Подсчет записей по условию в SQL Server: пример и решение
Быстрый ответ
В SQL Server для подсчёта строк, соответствующих определённым критериям, применяется связка
SUM и
CASE:
SELECT SUM(CASE WHEN условие THEN 1 ELSE 0 END) AS УсловныйПодсчет
FROM имяТаблицы;
Вместо
условие подставьте нужное вам условие, а
имяТаблицы замените на название вашей таблицы.
Если требуется посчитать общее количество строк, рекомендуем использовать
COUNT(*), который считает все строки, игнорируя условия.
Условные агрегации с применением SUM и CASE
Если вам необходимо вычислить условный подсчёт данных по строкам, подход
SUM(CASE WHEN...) идеально подойдёт:
SELECT UserID,
SUM(CASE WHEN имя = 'system' THEN 1 END) AS КоличествоСистемныхЗаписей,
COUNT(*) AS ОбщееКоличествоЗаписейПользователя
FROM ПримерТаблицы
GROUP BY UserID;
/* "Нет ничего лучше проверенной системы!" */
На выходе вы получите подробную статистику по числу записей с
имя 'system', а также общее число записей для каждого пользователя.
Альтернативный подход к подсчёту с использованием IIF
В качестве альтернативы можно использовать функцию
IIF в SQL Server для упрощения логики запроса:
SELECT UserID,
SUM(IIF(имя = 'system', 1, 0)) AS КоличествоСистемныхЗаписей,
COUNT(*) AS ОбщееКоличествоЗаписей
FROM ПримерТаблицы
GROUP BY UserID;
/* "Если есть 'system', мы его подсчитаем!" */
Такая запись более понятна, в особенности, если вы уже имеете опыт работы с условными функциями.
Важность группировки
Группировка необходима для разделения подсчётов, например, по
UserID. Она поможет корректно приписывать результаты каждому пользователю и визуализирует распределение по категориям.
Визуализация
Представим такую ситуацию: повар готовит блюдо и проверяет свежесть ингредиентов:
SELECT
НазваниеБлюда,
COUNT(CASE WHEN Свежий = 1 THEN 1 END) as СвежиеИнгредиенты,
COUNT(CASE WHEN Свежий = 0 THEN 1 END) as НесвежиеИнгредиенты
FROM
Кухня
GROUP BY
НазваниеБлюда;
Ингредиенты с меткой 🥒 = 1 считаются свежими, те что с меткой 🥀 = 0 — несвежими.
| НазваниеБлюда | 🥒 СвежиеИнгредиенты | 🥀 НесвежиеИнгредиенты |
| ---------------- | -------------------- | --------------------- |
| Салат "Садовый" | 5 | 0 |
| Овощной Строганов| 3 | 2 |
| Сытное Рагу | 2 | 3 |
Таким образом, мы видим соотношение свежих и несвежих ингредиентов для каждого блюда, что аналогично анализу записей типа 'system'.
Учет нескольких условий
Если подсчёт должен учитывать разные условия, запрос можно дополнить:
SELECT UserID,
SUM(CASE WHEN имя = 'system' THEN 1 ELSE 0 END) AS СчетчикСистемных,
SUM(CASE WHEN статус = 'active' THEN 1 ELSE 0 END) AS СчетчикАктивных,
COUNT(*) AS ОбщееКоличествоЗаписей
FROM ПримерТаблицы
GROUP BY UserID;
/* "Подсчёт для 'system' и 'active' — вместе!" */
Такой запрос выдаст подробную информацию о количестве записей типа 'system' и записей со статусом 'active'.
Сверка с ожидаемыми результатами
После выполнения запроса сравните полученные данные с ожидаемыми результатами или известными вам значениями, чтобы убедиться в правильности вычислений.
Настройка запроса под ваши требования
Замените в запросе
UserID,
имя,
статус и
ПримерТаблицы на реальные имена столбцов и таблиц в вашей базе данных.
Избегание типичных ошибок
Чтобы избегать ошибок при работе с SQL, следует быть внимательными к синтаксису запросов, правильно использовать выражения GROUP BY и логические условия.
Эффективное использование функций
Выбор между
SUM(CASE WHEN...),
IIF и
COUNT(*) может повлиять на оптимизацию запросов и производительность вашей базы данных.
Полезные материалы
- Маппинг существующих таблиц на иерархию наследования в NHibernate – Stack Overflow — Примеры использования SQL CASE на Stack Overflow.
- Функции SQL COUNT(), AVG() и SUM() – W3Schools — подробное руководство по агрегатным функциям в SQL.
- COUNT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Официальная документация Microsoft по функции COUNT в SQL Server.
- Функция COUNT в SQL Server – SQL Server Tutorial — Учебное пособие с примерами использования функции COUNT в SQL Server.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик