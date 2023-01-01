Подсчет null и не null значений в SQL: одним запросом

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для подсчёта количества NULL и не NULL значений в столбце SQL вы можете использовать следующую технику:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(имя_столбца) AS не_пустые, -- Считаем непустые значения COUNT(*) – COUNT(имя_столбца) AS пустые -- Вычисляем количество пустых значений FROM имя_таблицы;

Функция COUNT(имя_столбца) исключает NULL значения, в то время как COUNT(*) учитывает их при подсчёте. Вычислив разницу между двумя показателями, мы получим количество значений NULL.

Примечания при работе с различными СУБД

Несмотря на универсальность представленного метода, важно знать о нюансах синтаксиса различных СУБД:

В Oracle можно использовать оператор MINUS для вычисления разности между общим числом строк и количеством строк без NULL:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(*) FROM имя_таблицы MINUS SELECT COUNT(имя_столбца) FROM имя_таблицы;

В SQL Server вместо MINUS используется EXCEPT . Однако основной упомянутый ранее метод отлично работает на всех платформах, включая MySQL и PostgreSQL.

Комбинация SUM и CASE

Для большей гибкости можете применить сочетание функций SUM и CASE :

SQL Скопировать код SELECT SUM(CASE WHEN имя_столбца IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS пустые, -- Подсчитываем NULL значения SUM(CASE WHEN имя_столбца IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS не_пустые -- Подсчитываем не NULL значения FROM имя_таблицы;

Этот способ позволяет удобно учесть несколько условий, связанных с NULL значениями.

Визуализация

В качестве примера представим себе вместительный зал, где места могут быть заняты (✔️) или свободны (❓):

Markdown Скопировать код | Ряд | Статус | |---------------|---------------| | Передний ряд | ✔️✔️❓✔️ | | Средний ряд | ❓❓✔️✔️ | | Задний ряд | ✔️❓❓❓ |

Выявим занятые места с помощью запроса SQL:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(place) AS 'Занятые_места', -- Счётчик для "Марко!" COUNT(*) – COUNT(place) AS 'Свободные_места' -- Соответствует "Поло!" FROM театр;

Итак, в результатах мы имеем два "прожектора":

Один бросает свет на все занятые места (✔️): COUNT(place)

Второй освещает все свободные места (❓): COUNT(*) – COUNT(place)

Совместив эти результаты, мы получаем полную картину занятости мест в зале!

Оптимизация производительности и масштабируемости

Эффективность запросов играет решающую роль, особенно при работе с большими объёмами данных:

Полное сканирование таблицы — это как путешествие без конкретного назначения и может быть дорогостоящим по времени и ресурсам. Оптимизируйте процесс, используя план выполнения и проверьте использование индексов.

Умело выбранные псевдонимы усиливают читабельность запросов, как и захватывающий поворот в сюжете удерживает внимание зрителя.

Учет особенностей вашей базы данных и оборудования позволит вам создать "кулинарный шедевр" на SQL.

Использование UNION ALL для дискриминации подсчётов

UNION ALL поможет чётко разделить подсчёты по разным критериям:

SQL Скопировать код SELECT 'Не пустые' AS Type, COUNT(имя_столбца) AS Count FROM имя_таблицы UNION ALL SELECT 'Пустые', COUNT(*) – COUNT(имя_столбца) FROM имя_таблицы;

Такой приём отлично подходит для формирования отчётов и экспорта данных.

