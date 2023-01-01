Подсчет null и не null значений в SQL: одним запросом

#SELECT и выборка данных  #NULL и обработка пропусков  #Агрегатные функции  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для подсчёта количества NULL и не NULL значений в столбце SQL вы можете использовать следующую технику:

SELECT 
  COUNT(имя_столбца) AS не_пустые, -- Считаем непустые значения 
  COUNT(*) – COUNT(имя_столбца) AS пустые -- Вычисляем количество пустых значений
FROM 
  имя_таблицы;

Функция COUNT(имя_столбца) исключает NULL значения, в то время как COUNT(*) учитывает их при подсчёте. Вычислив разницу между двумя показателями, мы получим количество значений NULL.

Пошаговый план для смены профессии

Примечания при работе с различными СУБД

Несмотря на универсальность представленного метода, важно знать о нюансах синтаксиса различных СУБД:

  • В Oracle можно использовать оператор MINUS для вычисления разности между общим числом строк и количеством строк без NULL:
SELECT COUNT(*) FROM имя_таблицы
MINUS
SELECT COUNT(имя_столбца) FROM имя_таблицы;
  • В SQL Server вместо MINUS используется EXCEPT. Однако основной упомянутый ранее метод отлично работает на всех платформах, включая MySQL и PostgreSQL.

Комбинация SUM и CASE

Для большей гибкости можете применить сочетание функций SUM и CASE:

SELECT 
  SUM(CASE WHEN имя_столбца IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS пустые, -- Подсчитываем NULL значения
  SUM(CASE WHEN имя_столбца IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS не_пустые -- Подсчитываем не NULL значения
FROM 
  имя_таблицы;

Этот способ позволяет удобно учесть несколько условий, связанных с NULL значениями.

Визуализация

В качестве примера представим себе вместительный зал, где места могут быть заняты (✔️) или свободны (❓):

| Ряд           | Статус        |
|---------------|---------------|
| Передний ряд  | ✔️✔️❓✔️       |
| Средний ряд   | ❓❓✔️✔️       |
| Задний ряд    | ✔️❓❓❓       |

Выявим занятые места с помощью запроса SQL:

SELECT 
    COUNT(place) AS 'Занятые_места',  -- Счётчик для "Марко!"
    COUNT(*) – COUNT(place) AS 'Свободные_места' -- Соответствует "Поло!"
FROM театр;

Итак, в результатах мы имеем два "прожектора":

  • Один бросает свет на все занятые места (✔️): COUNT(place)
  • Второй освещает все свободные места (❓): COUNT(*) – COUNT(place)

Совместив эти результаты, мы получаем полную картину занятости мест в зале!

Оптимизация производительности и масштабируемости

Эффективность запросов играет решающую роль, особенно при работе с большими объёмами данных:

  • Полное сканирование таблицы — это как путешествие без конкретного назначения и может быть дорогостоящим по времени и ресурсам. Оптимизируйте процесс, используя план выполнения и проверьте использование индексов.
  • Умело выбранные псевдонимы усиливают читабельность запросов, как и захватывающий поворот в сюжете удерживает внимание зрителя.

Учет особенностей вашей базы данных и оборудования позволит вам создать "кулинарный шедевр" на SQL.

Использование UNION ALL для дискриминации подсчётов

UNION ALL поможет чётко разделить подсчёты по разным критериям:

SELECT 'Не пустые' AS Type, COUNT(имя_столбца) AS Count
FROM имя_таблицы
UNION ALL
SELECT 'Пустые', COUNT(*) – COUNT(имя_столбца)
FROM имя_таблицы;

Такой приём отлично подходит для формирования отчётов и экспорта данных.

Полезные материалы

  1. Count(*) vs Count(1) – SQL Server – Stack Overflow — особенности поведения функции COUNT с различными аргументами.
  2. Modern SQL: IS DISTINCT FROM — оператор сравнения, не различающий NULL значения как разные — полезная статья о специфике работы со значениями NULL в SQL.
  3. MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 3.3.4.8 Подсчёт строк — официальная документация функции COUNT() от MySQL.
  4. COUNT — детальное описание функции COUNT от Oracle.
  5. PostgreSQL: Документация: 16: 9.18. Условные выражения — руководство по использованию условных выражений в SQL запросах из PostgreSQL.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL запрос используется для подсчета количества NULL значений в столбце?
1 / 5

Денис Сурков

архитектор данных

