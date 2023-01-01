Подсчет уникальных значений SQL: функция COUNT и GROUP BY#GROUP BY и агрегации #DISTINCT #Агрегатные функции
Быстрый ответ
Для подсчета уникальных записей в данных SQL используйте комбинацию функций
COUNT() и
GROUP BY:
SELECT column, COUNT(*) AS count
FROM table
GROUP BY column;
Таким образом, вы получите количество каждого уникального значения в столбце
column из таблицы
table.
DISTINCT: Эффективная функция в мире SQL
Функция
DISTINCT позволяет эффективно избавить ваши данные от дубликатов. Примените её внутри
COUNT(*), чтобы подсчитать только уникальные записи и избежать дублирования:
SELECT column, COUNT(DISTINCT column) AS count
FROM table
GROUP BY column
ORDER BY count DESC;
Функция
DISTINCT помогает вам упорядочить данные, показывая уникальные значения и freквенцию их появления в порядке убывания.
Альтернатива для больших объемов данных: COUNT(1)
При обработке больших объемов данных вместо
COUNT(*) можно использовать
COUNT(1) для увеличения производительности:
SELECT column, COUNT(1) AS count
FROM table
GROUP BY column;
Подобно Троянскому коню,
COUNT(1) может "обмануть" оптимизаторы баз данных, ускорив запрос и получив быстрый результат.
Чистота и понятность данных
Комбинация
GROUP BY и
DISTINCT позволяет структурировать данные, исключая дубликаты и аккуратно группируя уникальные значения:
SELECT column, COUNT(DISTINCT other_column) AS count
FROM table
GROUP BY column;
Такой подход обеспечивает чистоту и организованность данных, делая все уникальные записи явно видимыми.
Визуализация
Представьте себе уникальные значения как разные драгоценные камни:
Сундук с сокровищами (🧳): [💎, 💠, 💎, 💠, 💍, 💍, 💍, 🔮]
Ваша задача – подсчитать количество каждого типа драгоценного камня:
| Драгоценный камень | Количество |
| ------------------ | ---------- |
| 💎 | 2 |
| 💠 | 2 |
| 💍 | 3 |
| 🔮 | 1 |
Это аналогично составлению инвентаря для авантюриста: понимание того, что у вас есть, может сделать разницу между успешным использованием своих ресурсов и потерей в обилии возможностей.
Практические примеры, проблемы, решения
Значения NULL: Как учесть пустые результаты?
Функция
COUNT() не учитывает
NULL значения. Для их учета используйте конструкцию
CASE внутри
COUNT():
SELECT column, COUNT(CASE WHEN other_column IS NOT NULL THEN 1 END) AS count
FROM table
GROUP BY column;
Этот подход позволяет учитывать даже значения
NULL.
Сложности с типами данных: Будьте внимательны
Типы данных, такие как
VARCHAR, требуют особого внимания из-за возможности возникновения пробелов или различий в регистрации символов.
Операции обединения: Корректное использование
При выполнении операций объединения очень важно правильно использовать
DISTINCT, чтобы получить точные результаты:
SELECT a.column, COUNT(DISTINCT b.other_column) AS count
FROM a
JOIN b ON a.id = b.foreign_id
GROUP BY a.column;
Правильное применение
DISTINCT в сочетании с
COUNT() в операциях объединения обеспечивает корректные результаты.
Денис Сурков
архитектор данных