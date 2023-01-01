Подсчет символов в строке Oracle: функции и методы
Быстрый ответ
Для подсчета количества вхождений символа в строку в Oracle используйте функции
LENGTH и
REPLACE. От длины исходной строки отнимите длину строки, из которой удалён данный символ (
REPLACE(column, 'char', '')). Получите желаемую разницу.
SELECT LENGTH(column) – LENGTH(REPLACE(column, 'char', '')) AS char_count FROM table;
Пример: посчитаем количество 'a' в 'bananas':
SELECT LENGTH('bananas') – LENGTH(REPLACE('bananas', 'a', '')) AS char_count FROM dual;
Таким образом,
char_count = 3 – это ответ!
Будьте внимательны к особым случаям
Следует учесть особые случаи, когда стандартный подход с использованием функций
LENGTH и
REPLACE может оказаться неоптимальным.
Справляясь с отсутствием значения 🌌
Если в вашей колонке могут присутствовать пустые значения, используйте
COALESCE, чтобы заменить
NULL на 0:
SELECT COALESCE(LENGTH(column) – LENGTH(REPLACE(column, 'char', '')), 0) AS char_count FROM table;
Так
NULL учитывается как
0.
В случае строки, заполненной одним символом
Если вся строка состоит из исключительно подсчитываемых символов:
SELECT CASE
WHEN column = RPAD('char', LENGTH(column), 'char') THEN LENGTH(column)
ELSE LENGTH(column) – LENGTH(REPLACE(column, 'char', ''))
END AS char_count FROM table;
С этим подходом строка
'aaaaa' будет иметь результат
5, ведь мы считаем символы, как овец перед сном, но без самого сна! 🐑
Когда функции REPLACE недостаточно
Если подсчитываемый символ может быть частью регулярного выражения,
REGEXP_COUNT придет на помощь для более точного подсчета:
SELECT REGEXP_COUNT(column, 'char') AS char_count FROM table;
Выполняйте подсчет с помощью мощи регулярных выражений! 🧙♂️
Визуализация
SQL – не только сухие данные. Иногда полезно визуализировать результаты:
Столбец: "apple"
Подсчет 'p': 🍎🍎 (Найдено 2)
С помощью SQL запроса:
SELECT LENGTH(column) – LENGTH(REPLACE(column, 'p', '')) AS Count_of_p FROM FruitColumn;
Количество 'p' в "apple" будет выглядеть так:
| Символ | Количество |
| ------- | ---------- |
| 'p' | 2 |
Погружение в создание пользовательских функций
Если стандартные функции не справляются, пришло время создавать свои!
Мастерство создания пользовательских функций
Напишите функцию
EXPRESSION_COUNT, которая позволит гибко подсчитывать вхождения с точным контролем:
CREATE FUNCTION EXPRESSION_COUNT(str IN VARCHAR2, expr IN VARCHAR2) RETURN NUMBER IS
count NUMBER := 0;
pos NUMBER := 1;
BEGIN
LOOP
pos := INSTR(str, expr, pos);
IF pos = 0 THEN
EXIT; -- "Мне пора уходить, мой народ нуждается во мне!"
ELSE
count := count + 1;
pos := pos + LENGTH(expr); -- продолжаем движение вперед
END IF;
END LOOP;
RETURN count; -- Возвращаем результат!
END;
SUBSTR – наш хирург по символам
Используйте
SUBSTR, чтобы точно подсчитывать символы:
SELECT SUM(CASE WHEN SUBSTR(column, level, 1) = 'char' THEN 1 ELSE 0 END) AS char_count
FROM table,
TABLE(CAST(MULTISET(SELECT LEVEL FROM dual CONNECT BY LEVEL <= LENGTH(column)) AS sys.OdciNumberList))
GROUP BY column;
Не ограничивайтесь одним символом
Не остановитесь на подсчете только символов, вы можете подсчитывать и целые фразы!
SELECT REGEXP_COUNT(column, 'phrase') AS phrase_count FROM table;
Ведь слова часто значат больше, чем одиночные символы! 📚
