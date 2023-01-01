Подавление вывода SELECT в SQL Server: без изменения процедуры

#Основы SQL  #SELECT и выборка данных  #Хранимые процедуры  
Быстрый ответ

Для подавления вывода вложенной хранимой процедуры нужно использовать временные таблицы. Этот подход позволяет перехватить и отреагировать на нежелательный вывод. По аналогии с программированием: мы активируем "невидимый" режим для нашей процедуры!

SQL
Скопировать код
-- Создаем внутреннюю хранимую процедуру, которая генерирует вывод
CREATE PROCEDURE InnerSP AS SELECT 'Тссс! Я должен быть невидим!';

-- Создаем внешнюю хранимую процедуру, которая подавляет вывод InnerSP
CREATE PROCEDURE OuterSP AS
BEGIN
    CREATE TABLE #Temp (Col VARCHAR(255)); -- Создаем пространство для перехвата вывода
    INSERT INTO #Temp EXEC InnerSP; -- Перенаправляем вывод в временную таблицу
END;

При выполнении OuterSP так и будет, вывода не увидите!

Три идеи для повышения дисциплины отображения данных: Динамический SQL, временные таблицы и управление выводом

Динамический SQL и временные таблицы: способ подчинить вывод

Динамический SQL в сочетании с временными таблицами может эффективно справляться с обработкой избыточных данных, особенно болтливых XML, которые любят светиться в каждый удобный момент. Так, мы сможем превратить говорливого участника в молчаливого помощника.

SQL
Скопировать код
-- Используем динамический SQL во внешней хранимой процедуре
CREATE PROCEDURE OuterSPDynamic AS
BEGIN
    -- Объявляем строку с динамической SQL-командой
    DECLARE @sqlCommand NVARCHAR(MAX) = 'INSERT INTO #TempTable EXEC InnerSP';
    CREATE TABLE #TempTable (Col XML); -- Подготовка пространства для XML-вывода

    EXEC sp_executesql @sqlCommand; -- Выполняем динамический SQL
END;

Μастерство отбора: циклы

Если вложенная процедура вызывается много раз, вам помогут циклы с выборкой 'только первой записи'. Это как очки, которые фильтруют шум вокруг ваших процедур. Вижу ясно суть, детали пусть остаются за кадром.

SQL
Скопировать код
-- Циклический вызов внутренней процедуры с избирательной выборкой
CREATE PROCEDURE OuterSPLoop AS
BEGIN
    CREATE TABLE #TempLoop (Col INT);  -- Просто работаем!
    WHILE (Какое-то условие)    -- Условие для цикла
    BEGIN
        INSERT INTO #TempLoop (Col)
        SELECT TOP 1 * FROM OPENROWSET('SQLNCLI', 'Server=MyServer;Trusted_Connection=yes;',
                                       'EXEC Database.Schema.InnerSP');  -- Берем только то, что нужно
    END;
END;

Полный контроль: искусство делать данных невидимыми

В некоторых случаях на цель — полное молчание процедуры, как при цензуре, могут помочь таблицы-муляжи или неиспользуемые переменные. Это волшебство: у нас есть возможность сделать данные невидимыми!

SQL
Скопировать код
-- Используем переменную как 'черную дыру' для данных
CREATE PROCEDURE SuppressOutput AS
BEGIN
    DECLARE @DummyResult TABLE (Col XML);  -- Таблица-муляж для данных
    INSERT INTO @DummyResult EXEC InnerSP;  -- Отводим данные в сторону
END;

В тишине уважайте память: убедитесь, что ваш "муляж" ее не забьет!

Визуализация

Подавление вывода — это подобно приглушению лишних звуков:

Markdown
Скопировать код
Основная процедура (🎤📡): "Требуется тишина. Передаю эстафету."
Вложенная процедура (🔇📻): *Тихо и спокойно совершает свою работу*

Варианты поведения вывода:

Markdown
Скопировать код
Без подавления: [🗣️ "Вложенная процедура создает шум!"]
С подавлением:  [🤫 *Молча работает*]

Обозначения: Символ '🔇' означает тихий режим для вложенной процедуры.

Продвинутые способы контроля вывода данных и примеры их использования

Избавляемся от шумного вывода: перенаправление в файл

Когда большие массивы XML-данных начинают угнетать работоспособность SQL Server Management Studio (SSMS), стоит перенаправить их поток в файл:

  1. Запустите операцию с большим выводом данных в SSMS.
  2. Нажмите CTRL+SHIFT+F, чтобы перенаправить результат в файл.
  3. Выполните команду и наблюдайте, как все данные направляются в файл, обходя SSMS.

Долгосрочное решение: инженерный подход

Временные решения хороши, но предпочтительнее стремиться к долгосрочным, например, к модификации или разбиению исходной хранимой процедуры:

  • Двухуровневый подход – разбиение процедуры: разделите задачу на несколько фрагментов, каждый из которых будет выполнять свою роль. Это поможет уменьшить "шумность" и улучшить контроль.

  • Внесение изменений в управление выводом: добавьте параметры, контролирующие вывод. Это как переключатель режимов для вашего кода!

    Перенаправление вывода в файл – доверенное средство: В SSMS операция вывода результатов в файл позволяет избежать задержек из-за обработки большого объема данных. Установите эту опцию по умолчанию и получайте результаты напрямую в файл.

Дополнительные рекомендации

Грамотное буферизация данных может минимизировать их влияние на производительность клиентского приложения:

  • Большой объем XML-данных чаще всего вызывает проблемы. Научитесь управлять ими: перенаправляйте данные или выбирайте только самое важное.

  • Обмен опытом с сообществом: активное участие в профессиональных форумах позволит вам почерпнуть знания и опыт от других разработчиков.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

