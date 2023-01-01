Подсчет символов в строке Oracle: функции и методы

Быстрый ответ

Для подсчета количества вхождений символа в строку в Oracle используйте функции LENGTH и REPLACE . От длины исходной строки отнимите длину строки, из которой удалён данный символ ( REPLACE(column, 'char', '') ). Получите желаемую разницу.

SQL Скопировать код SELECT LENGTH(column) – LENGTH(REPLACE(column, 'char', '')) AS char_count FROM table;

Пример: посчитаем количество 'a' в 'bananas':

SQL Скопировать код SELECT LENGTH('bananas') – LENGTH(REPLACE('bananas', 'a', '')) AS char_count FROM dual;

Таким образом, char_count = 3 – это ответ!

Будьте внимательны к особым случаям

Следует учесть особые случаи, когда стандартный подход с использованием функций LENGTH и REPLACE может оказаться неоптимальным.

Справляясь с отсутствием значения 🌌

Если в вашей колонке могут присутствовать пустые значения, используйте COALESCE , чтобы заменить NULL на 0:

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(LENGTH(column) – LENGTH(REPLACE(column, 'char', '')), 0) AS char_count FROM table;

Так NULL учитывается как 0 .

В случае строки, заполненной одним символом

Если вся строка состоит из исключительно подсчитываемых символов:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN column = RPAD('char', LENGTH(column), 'char') THEN LENGTH(column) ELSE LENGTH(column) – LENGTH(REPLACE(column, 'char', '')) END AS char_count FROM table;

С этим подходом строка 'aaaaa' будет иметь результат 5 , ведь мы считаем символы, как овец перед сном, но без самого сна! 🐑

Когда функции REPLACE недостаточно

Если подсчитываемый символ может быть частью регулярного выражения, REGEXP_COUNT придет на помощь для более точного подсчета:

SQL Скопировать код SELECT REGEXP_COUNT(column, 'char') AS char_count FROM table;

Выполняйте подсчет с помощью мощи регулярных выражений! 🧙‍♂️

Визуализация

SQL – не только сухие данные. Иногда полезно визуализировать результаты:

Markdown Скопировать код Столбец: "apple" Подсчет 'p': 🍎🍎 (Найдено 2)

С помощью SQL запроса:

SQL Скопировать код SELECT LENGTH(column) – LENGTH(REPLACE(column, 'p', '')) AS Count_of_p FROM FruitColumn;

Количество 'p' в "apple" будет выглядеть так:

Markdown Скопировать код | Символ | Количество | | ------- | ---------- | | 'p' | 2 |

Погружение в создание пользовательских функций

Если стандартные функции не справляются, пришло время создавать свои!

Мастерство создания пользовательских функций

Напишите функцию EXPRESSION_COUNT , которая позволит гибко подсчитывать вхождения с точным контролем:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION EXPRESSION_COUNT(str IN VARCHAR2, expr IN VARCHAR2) RETURN NUMBER IS count NUMBER := 0; pos NUMBER := 1; BEGIN LOOP pos := INSTR(str, expr, pos); IF pos = 0 THEN EXIT; -- "Мне пора уходить, мой народ нуждается во мне!" ELSE count := count + 1; pos := pos + LENGTH(expr); -- продолжаем движение вперед END IF; END LOOP; RETURN count; -- Возвращаем результат! END;

SUBSTR – наш хирург по символам

Используйте SUBSTR , чтобы точно подсчитывать символы:

SQL Скопировать код SELECT SUM(CASE WHEN SUBSTR(column, level, 1) = 'char' THEN 1 ELSE 0 END) AS char_count FROM table, TABLE(CAST(MULTISET(SELECT LEVEL FROM dual CONNECT BY LEVEL <= LENGTH(column)) AS sys.OdciNumberList)) GROUP BY column;

Не ограничивайтесь одним символом

Не остановитесь на подсчете только символов, вы можете подсчитывать и целые фразы!

SQL Скопировать код SELECT REGEXP_COUNT(column, 'phrase') AS phrase_count FROM table;

Ведь слова часто значат больше, чем одиночные символы! 📚

