------------- | -------------------- | --------------------- | | Салат "Садовый" | 5 | 0 | | Овощной Строганов| 3 | 2 | | Сытное Рагу | 2 | 3 |

Таким образом, мы видим соотношение свежих и несвежих ингредиентов для каждого блюда, что аналогично анализу записей типа 'system'.

Учет нескольких условий

Если подсчёт должен учитывать разные условия, запрос можно дополнить:

SQL Скопировать код SELECT UserID, SUM(CASE WHEN имя = 'system' THEN 1 ELSE 0 END) AS СчетчикСистемных, SUM(CASE WHEN статус = 'active' THEN 1 ELSE 0 END) AS СчетчикАктивных, COUNT(*) AS ОбщееКоличествоЗаписей FROM ПримерТаблицы GROUP BY UserID;

/* "Подсчёт для 'system' и 'active' — вместе!" */

Такой запрос выдаст подробную информацию о количестве записей типа 'system' и записей со статусом 'active'.

Сверка с ожидаемыми результатами

После выполнения запроса сравните полученные данные с ожидаемыми результатами или известными вам значениями, чтобы убедиться в правильности вычислений.

Настройка запроса под ваши требования

Замените в запросе UserID , имя , статус и ПримерТаблицы на реальные имена столбцов и таблиц в вашей базе данных.

Избегание типичных ошибок

Чтобы избегать ошибок при работе с SQL, следует быть внимательными к синтаксису запросов, правильно использовать выражения GROUP BY и логические условия.

Эффективное использование функций

Выбор между SUM(CASE WHEN...) , IIF и COUNT(*) может повлиять на оптимизацию запросов и производительность вашей базы данных.

