Подавление вывода SELECT в SQL Server: без изменения процедуры

Быстрый ответ

Для подавления вывода вложенной хранимой процедуры нужно использовать временные таблицы. Этот подход позволяет перехватить и отреагировать на нежелательный вывод. По аналогии с программированием: мы активируем "невидимый" режим для нашей процедуры!

-- Создаем внутреннюю хранимую процедуру, которая генерирует вывод CREATE PROCEDURE InnerSP AS SELECT 'Тссс! Я должен быть невидим!'; -- Создаем внешнюю хранимую процедуру, которая подавляет вывод InnerSP CREATE PROCEDURE OuterSP AS BEGIN CREATE TABLE #Temp (Col VARCHAR(255)); -- Создаем пространство для перехвата вывода INSERT INTO #Temp EXEC InnerSP; -- Перенаправляем вывод в временную таблицу END;

При выполнении OuterSP так и будет, вывода не увидите!

Три идеи для повышения дисциплины отображения данных: Динамический SQL, временные таблицы и управление выводом

Динамический SQL и временные таблицы: способ подчинить вывод

Динамический SQL в сочетании с временными таблицами может эффективно справляться с обработкой избыточных данных, особенно болтливых XML, которые любят светиться в каждый удобный момент. Так, мы сможем превратить говорливого участника в молчаливого помощника.

-- Используем динамический SQL во внешней хранимой процедуре CREATE PROCEDURE OuterSPDynamic AS BEGIN -- Объявляем строку с динамической SQL-командой DECLARE @sqlCommand NVARCHAR(MAX) = 'INSERT INTO #TempTable EXEC InnerSP'; CREATE TABLE #TempTable (Col XML); -- Подготовка пространства для XML-вывода EXEC sp_executesql @sqlCommand; -- Выполняем динамический SQL END;

Μастерство отбора: циклы

Если вложенная процедура вызывается много раз, вам помогут циклы с выборкой 'только первой записи'. Это как очки, которые фильтруют шум вокруг ваших процедур. Вижу ясно суть, детали пусть остаются за кадром.

-- Циклический вызов внутренней процедуры с избирательной выборкой CREATE PROCEDURE OuterSPLoop AS BEGIN CREATE TABLE #TempLoop (Col INT); -- Просто работаем! WHILE (Какое-то условие) -- Условие для цикла BEGIN INSERT INTO #TempLoop (Col) SELECT TOP 1 * FROM OPENROWSET('SQLNCLI', 'Server=MyServer;Trusted_Connection=yes;', 'EXEC Database.Schema.InnerSP'); -- Берем только то, что нужно END; END;

Полный контроль: искусство делать данных невидимыми

В некоторых случаях на цель — полное молчание процедуры, как при цензуре, могут помочь таблицы-муляжи или неиспользуемые переменные. Это волшебство: у нас есть возможность сделать данные невидимыми!

-- Используем переменную как 'черную дыру' для данных CREATE PROCEDURE SuppressOutput AS BEGIN DECLARE @DummyResult TABLE (Col XML); -- Таблица-муляж для данных INSERT INTO @DummyResult EXEC InnerSP; -- Отводим данные в сторону END;

В тишине уважайте память: убедитесь, что ваш "муляж" ее не забьет!

Визуализация

Подавление вывода — это подобно приглушению лишних звуков:

Основная процедура (🎤📡): "Требуется тишина. Передаю эстафету." Вложенная процедура (🔇📻): *Тихо и спокойно совершает свою работу*

Варианты поведения вывода:

Без подавления: [🗣️ "Вложенная процедура создает шум!"] С подавлением: [🤫 *Молча работает*]

Обозначения: Символ '🔇' означает тихий режим для вложенной процедуры.

Продвинутые способы контроля вывода данных и примеры их использования

Избавляемся от шумного вывода: перенаправление в файл

Когда большие массивы XML-данных начинают угнетать работоспособность SQL Server Management Studio (SSMS), стоит перенаправить их поток в файл:

Запустите операцию с большим выводом данных в SSMS. Нажмите CTRL+SHIFT+F, чтобы перенаправить результат в файл. Выполните команду и наблюдайте, как все данные направляются в файл, обходя SSMS.

Долгосрочное решение: инженерный подход

Временные решения хороши, но предпочтительнее стремиться к долгосрочным, например, к модификации или разбиению исходной хранимой процедуры:

Двухуровневый подход – разбиение процедуры : разделите задачу на несколько фрагментов, каждый из которых будет выполнять свою роль. Это поможет уменьшить "шумность" и улучшить контроль.

Внесение изменений в управление выводом: добавьте параметры, контролирующие вывод. Это как переключатель режимов для вашего кода! Перенаправление вывода в файл – доверенное средство: В SSMS операция вывода результатов в файл позволяет избежать задержек из-за обработки большого объема данных. Установите эту опцию по умолчанию и получайте результаты напрямую в файл.

Дополнительные рекомендации

Грамотное буферизация данных может минимизировать их влияние на производительность клиентского приложения: